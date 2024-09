Ani to však domácí nesrazilo do kolen. Do přestávky Galasem dali kontaktní gól, aby se o obrat postaral po změně stran během necelé čtvrt hodiny dvěma trefami Adam Buček. Hosté v závěru stupňovali tempo, ale na vyrovnání nedosáhli.

Po čtyřech odehraných zápasech jsou v čele fotbalisté Kostelany, jejich víkendový soupeř má o tři body méně a je třetí.

Okresní přebor dorostu – sk. A, 6. kolo:

KOSTELANY N. M. - SD ZLECHOV/OSVĚTIMANY 3:2 (1:2)

Branky: 49. a 63. Buček, 20. Galas - 10. Zdráhal, 17. Křižan. Rozhodčí: Čikla, 65 diváků.