Už jste dal v kariéře pět branek za poločas?

Nevím, nepamatuji si to. Je to i pro mě mimořádná událost. Chlapi nahrávali a já jsem střílel. Všechny branky byly fajn. Je to zásluha celého mančaftu, ne jenom moje. Dávali mi to až do kuchyně. Jak se říká, jenom jsem balony uklízel do branky. Vyhrát nad domácím týmem o čtyři góly je super, to se nám dlouho nepodařilo (směje se).

Jaká je vaše fotbalová kariéra? Hrajete ještě aktivně?

Od malička jsem hrál Moravském Berouně. Nejvýš jsme vykopali I. A. třídu. Když jsem v Berouně skončil, tak jsem šel do Dětřichova nad Bystřicí, to je vedlejší vesnice. Tam se fotbal rozpadl, tak jsem se vrátil do Berouna, kde se hraje I. B třída. Když mě zavolají, tak jdu hrát i teď.

Trénujete pravidelně?

No – už moc netrénuji. Staří páni chodí hrát každé pondělí. Mimo fotbal jezdím hodně na kole.

Podívejte se: Druhý ročník Memoriálu Josefa Urbance ovládli fotbalisté Kněždubu

Je pozice útočníka vaše místo od žáčků?

Jasně, ale čím jsem starší, tím víc se posunuji dozadu. Vzadu je totiž větší pohoda. Když hraješ celý život v útoku, tak potom to máš vzadu jednoduší – znáš ty návyky útočníků a můžeš předvídat, co udělají. Honit se v útoku už je pro mladé hráče.

V turnaji jste skončili na druhém místě. S jakým cílem jste jeli do Ostrožské Lhoty?

Už spoustu let si jezdíme turnaj do Ostrožské Lhoty hlavně užít. Jsou tu skvělí lidi a výborný burčák. V zápasech se nehádáme, jsme v pohodě. Každý chce vyhrát, ale jestli skončíme první nebo poslední, tak je to ve finále skoro jedno. Důležité je, že se nikdo nezraní.