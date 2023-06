Tohle je průšvih, pořádný malér. Nedělní duel 25. okresního přeboru Uherskohradišťska mezi fotbalisty Jarošova a Ostrožské Lhoty nečekaně skončil už na konci první půle.

Situace při zápase Jarošova s Ostrožskou Lhotou | Video: se svolením Patrika Štergenicha

Důvod? Hlavní rozhodčí Horymír Konrád ve 41. minutě za protesty vyloučil tři hostující hráče, kteří odmítali opustit hrací plochu.

Navíc se později dobývali do kabiny a nakonec na dvaasedmdesátiletého sudího přivolali policii, aby mu dali dýchnout. Výsledek byl negativní.

Naopak Erika Pešíka, Marka Lopatu a hrajícího kouče Patrika Štergenicha stejně jako celý klub čekají tvrdé tresty.

„Je to hodně černá kaňka,“ ví kapitán Jarošova Zbyněk Pavlas. „Bohužel jeden moment celý duel totálně zničil,“ štve zkušeného forvarda.

„Mrzí nás, jak to nakonec celé dopadlo. Byli jsme frustrovaní, cítili křivdu,“ uvedl už v klidu hrající kouč Ostrožské Lhota Patrik Štergenich.

Okresní přebor, 25. kolo -

TJ SLAVOJ JAROŠOV – SK OSTROŽSKÁ LHOTA 2:1. Utkání bylo ve 41. minutě předčasně ukončeno

Branky: 17. Vojtěch Jančík, 27. Tomáš Jurča - 18. Erik Pešík. Rozhodčí: Konrád. Červené karty: 41. Erik Pešík, 41. Marek Lopata, 41. Patrik Štergenich (všichni Ostrožská Lhota). Diváci: 100.

Co vlastně v Jarošově vyvolalo tak velká vášně, odpálilo rozbušku a nakonec i ukončilo zápas?

Sporný moment přišel ve 41. minutě. „Nejprve přišel faul na našeho Omelku, sudí asi hledal píšťalku a všichni si mysleli, že nechal pokračovat ve hře. V tom přišel dlouhý nákop na Pešíka, který po úniku a kontaktu v našem vápně upadl. Možná se měla pískat penalta, místo toho hra pokračovala a rozhodčí vzápětí nařídil volný kop pro nás a už to jelo,“ popisuje Pavlas.

Stejně to viděl i Štergenich. „Sudí nejprve nezapískal náš faul na polovině hřiště, nechal hru běžet a Erik Pešík utíkal sám na bránu a byl evidentně faulovaný. Byla to jasná penalta. Sudí stál ale na druhé polovině hřiště a nic nepískl,“ nechápal kouč hostů.

„Erik mu normálně a bez nějakých větších emocí řekl, co to pískáš, dostal hned žlutou kartu, což se mu samozřejmě nelíbilo a začal to s ním slovně řešit,“ popisuje dál.

Najednou se kolem sudího seběhli i další hráči Ostrožské Lhoty a arbitrovi začali spílat, strkat do něj. „Hosté se do něj pustili,“ přitakává Pavlas.

„Přišly hádky, tři z nás vyloučil. Lopatovi pak dal dokonce dvě červené karty a ukončil zápas, což nikdo nechápal,“ doplňuje Štergenich.

OP: Jalubí přehrálo Bílovice, v Jarošově po třech vyloučení nedohráno!

Ze začátku se na každém stadionu běžná situace zvrhla ve frašku. „Vím, že kdyby sudí odpískal první faul na Omelku, k ničemu takovému by asi nedošlo. Na jednu strachu chápu naštvání hostů, na druhé straně měli zachovat chladnou hlavu. Na můj vkus to bylo až zbytečně moc vyostřené. Do rozhodčího neměli rukama vrážet. Bylo jasné, že si hrubé projevy nespokojenosti nenechá líbit, červené karty musely přijít,“ říká Pavlas.

Podle rozhodčího i domácích vyloučení hráči pak odmítli spořádaně opustit hřiště. „Asi deset nebo patnáct minut se nehrálo a řešilo se to,“ tvrdí kapitán Jarošova. Definitivní verdikt nakonec padl po různých průtazích až v kabině. „Chtěli jsme, aby se utkání normálně dohrálo. Už to vypadalo, že se bude pokračovat, ale další hráč soupeře na sudího vystartoval a bylo hotovo,“ uvedl Pavlas.

Podle Štergenicha ale Ostrožská Lhota chtěla utkání dohrát i v osmi lidech. „Sudí bohužel do zápisu napsal nesmysly. Situaci máme natočenou. Je vidět, že normálně odcházíme ze hřiště,“ říká.

Podle zápisu o utkání se hosté po utkání dobývali do kabiny sudího, ale hlavní pořadatel včas zasáhl a zamezil konfliktu.

Frustrovaní Lhoťané pak na sudího zavolali policii. „Přišel nám opilý,“ vysvětluje Štergenich.

„Beru, že rozhodčích je málo, někteří z nich jsou starší, ale tento nás pískal poprvé a už před zápasem nás varoval, že dlouho nikoho nevyloučil. Přišlo nám to zvláštní, měl divné narážky. Myslel si, že jsme z Mistřic,“ říká.

Na stadionu Slovácka se hrál prales: Mařatice zdolaly poslední Popovice 3:1

Podezření se ale nepotvrdilo. Test sudího na alkohol byl negativní. „Mám k dispozici i videozáznam,“ hlásí v zápisu sudí z Nivnice.

Nedohrané utkání tak bude mít dohru na svazu. Ostrožská Lhota zřejmě prohraje kontumačně, navíc na dlouho přišla o tři důležité borce.

„Za mě je velká škoda a obrovské zklamání, jak utkání dopadlo,“ prohlásil Pavlas. „Přitom do inkriminovaného momentu to byl celkem pěkný a oboustranně ofenzivní fotbal. Šance byly na obou stranách. Všichni víme, že rozhodčí na okrese nejsou. Tento má 72 let, takže je jasné, že nemá takový pohyb a přehled jako mladší kolegové, ale takto to řešit nemá cenu,“ ví Pavlas.