Nová fotbalová sezona v okresech asi začne již koncem července

Vedení kopané na Kroměřížsku v čele s předsedou Liborem Kopčilem úterní rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o opětovném ukončení soutěží očekávalo. „Vzhledem k vládním opatřením to nemohlo dopadnout jinak. FAČR mohl tímto způsobem ukončit soutěže mužů, ale dokázal jsem si představit, že alespoň mládežnické soutěže mohly pokračovat dál, i když by se třeba nestihlo odehrát víc jak polovina zápasů sezony. To v tomto případě není rozhodující. Děti by však bez větších problémů byly schopny odehrát víc než jedno utkání od pátku do neděle, takže by stihly odehrát zbytek sezony,“ vnímá šéf OFS Kroměříž.

Velkému zájmu se těšila úterní volba nového vedení Okresního fotbalového svazu v Kroměříži. Z 54 klubů s právem volby dorazilo 45. Na snímku staronový předseda Libor Kopčil. | Foto: Deník/Martin Břenek

On, stejně celá fotbalová veřejnost, přitom čeká na ještě důležitější rozhodnutí – takové rozvolnění vládou, které dovolí hrát zápasy. „To však pořád nevíme, kdy se bude moct hrát fotbal bez omezení vládními nařízeními. Dohrát se mohl i pohár OFS, kde zbývá odehrát semifinále a finále. Což jsou dva víkendy,“ spočítal Libor Kopčil. Po úterním rozhodnutí přitom zaznamenal i negativní reakce z klubů, které jeho svaz fotbalově spravuje. „Negativní reakce jdou samozřejmě především z klubů, které měly nakročeno za postupem a nyní budou opět ve stejné soutěži. To je naprosto logické a chápu to,“ potvrdil. Rozumné rozhodnutí, přijala zrušení fotbalové sezony většina klubů Přečíst článek › Stejně tak je připraven klubům v příštích týdnech pomoci v opětovném restartu. „Kdy se budou moci opět hrát přáteláky a turnaje a za jakých podmínek, nyní nikdo neví. O případné delegaci rozhodčích a jejich financování už informoval FAČR, ale jak to konkrétně bude vypadat, zatím nevíme. O organizaci turnajů pro mládež a jejich finanční podpoře se budeme bavit 19. května s členy našeho výkonného výboru,“ upřesnil Kopčil. A jak vidí budoucnost kopané a soutěží na Kroměřížsku předseda? „Nečekal jsem po jedné nedohrané sezoně, že nebude dohrána ani druhá, ale teď už s takovou situací počítám. Možná se virus ztratí, možná přijde na podzim další vlna nebo přijde něco jiného. Svět ztratil jistoty, které měl do roku 2019. FAČR již rozeslal informaci, kde doporučuje aby mistrovské soutěže ročníku 2021/2022 byly zahájeny už o víkendu 31. července,“ upozornil předseda OFS. „Tak brzy okresní fotbal nikdy nezačínal. Je to zřejmě reakce na fakt, že pokud by se na podzim soutěže přerušily, bylo by v té době odehráno více zápasů, než třeba v letošní nedohrané sezoně,“ dodal Libor Kopčil.