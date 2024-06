Ani nečekaná absence je nerozhodily. Fotbalisté Nedakonic dorazili na nedělní utkání do Babic v jedenácti lidech a bez náhradníků, přesto duel zvládli a po obratu slavili výhru 2:1. Vyrovnaný duel čtvrt hodiny před koncem rozhodl Ondřej Dvouletý.

Fotbalisté Babic doma podlehli Nedakonicím 1:2 | Video: Mojmír Zapletal

„Jsme maximálně spokojení. Pro nás to jsou zlaté tři body,“ radoval se kouč Nedakonic Michal Lukůvka.

„Babice nepatří k oblíbeným soupeřům. Mají kvalitní tým, dlouho jsme je neporazili. Jsme rádi, že jsme tu negativní bilanci s nimi alespoň částečně vylepšili. Klukům patří velký dík,“ prohlásil Lukůvka.

Okresní přebor, 24. kolo -

FC BABICE – TJ SOKOL NEDAKONICE 1:2 (1:1)

Branky: 6. Tomáš Hořínka – 9. Matěj Gejdoš, 74. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 136.

Druhý tým tabulky to měl v Babicích složité. Z různých důvodů mu scházelo několik hráčů. Hostů bylo pouze jedenáct, absencím podřídili hru, systém.

„Nemohli jsme se hrnout až tolik do útoku, hrát s Babicemi otevřenou partii. Spíš jsme spoléhali na poctivou obranu, brejky,“ říká Lukůvka.

Se zodpovědným přístupem i poctivým výkonem byl nadmíru spokojený. „Musím ocenit, jak to kluci zvládli. Celý zápas opravdu odmakali,“ těší kouče Sokola.

„V závěru už některým docházely síly, chytaly je křeče. Dokonce jsme posledních deset minut hráli v deseti, když jsme jednoho kluka odnesli za lajnu. Měl toho fakt dost, ale nakonec jsme to ubojovali. Bylo to na morál,“ přiznal.

OP: poslední Bílovice se dotáhly na Bánov, Nedakonice vyhrály i bez náhradníků

Nedakonice nesrazila ani trefa Tomáše Hořínky z 6. minuty. Vzápětí totiž srovnal skóre Matěj Gejdoš a obrat završil čtvrt hodiny před koncem Ondřej Dvouletý.

„V poli to bylo celkem vyrovnané. Vzadu jsme to uskákali, ke konci domácí otevřeli hru a my hrozili z brejků. Vedení jsme mohli ještě navýšit, ale uklidňující třetí trefu jsme nepřidali,“ posteskl si Lukůvka.

To však hostům nakonec nevadilo. Babice totiž na vyrovnání nedosáhly, doma padly 1:2.

„Z výsledku jsem zklamaný,“ přiznal domácí trenér Tomáš Stýskal.

„Celkově byl zápas vyrovnaný. My jsme byli v prvním poločase lepší, klidně jsme mohli vést, ale bylo to jenom 1:1. Ve druhé půli už jsme byli bídní a nevytvořili jsi skoro žádnou šanci. Soupeř k nám přijel v jedenácti lidech, bojoval. Hrozil z brejků a po jednom z nich nám dal i vítězný gól. Je škoda, nějaký bod jsme měli doma získat,“ ví dobře Stýskal.

Zatímco Nedakonice i dvě kola před koncem živí naději na vítězství v soutěži, soupeř je v neúplné tabulce pátý.