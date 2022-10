„Asi pět kluků, kteří jsme hráli v Libavé, jsme se domluvili, že již z Olomouce nechceme dojíždět třicet kilometrů nebo kolik to je, tak jsme si řekli, proč nezkusit zavolat vedoucímu do Nákla, jestli by neměli zájem o obnovení s tím, že on zařídil návrat některých hráčů a nějak jsme to poskládali,“ popisoval jeden z hráčů Jakub Hrabal.

V červnu začal nově složený kádr trénovat a zatímco příprava vypadala hodně nadějně a tým dokázal v přátelských duelech porážet i celky z vyšších soutěží, vstup do IV. třídy, kde muselo Náklo svoji obnovenou pouť začít, se úplně nepovedl.

„Pár hráčů se zranilo, někteří nemůžou na všechny zápasy skrz práci, takže to není, jak jsme chtěli,“ uznal Hrabal.

Ohlasy z KP: Pět remíz! Lutín ztratil dvougólové vedení, Bohuňovice obraly lídra

Po sedmi kolech má totiž Náklo pouze sedm bodů. Naposledy však vyhrálo. Královou porazilo 5:1 a hattrickem se o to výraznou měrou přičinil právě Jakub Hrabal.

Úvodní trefou ve 21. minutě dokonal obrat svého týmu z 0:1 na 2:1. Po změně stran nejprve své spoluhráče uklidnil brankou na 4:1 a o chvíli později dokonal hattrick pěknou střelou z přibližně pětadvaceti metrů.

„Ten poslední gól byl nejhezčí. Prostě jsem to vyzkoušel. Jinak první padl střelou z otočky z vápna, celkem haluz, protože jsem střílel naslepo a druhý jsem byl po dobré přihrávce sám před gólmanem,“ popisoval hrdina.

No a v kabině tak úplně nepočítali s tím, že by někdo takhle zazářil v jednom zápase. „Momentálně jsme za to nic v sazebníku neměli, ale něco je v řešení a bude to na domluvě,“ usmíval se hrdina.

Cíl? Postup

Pro samotného Hrabala to bylo pravděpodobně první třígólové představení mezi muži. Ještě aby ne, když většinou nastupuje na pozici stopera.

„Možná jsem dal ve Chválkovicích, ale spíše naposledy v dorostu. Tam jsem ještě hrával útočníka, ale potom v dospělé kategorii většinou chyběli obránci. Umím to také zahrát, tak jsem nastupoval spíše vzadu. Ale třeba minulou sezonu jsem v Libavé hrál v útoku, ale také jsem příliš gólů nedal,“ prozradil Hrabal.

„Doufám, že nyní po té výhře najedeme na nějakou vítěznou sérii,“ věří.

Vzhledem k cíli by Náklo opravdu mělo zabrat. „Před sezonou jsme chtěli postoupit. Ale budeme se o to pořád snažit, protože všechny týmy ztrácí a nikdo nemá nějak extra velký náskok. Pořád tam ta možnost je,“ zůstává Hrabal pozitivní.

Ligový trenér

K posunu do III. třídy by mohlo pomoci také známé jméno na trenérské lavičce. Koučem Nákla je totiž bývalý ligový hráč, který oblékal dres Sigmy Olomouc či Slovácka Jakub Petr.

„Vedl už mládež a tak mu nabídli, aby trénoval nás. Máme tréninky jak od profesionála a naše příprava je asi nejlepší v kraji. Občas se nás na trénink příliš nesejde, ale snažíme se chodit, abychom si jej udrželi a bavilo ho to s námi,“ popisoval šestadvacetiletý fotbalista.

Zlomený loket, pak otřes mozku. Teď dal bývalý sigmák Žák první ligový hattrick

Čím to, že výsledky tedy zatím nejsou podle představ? „Chceme prodat, co na trénincích nacvičujeme, ale zatím se nám to příliš nepovedlo. Kouč nám radí ve výběru místa a říká, co by udělal jinak a podobně. Když jej posloucháme, tak to jde, ale jsou situace, kdy si to hrajeme po svém,“ přiznává Hrabal.

Jelikož má Jakub Petr na svém kontě 212 ligových startů, v nichž dal dvaadvacet gólů, nabízí se otázka, zda v budoucnu neposílí řady Nákla, protože profesionální kariéru už ukončil a fotbal hraje ve dvaatřiceti letech na nižší úrovni v Rakousku.

„I to tam proběhlo, ale má za sebou nějaká zranění a příliš se k tomu nevyjádřil. Takže možná časem,“ uzavřel s úsměvem Jakub Hrabal.

Uničov se trápí. V Blansku špatně začal a ještě přišel o nejlepšího střelce