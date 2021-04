„Tak, jak jsme ve svých 23 letech přebíral sportovní klub ve Stříbrnicích, tak teď do toho jdu úplně stejně. Vím, co mě čeká, že to není jenom o funkci, ale především o tvrdé práci, která za každým člověkem musí být vidět. Lidé z těch malých klubů to dobře znají. Já se toho nebojím. Je potřeba to posunout zase někam dál,“ říká odhodlaně Krsička.

„Je to závazek vůči klubům, od kterých jsem dostal hlas nejen já, ale i zbývají tři kandidáti, kteří jsme do toho šli společně,“ přidává.

Předseda SK Stříbrnice se dal před volbami do holportu s Alešem Zlínským, Petrem Malenovským a Tomášem Stýskalem. Právě tato čtveřice chce přinést do nově vzniklého výkonného výboru elán, pomoct okresnímu fotbalu svými znalostmi a přehledem.

Největší výzva? „Chvíli jsem pískal, takže největší rezervu vidím v množství rozhodčích. Musí se udělat nábory hlavně mezi mladšími kluky na školách,“ uvědomuje se.

Dalším problémy přinesla pandemie koronaviru. „Dostat děti zpátky ke kolektivnímu sportu, když se teď naučili jezdit na kole, rampách nebo skateboardech, bude dost komplikované. Musíme to řešit. Za rok bude situace asi jiná,“ tuší Krsička.

Nových výzev se nebojí, problémům se dokáže postavit, což ukázal už v úterý na valné hromadě, kde byl společně s Tomášem Stýskalem nejprve vyřazen, aby pak díky podpoře delegátů zůstal ve hře o místo ve výkonném výboru.

„Nějaké zkušenosti mám z politiky. Tyto věci pro mě nejsou úplně nové. Člověk na to musí být vždy připravený, aby by schopný argumentovat. Trošku jsme tušili, že se něco chystá,“ přiznává. „Zabrousili jsme do stojatých vod. I proto jsem rád, že se nám podařilo uspět. S dalšími třemi kandidáty jsme do toho šli společně,“ připomíná.

Podle členů volební komise ale Krsička stejně jako Stýskal nesplnil všechny podmínky pro registraci, proto ho taky ze seznamu vyškrtla. Ve veřejném hlasování ale oba delegáti uspěli.

„Volební řády jsou fakt neurčité. Vidím v nich nesoulad,“ říká. „Mělo by to být daleko podrobněji popsané, aby nebyly zmatky,“ míní. „Ve stanovách je napsáno, že stačí písemné doklady, ve volebním řádu zase originály. Otázka je, co má větší váhu. Za mě stanovy, protože jsou nadřazené volebnímu řádu. A to jsou ty chyby, které tady vznikly,“ přidává.

Humbuk, který chvílemi provázel valnou hromadu, si rozhodně nepřál. „Kandidaturu jsem na svaz podal asi měsíc zpátky. Stačilo zavolat a říct, že je něco špatně nebo něco chybí. Na svazu bych se stavil a napravil to. A právě to by měla být úloha svazu směrem ke klubům, zajišťovat jim ten servis,“ uvedl Krsička. „My ty zkušenosti musíme teprve získat,“ dodává.

Pomoct na svazu chce i dlouholetý trenér mládeže Slovácka Tomáš Stýskal. Po konci v Babicích se pomáhat hlavně těm nejmenším fotbalistům. „Jsem trenér. Nechci nic zásadně měnit, spíš se seznámit a spolupracovat nejen s mládeží, ale i na dalších věcech,“ říká.

Problémy ohledně kandidatury jej zaskočily. „Nevím, kde byl problém, co to bylo za hru, ale úplně jsem se to nedozvěděl,“ krčil rameny.

Odpoledne nakonec zkažené neměl. „Jsem spokojený, že jsem se tam stejně jako další lidé z našeho uskupení dostal,“ radoval se.

Malenovský: Myslel jsem, že reakce budou rozumnější

Po Pavlu Fraňkovi nejvíce hlasů získal Petr Malenovský. Sekretář Huštěnovic byl zvolen hned v prvním kole. „Podpora lidí z okresu mě pochopitelně potěšila, ale úplně příjemný pocit z toho nemám. Cíl byl trošku jiný, než se pak stalo,“ uvedl.

Také Malenovského svými řečmi rozladili předseda OFS Uherské Hradiště František Miko a jiní kandidáti. „Vůbec nechápu, proč to vzniklo. My jsme s nikým nešli do války. Nechceme dělat revoluci, nějaké naschvály, svrhnout předsedu. Prostě jsme chtěli jenom výkonný výbor omladit. Netušil jsem, že to bude mít na některé lidi takový dopad,“ divil se.

„Přitom sám předseda Miko avizoval, že je to jeho poslední období, že to chce postupně předat mladým. Ale že to dopadne takto, mě trošičku mrzí. Myslel jsem, že reakce budou rozumnější, férovější, když volba byla demokratická,“ pokračoval rozladěně.

Sám přitom nechce proti nikomu brojit, pomlouvat. „Já si myslím, že se tady udělal spousta dobré práce, taky se ještě leccos dá změnit či zlepšit. Je potřeba se semknout, spojit a společně pracovat v zájmu okresního fotbalu,“ dodává Malenovský.