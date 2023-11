„Kdyby mi někdo před půl rokem, kdy jsme teoreticky sestoupili do nejnižší třídy, řekl, že budeme v listopadu po podzimní části s náskokem první, myslel bych si, že je blázen. Znovu se ale ukázalo, že sport je vrtkavý a že dobrá parta je víc než jakýkoliv jednotlivec," prohlásil trenér Nedakonic Michal Lukůvka.

I tak nadmíru povedený podzim jej závěrečná domácí porážka mrzela.

Okresní přebor, dohrávka 11. kola -

TJ SOKOL NEDAKONICE - FC BABICE 3:5 (2:3)

Branky: 32. a 86. Petr Šoustek, 6. Dominik Madzia - 13. a 37. Fermin Sánchez, 24. Adam Litoš, 51. Tomáš Hořínka, 78. Jiří Jaroš. Rozhodčí: Korolovych – Králíček, Brhel. Diváci: 89.

„Pro diváky to byl dobrý zápas. Babice ukázaly, že jsou pro nás jeden z nejtěžších soupeřů. Utkání jsme si ale prohráli vyloženě sami. Pokud bychom proměnili vyložené šance, byl by výsledek jiný," ví dobře.

Nedakonice se ujaly vedení hned v 6. minutě, kdy se po rohu trefil hlavou Madzia. Soupeř srovnal gólem Sáncheze pěknou ranou přes hlavu.

„Rozhodující chvíle přišly do třicáté minuty, kdy jsme šli třikrát od půlky sami na brankáře, ale pokaždé jsme to špatně vyřešili," povzdechl si Lukůvka.

„V té době se lámal chleba. Místo toho, abychom vedli třeba 3:1, tak jsme z náhodné střely dostali gól na 1:2 a prohrávali," líčí smutně.

Na trefu Litoše sice brzy na to odpověděl Šoustek, ale po další střele Sáncheze zpoza vápna Babice opět vedly.

„Hostům jsme bohužel dva góly darovali," štve Lukůvku.

Hostům perfektně vyšel i nástup do druhé půle, kdy se šťastnou střelou, která zapadla do šibenice, prosadil Hořínka. „Byl to rozhodující moment, zbytek utkání jsme si pak už pohlídali," říká kapitán Babic Milan Válek.

Babický kapitán pak připravil pátou branku pro Jaroše, soupeř už dokázal porážku zmírnit. Na konečných 3:5 upravil Šoustek.

„My jsme se na konci střetnutí snažili do nich bušit. Od 85. do 90. minuty měli spoustu závarů, ale porážku jsme už neodvrátili," dodává Lukůvka.

Babice i bez trenéra Stýskala, který je po operaci, zvládli poslední venkovní šichtu a po vydařeném závěru přezimují čtvrtí.

„Nejsme zklamaní, ale ani spokojení. Prostě něco tak napůl. Je pravda, že závěr jsme zvládli a poslední tři kola vyhráli. Napravili jsem tím dojem po některých předcházejících utkáních. Mě mrzí zbytečné domácí ztráty, když jsme hned čtyřikrát remizovali," vadí Válkovi.

Proti Nedakonicím by ale Babice mohly hrát každý týden. Jako soupeř jim náramně svědčí.

„Stejně jako my chtějí hrát fotbal. Nezalézají, nemusíme je dobývat," uvedl.

Jednoduché to ale Válek a spol. v derby rozhodně neměli. „Domácí byli v prvním poločase o něco lepší, dali dva góly po standardních situacích a ještě šli dvakrát sami na brankáře. My jsme byli tentokrát produktivnější," ví dobře hostující kapitán.

Podle bývalého hráče Mutěnic, Slovácka nebo Hradce Králové se domácí nechali ve druhé půli zbytečně nechali strhnout, rozhodit sudím. „Neustále se dožadovali karet, penalt. Byli malinko frustrovaní vývojem střetnutí. Já se ale dokáži vcítit do jejich pocitů, protože za sebou taky máme zápasy, kdy jsme měli víc šancí než soupeř a nevyhráli," zakončil Válek.