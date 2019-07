Vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Topolné má za sebou známý trenér Roman Leitner. Známý dvaačtyřicetiletý kouč přišel do týmu účastníka okresního přeboru z Nivnice, v prvním zápase v novém klubu si připsal výhru 3:0 nad Mistřicemi.

Dál jde také Ostrožská Nová Ves, která zvítězila v Huštěnovicích 4:2. „My jsme brali zápas spíš jako přátelák, protože nám chybělo několik hráčů. Domácí nehráli špatný fotbal, jen nemohli dát branku. Zato my jsme proměnili všechno, do čeho jsme kopli,“ říká brankář vítězů Aleš Boček, který spoluhráče několikrát bravurně podržel. „Na šance to bylo vyrovnané. Naše obrana hrála výborně a něco mě trefilo,“ usmívá se Boček.

Kádr Ostrožské Nové Vsi v létě žádných změn nedoznal. „Zatím nemáme žádné posily ani nikdo neodešel. Ještě ale nezačala sezona. V hledáčku máme nějaké kluky, ale taky je o některé naše hráče zájem z vyšších soutěží. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne,“ pronesl Boček.

Hradčovice si vyšláply na Polešovice, soupeře z vyšší soutěže zdolaly 5:2. „Na to, že jsme nastoupili s pěti dorostenci v sestavě, jsme čekali krutý výsledek. Kluci makali, mile mě překvapli svým přístupem. I když se v prvním poločase hrálo za deště, byli jsme lepší,“ říká předseda hradčovického klubu Vladimír Hlaváč.

Polešovice se sice v 11. minutě ujaly vedení, když Běhávka potrestal zaváhání domácího brankáře se stoperem, ale domácí ještě do přestávky výsledek třemi brankami Mikulce, který proměnil dvě penalty a jednou se trefil po samostatné akci, otočili. Polešovice po přestávce hru vyrovnaly, ale Kroča po hodině zvýšil na 4:1 a bylo hotovo. V 73. minutě přidal Mikulec svůj čtvrtý gól, hosté už stačili porážku pouze zmírnit.

Okresní pohár pokračuje druhým kolem v neděli.

Okresní pohár, 1. kolo

Výsledky: Starý Hrozenkov – Strání B 0:4 (0:0), 55. Jakub Motola, 58. Patrik Zderčík, 74. René Děcký, 77. Jaromír Mimochodek, 78 diváků. Stříbrnice – Jalubí 2:5 (1:2), 11. Přemysl Krsička, 78. Stanislav Peprník z penalty - 17. Marek Zapletal, 33., 67. a 70. Zdeněk Trefilík, 85. Tomáš Dobiáš z penalty, 60 diváků. Uherský Ostroh B – Jarošov 0:9 (0:6), 15. a 48. Marek Stojaspal, 29. a 33. Michal Brim, 37. a 73. Marek Omelka, 7. Radek Štolba, 45. Marek Běťák, 85. Štěpán Stodůlka, 50 diváků. Velehrad – Traplice 2:5 (0:2), 61. a 80. Adam Uředníček - 60. a 78. David Blaha, 4. Michal Urbanovský, 30. Tomáš Trávník, 85. Tomáš Kolinský, 200 diváků. Hradčovice – Polešovice 5:2 (3:1), 13. z penalty, 30., 33. z penalty a 73. Dalibor Mikulec, 60. Michal Kroča - 11. Jiří Běhávka, 77. Tomáš Fantura, 50 diváků. Vážany – Hluk B 0:1 na penalty, 45 diváků. Bánov – Kněžpole 2:1 na penalty (0:0), 67. Marián Mušuta - 79. Dominik Hančík, 102 diváků. Boršice u Blatnice – Mařatice 3:0 (2:0), 31. Jaroslav Nožička, 44. Lukáš Chudík, 86. Roman Šimek, 75 diváků. Huštěnovice – Ostrožská Nová Ves 2:4 (0:2), 66. a 69. Marek Střítecký - 25. a 33. Michal Píštěk, 58. Marek Szabo, 87. David Jurásek, 55 diváků. Topolná – Mistřice 3:0 (0:0), 71. a 86. Jakub Foltýn, 89. Lukáš Kamočai, 112 diváků. Částkov – Dolní Němčí B 2:7 (0:6), 52. a 66. Petr Šenk - 20., 21., a 27 Pavel Krchňáček, 13. a 28. Vít Ježek, 41. Petr Tinka, 86. Jan Talský, 30 diváků. Babice – Podolí 16:0 (5:0), 15., 36., 47. z penalty, 68., 76. a 90. Aleš Horsák, 4., 39. z penalty, 81. a 86. Karel Bělíček, 30., 61. a 82. Milan Válek, 51. Filip Litoš, 65. Daouda Tiote, 72. David Horsák z penalty, 86 diváků. Popovice – Vlčnov 1:7 (0:4), 85. Radim Vagdal – 1, 13. a 53 z penalty Jan Fibichr, 12. Martin Matějíček, 20. Michal Mikulec, 75. Petr Kašpařík, 80. Dušan Machala, 100 diváků. Suchá Loz – Nezdenice 1:7 (1:3), 3. Pavel Vlk - 10. a 61. Tomáš Kociňák, 34. a 69. Michael Pavlis, 20. Marek Kolínek, 74. Roman Adámek, 87. Oldřich Šašinka, 50 diváků. Bystřice pod Lopeníkem – Prakšice 3:4 (2:1), 12. Karel Matucha, 36. Vlastimil Slezák, 74. Petr Dornica - 9. Roman Hlavín, 56. Radim Liška, 70. Ondrej Šimuni, 78. Jakub Slavíček, 136 diváků. Žítková - Horní Němčí 3:5 (2:1), 5., 7. a 85. František Krasňan - 41. Jiří Zámečník, 46. Jiří Chmelina, 58., 81. a 89. Marek Tureček, 25 diváků.