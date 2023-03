Fotbalisté Bánovu umělá tráva v Uherském Brodu štěstí i postup do semifinále okresního poháru. Svěřenci trenéra Petra France totiž na Lapači přemohli Jarošov 2:1 a jsou společně s Bílovicemi, Hlukem B a Horním Němčí mezi čtyřmi nejlepšími týmy.

Fotbalisté Ostrožské Lhoty (žlutočerné dresy) skončili ve čtvrtfinále okresního poháru. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Postup nás samozřejmě těší, ale na výhru jsme se hodně nadřeli. Pro nás to bylo velmi těžké utkání, oproti podzimnímu mistrovskému utkání jsme ale hráli s Jarošovem úplně jinak. Klobouk dolů před výborným soupeřem. Hosté nás v posledních patnácti minutách zatlačili, ukovali k vápnu. Kluci toho měli plné zuby, ale náskok uhájili,“ těší kouče Bánova Petra France.

Okresní rivalové nabídli fanouškům po dlouhé zimní pauze slušný fotbal. „Bylo to vyrovnané utkání, šance měly oba týmy.“ říká Franc.

Jarošov šel do vedení v 15. minutě, kdy se prosadil kanonýr Pavlas. Soupeř srovnal skóre zásluhou France, který si krátce po změně stran připsal i vítězný gól.

„Ve druhé půli za stavu 2:1 jsme tam měli dva nadějné brejky, ale nedotáhli jsme je a po zbytek utkání jsme se spíše bránili. Soupeř zvýšil tempo, tlak, ale ustáli jsme to,“ uvedl Franc.

Ten v poháru postrádal Bobka s Rapantem, zápas nedohráli Mléčka s Machalíkem.

Jarošovu v neděli scházelo pět hráčů ze základní sestavy. Mimo hru zůstávají dlouhodobí marodi Komárek a Škrášek, staronovou tváří je Jurča.

Ani navrátilec ze Zlechova ale vyřazení neodvrátil. „Byl to oboustranně velmi bojovný zápas, kterému by asi slušela remíza. Soupeř prokázal svoji kvalitu, dal o gól víc než my, což rozhodlo,“ uvedl jarošovský kouč Miroslav Trávník.

BABICE PŘIJELY DO BÍLOVIC S OSMNÁCTI HRÁČI

Stejným výsledkem 2:1 skončil i duel v Bílovicích, kam přijely Babice. Vyrovnaný souboj rozhodla trefa domácího Bajaji z 67. minuty.

„Z postupu máme radost, ale důležitější jsou pro nás body v soutěži. Nechceme mít starosti se sestupem,“ vysvětluje trenér Bílovic Martin Hrňa. Účast ve finále poháru by pro jeho tým byla jenom sladká odměna.

S výkonem mužstva byl na úvod jara spokojený. „Pro diváky to byl dobrý fotbal, hrálo se nahoru a dolů, bez větších chyb. Na to, že jsme byli poprvé na přírodní trávě, tak se na to dalo koukat. Jako první zahrozili hosté, kteří si vypracovali dvě šance, my jsme zahrozili dvěma brejky,“ popisuje Hrňa.

Do vedení šli ale Babice, když penaltu proměnil Válek. Domácím, kterým scházeli Zlámal, Hanák a Dostálek, se ale do přestávky podařilo srovnat. Prosadil se Hlaváček.

„Ve druhé půli jsme na soupeře vletěli, presinkem ho napadali. Myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě dali druhou branku, díky které se nám povedlo zvítězit,“ prohlásil Hrňa.

Za druhý poločas ocenil výkon celého mužstva, z hráčů vyzdvihl Karla Bajaju. „Podal nadstandardní výkon,“ chválil střelce vítězné branky.

Babice braly pohárový duel jako dobrou přípravu na mistrovské boje. „Přijelo nás osmnáct, takže si zahráli všichni. Podle toho to taky vypadalo. Sice jsme vedli a měli i další šance ke skórování, náskok jsme ale neudrželi a produktvnější soupeř nás pak potrestal,“ uvedl hostující kouč Tomáš Stýskal.

Ostrožská Lhota dohnala ztrátu 0:3, přesto končí

V poháru končí i Ostrožská Lhota. Parta hrajícího kouče Patrika Štergenicha nezvládla penaltovou loterii v Horním Němčí. A i když ve druhém poločase umazala tříbrankovou ztrátu, se soutěží se loučí.

„Zklamaní nejsme. V zimě jsme neodehráli ani jeden přípravný zápas. Pro nás to byla taková generálka. Bohužel nám nevyšel vstup do zápasu a po prvním poločase jsme prohrávali 0:3. V kabině jsme o přestávce jsme si řekli, že se pokusíme s výsledkem něco udělat, což se nám podařilo. Výsledek jsme v závěru srovnali na 3:3, penalty už byly o štěstí,“ říká hrající trenér Ostrožské Lhoty Patrik Štergenich. Pro jarní část nepočítá s mladíkem Jeglou, který zamířil do Ořechova. Jinak mužstvo zůstalo stejné.

VALENTA SI PORANIL SVAL

Nedělní duel v Hluku si podmanil Roman Martiš. Jednadvacetiletý útočník Spartaku B se proti Kněžpoli blýskl čtyřmi brankami a byl ústřední postavou domácích v cestě za postupem. Jednou se trefil i Ondřej Machala.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Soupeř byl lepší. V sestavě měl mladé, šikovné a běhavé kluky. My jsme si nic velkého nevypracovali. Pouze za stavu 2:0 mohl snížit Šopík, ale střílel slabě,“ uvedl hostující trenér Radim Palčík.

Kněžpole už na konci první půle přišli o zraněného středopolaře Valentu. Bývalý kapitán ligového Slovácka si natáhl zadní stehenní sval a musel střídat.

Trenér Palčík pro druhou polovinu sezony nepočítá se službami Flíbora a Kašného, který zřejmě s fotbalem skončili. Novými tvářemi jsou Adam Krojzl z Kunovic a Jakub Vychodil. Bývalý hráč Nivnice naposledy působil v Sedleci na jižní Moravě.

Čtvrtfinále Poháru OFS Uherské Hradiště

Výsledky: FC BÁNOV – TJ SLAVOJ JAROŠOV 2:1 (1:1)

Branky: 27. a 48. Lukáš Franc - 15. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Fišera - Bednář, Kroča. Diváci: 65.

TJ BÍLOVICE – FC BABICE 2:1 (1:1)

Branky: 37. Petr Hlaváček, 67. Karel Bajaja - 22. Milan Válek z penalty. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 70.

SPARTAK HLUK B – KNĚŽPOLE 5:0 (2:0)

Branky: 22., 61., 79. a 81. Roman Martiš, 10. Ondřej Machala. Rozhodčí: Mahdal - Kubáň, Hodulík. Diváci: 52.

HORNÍ NĚMČÍ – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:3, 4:3 NA PENALTY (3:0)

Branky: 14. Jakub Svadbík, 24. Josef Zámečník, 44. Marek Pospíšek - 51. Kamil Horák, 78. Daniel Štergenich z penalty, 85. Patrik Štergenich. Rozhodčí: Korolovych - Králíček, Prachař. Diváci: 120.