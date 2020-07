Nyní ale celek z Uherskohradišťska dobrovolně opouští nejnižší krajskou soutěž, kvůli absenci střední generaci hráčů i nižší kvalitě týmu se po dvaceti letech vrací zpět do okresního přeboru.

„Samozřejmě, že nás, především vedení týmu, to moc mrzí, ale takový je sportovní život. Důležité především je, aby se fotbal v obci stabilizoval,“ ví dobře známý funkcionář, který klub z pozice předsedy řídí od roku 2007.

„Poslední tři roky funkci pokládám, ale nikdo to nemá zájem dělat, takže tvrdím, že jsem v demisi,“ vtipkuje Hubáček.

Jak dlouho jste si pohrávali s myšlenkou přihlásit tým pouze do okresního přeboru?

O přihlášení do okresního přeboru jsme uvažovali už loni, kdy nám po sezoně bez náhrady odešlo šest hráčů základní sestavy. Na ukončení sezony jsme se se zbytkem týmu rozhodli, že dáme šanci mladým klukům, ať se o kraj poperou, neboť vždycky je snazší se zachránit než postoupit. Bohužel po několika zápasech a kruté realitě jsme věděli, že to nebyl nejšťastnější nápad. Na tým spadla deka a na hřiště jsme chodili předem poraženi. Proto letos bylo rozhodování jednodušší, i když pár hráčů chtělo soutěž zachovat. Bylo to vše podmíněno posílením mužstva ve všech řadách, což se nám nepovedlo tak, abychom neopakovali nepovedený loňský podzim.

Štve vás to hodně?

Samozřejmě, že nás, především vedení týmu, to moc mrzí, opouštíme kraj po dvaceti letech. V sezoně 1999/2000 jsme vyhráli okresní přebor, od té doby jsme byli nepřetržitě v krajské soutěži, z toho většinu sezon v 1.A třídě. Byly to nejlepší roky v historii naší kopané a nevím, zda se nám to ještě někdy podaří. No a nyní po dvaceti letech, kdy někteří hráči současného A týmu ještě ani nebyli na světě, se do okresu vracíme. Ale takový je fotbalový život a důležité především je, aby se fotbal v obci stabilizoval.

Byl hlavním důvodem nedostatek hráčů nebo ve vašem rozhodování hrály roli i jiné aspekty?

Jak už jsem naznačil, hlavní problém je v nedostatečných zkušenostech týmu i jeho kvalitě. Během posledních tří let u nás probíhá generační výměna, starší kluci buď skončili s fotbalem úplně nebo odešli jinam. Týmu chybí střední generace. Na jedné straně máme hráče kolem pětatřiceti let, oproti nim je skupina dvacetiletých. Mužstvu chybí tahoun a hecíř, jako byl před léty Kundrt, Procházka nebo Zelík. Celý tým se skládá čistě z hráčů z Březolup, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu nejsme tak velká obec, která by zvládla hrát krajskou soutěž čistě s domácími kluky. Než po několika nevydařených zápasech riskovat znechucení hry pro hráče, ale i fanoušky, rozhodli jsme se takto. Jak jsem klukům ale mnohokrát říkal, nikde není napsáno, že by se za dvě tři sezony znovu nemohli vrátit do kraje. Všechno je o vůli a dobré partě.

Nemáte obavy, že byste mohli mít problémy i v okresním přeboru?

Úroveň okresního přeboru nedokážu objektivně posoudit. Přiznám se, že kromě zápasů našeho týmu jsem na jiné venkovské zápasy nechodil. Ale rozdíl tam asi nějaký bude. Třeba Jankovice v minulé sezoně vyhrály okresní přebor i Pohár OFS a v 1.B třídě po podzimu skončily až dvanácté. Možná tým oslabily, ale i to je jistě nějaké měřítko. Každopádně rozdíl mezi 1.B a okresním přeborem určitě nebude tak velký jako mezi 1.A a 1.B, tam je ten skok o několik levelů jinde. V 1.A nefotbalistu stěží najdete. Ale zpět k otázce. Obavy o fungování v okresním přeboru nemám. Myslím, že se toho tolik nezmění. Bude více derby a věřím, že tak bude chodit i více diváků.

Zůstává kádr stejný jako v minulé sezoně, nebo došlo k velké obměně týmu?

Neplánujeme velké změny. Pár kluků z odjinud bylo osloveno, nějaká jednání probíhají, ale spíše budeme spoléhat na domácí základnu. Navíc trh s hráči je strašně malý, v podstatě není kde brát. Najít opravdu kvalitní posilu je dnes mimořádně těžký úkol, skoro až nemožný, to mi jistě potvrdí řada funkcionářů. Naopak, kluby jsou rády za kohokoli, kdo má alespoň zájem hrát a trénovat. Z toho důvodu se kvalita soutěží snižuje.

Je někdo, kdo nechce hrát okresní přebor?

Víme, že šanci dostanou kluci z dorostu. Ukončení kariéry oznámil stoper Blažek, snad se nám ho ale ještě podaří přemluvit, dlouhodobě pro komplikované zranění nelze počítat se Staškem a z pracovních i zdravotních důvodů ani se Zelíkem, který ale již několik let spíše jen vypomáhal, pokud mu zdraví dovolilo. Všichni tři patří mezi starší generaci hráčů a jejich absence je pro tým velkou ztrátou nejen na hřišti, ale i v kabině.

Kdo mužstvo povede v roli hlavního trenéra?

Už v zimě se nám podařilo angažovat Františka Kuklu, trenéra srdcaře, který tým v historii už několikrát vedl. Mimochodem právě pod ním Březolupy postoupily v roce 2003 do 1.A třídy. Bohužel jaro se neodehrálo, ale věříme, že je to ta správná osoba, která pomůže náš fotbal restartovat.

Trénovali jste po rozvolnění opatření?

Ano. Hned, jak to bylo možné, se začali kluci na hřišti scházet. Letní příprava tedy začala hned po uvolnění vládních opatření. Pauzu ani dávat nebudeme, i když jsme si vědomi, že přes prázdniny nebudou tréninky v plném počtu hráčů. Ale dlouho se netrénovalo ani nehrálo a sezona začíná za pár týdnů, takže ani nic jiného nezbývá.

Co vás čeká v létě?

Kromě tréninků a několika přípravných utkání, které chceme odehrát, stojí před námi ještě další velká výzva. Asi před čtrnácti dny nám došel dopis z MŠMT, že naše žádost na výstavbu nových kabin byla dodatečně podpořena. Ovšem termín je šibeniční, kabiny je nutno postavit do konce letošního roku. Pokud veřejná zakázka na zhotovitele, která již byla vyhlášena, proběhne bez problémů, čeká nás řada brigád a dalších povinností s tak velkou realizací s rozpočtem kolem deseti milionů korun spojených. Takže nuda nám určitě nehrozí. (úsměv) Březolupy si ale jistě nové zázemí zaslouží a třeba nové moderní kabiny přitáhnou i nové zájemce o fotbal či jiné sporty sdružené pod SK.

Spousta lidí se bojí, že fotbal z vesnic i měst časem zmizí, protože ho nebude mít kdo hrát. Patříte mezi ně?

To je opravdu pro vesnický fotbal aktuální problém číslo jedna. Na počátku jednadvacátého století například u nás v okrese Uherské Hradiště měl dorost čtrnáctičlenný okresní přebor, a pak dvě skupiny okresní soutěže. Dnes, o generaci později, je jen okresní přebor o deseti týmech. To znamená, že za tuto dobu zmizelo z fotbalové mapy více než dvacet dorosteneckých týmů. Žákům se vytvořila skupina „M“, která hraje na šířku, aby vůbec řada vesnic včetně nás dala dohromady alespoň deset kluků a neskončila s mládežnickým fotbalem. S tím vším souvisí i postupný úbytek mužských týmů, základní třídy byly zrušeny. A myslím si, že bude hůř, proto tyto obavy zcela sdílím. Fotbalové svazy se snaží s tímto trendem něco dělat, ale nejsem si jist, jestli může něco pomoci. My se zatím můžeme chlubit všemi mládežnickými týmy, přípravkou, žáky i dorostem. Takových oddílů moc není, které to mohou říci. Co ovšem bude za rok či dál, těžko předvídat.