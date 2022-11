Nezdeničtí fotbalisté si triumf v Jarošově náležitě vychutnali a nejen sobotní úspěch, ale celou podzimní části pořádně zapili, oslavili. „Jelikož nezdenická hospoda byla dopředu rezervovaná pro jinou akci, zůstali jsme v Uherském Hradišti. Zahráli si bowling a pak s chorály vyrazili do města. Bylo to jako bychom vyhráli Ligu mistrů,“ popisuje s úsměvem Šašinka.

Přitom nechybělo mnoho a Nezdenice v Jarošově ztratily. Domácí ale z převahy vytěžili jenom dvě branky, další šance soupeře pochytal střídající gólman Jiřík, který nahradil zraněnou jedničku Vaculína.

„Určitě jsme měli štěstí, také nás podržel bravurními zákroky náhradní brankář. Hlavní bylo, že jsme potrestali chyby soupeře a proměnili své příležitosti,“ míní Šašinka.

Právě díky efektivitě a přesné koncovce vládnou Nezdenice okresnímu přeboru. „Někdy prostě máme deset šancí a proměníme jenom jednu a jindy zase ze tří tutovek dáme dva góly,“ upozorňuje třiatřicetiletý záložník.

Nezdenice tak díky výhře 3:2 sesadily z trůnu společný tým Traplic a Jankovic, do jarních odvet vykročí s minimálním jednobodovým náskokem.

„Nevím, jestli jsme s tím počítali, ale minulý rok jsme skončili druzí a i letos se chtěli o první místo a postup do vyšší soutěže porvat,“ přiznává.

Po polovině sezony jsou sice I. B třídě nejblíže, hotovo ale pořád nemají. Na jaře to ještě bude veliký boj, hrát se zřejmě bude až do posledních kol.

„Jaro začínáme s Traplicemi, které byly proti nám výborné, takže hned první zápas po zimě ukáže, jak na tom jsme, ale v soutěži je určitě víc dobrých týmů. Kvalitu má Jalubí, Jarošov, Bílovice. O postup může hrát ještě hodně mančaftů,“ ví dobře.

Podle Šašinky ale poslední triumf dodá nezdenickým hráčům chuť do tvrdé zimní práce. „Mohlo by nám to dát impulz, aby příprava byla dobrá a my ji poctivě odmakali,“ doufá.

Poslední měsíc ale nebyl z hlediska docházky vůbec dobrý. Nezdenice se pořádně sešly jenom jednou, jinak trenér Jiří Vystrčil přijímal omluvenky. „V průměru nás chodilo sedm, osm lidí, jenže na konci podzimu toho kluci měli dost ve škole i v práci, takže jsme se nedokázali pořádně sejít. Až se divím, jakým způsobem jsme to dohráli,“ prohlásil.

Také Šašinka, který je živnostník a pracuje jako montér suchých staveb, si většinou najde volný čas jenom na zápasy. „V pátek pro mě není až takový problém, ale v týdnu už je to horší,“ přiznává.

I přesto by se třiatřicetiletý fotbalista postupu do vyšší třídy nebál. Euforii v kabině Nezdenic rozhodně nebrzdí. „Taky bych si ještě chtěl krajskou soutěž zkusit, protože nevím, jak dlouho ještě budu běhat po hřišti. V týmu, který má věkových průměr 25 let, jsem druhý nejstarší,“ připomíná.

„Kluci mají ambice, chtějí jít nahoru, porovnávat se silnějšími týmy,“ přidává.

Také nezdeničtí fanoušci už pomalu zjišťují, jaká mužstva I. B třídu hrají, kam by v příští sezoně se svými týmem cestovali na výjezdy.

„Samozřejmě zatím je to trochu předčasné, před námi je celý půl rok, ve hře je spousta bodů i týmů. Když to přeženu, šanci má i předposlední Bánov, boj o postup bude hodně nabitý,“ předpokládá.

I když to nedopadne, Šašinka rozhodně Nezdenice neopustí. „Je to moje srdcovka, jinam nepůjdu,“ tvrdí.

I když v mládeži prošel Šumicemi, Uherským Brodem a hlavně Bojkovicemi, kde si za muže zahrál i I. A třídu, zůstává věrný mateřskému klubu a jde stejně jako další spoluhráči po stopách svého otce, který za Nezdenice rovněž hrával.

„Je pravda, že mužstvo je složené převážně ze synů kluků, kteří tady dříve nastupovali, byť jsme třeba fotbalově vyrůstali každý jinde, protože v Nezdenicích mládež nebyla a není, takže jsme museli projít okolní obce, abychom se zase mohli vrátit zpátky domů,“ zakončuje povídání.