Fotbalisté Nezdenic hned na startu druhé poloviny sezony přišli v okresním přeboru Uherskohradišťska o vedoucí pozici. Podzimní král ve šlágru 15. kola nestačil na Ostrožskou Lhotu, které podlehl 1:2 a přenechal vedoucí pozici společnému týmu Traplic a Jankovic. Nedělní duel rozhodla trefa Lučného ze 72. minuty.

„Je to pro nás cenná výhra nad prvním týmem tabulky. Z obou stran to byl dobrý fotbal – musím klukům poděkovat za obrovskou bojovnost,“ prohlásil předseda Ostrožské Lhoty Jan Opletal.

Hosté sahali v závěru po bodu, jejich kapitán Šašinka ale v nastaveném čase trefil z penalty jenom tyč.

SK OSTROŽSKÁ LHOTA – SOKOL NEZDENICE 2:1 (0:1)

Branky: 56. E. Pešík, 72. Lučný - 37. Pavlis. Rozhodčí: Fišera - Kroča, Krátký. Diváci: 150.

„S remízou bychom byli spokojení, ale bohužel takový je fotbal,“ povzdechl si trenér Nezdenic Jiří Vystrčil.

Pokutový kop neproměnil ani soupeř. Pokus domácího kapitána Daniela Štergenicha parádním zákrokem vytáhl gólman Vaculín. „Škoda naší neproměněné penalty, což docela ovlivnilo zápas,“ míní Opletal.

První gól padl po trestném kopu. Do vedení šli ve 37. minutě hosté, prosadil se Pavlis.

„Myslím si, že ta střela šla chytit. Zdálo se mi, že byla špatně postavená zeď,“ nabídl svůj pohled Opletal.

Další šance nebezpečnější fotbalisté Nezdenic neproměnili. „První půlku jsme byli lepším týmem, ale je škoda, že jsme to nevyjádřili více góly. Domácí nedali penaltu, my jsme měli víc šancí. Můžete být lepší, ale pokud nedáte góly, tak je to k ničemu,“ ví dobře Vystrčil.

Ostrožská Lhota se dostala do zápasu až po změně stran. „Ze zápasu jsem měl obavy, minulý týden nám to v poháru moc nešlo. Nezdenice měly v první půlce několik šancí, nutno přiznat, že herně byly o něco lepší. Moc jsem nevěřil, že zápas ještě otočíme, ale kluci zabojovali. Závěr už byl hektický,“ líčí domácí činovník.

Vyrovnání zařídil v 56. minutě Erik Pešík, obrat završil Lučný. „Druhý poločas už byli domácí lepší. My jsme vypadli ze středu pole, nezískávali jsme balony. Upozorňoval jsem kluky na to, že nás můžou ohrozit ze standardních situací, což se i stalo,“ uvedl Vystrčil.

Závěr byl hektický, dramatický. Nezdenice sahaly na konci po bodu, pokutový kop ale zahodily. „Zápasu by asi víc slušela remíza,“ přiznává Opletal.

Ostrožská Lhota si díky prvnímu jarnímu triumfu pojistila třetí pozici, Sokol klesl na druhé místo. O postupu se v Nezdenicích nebaví. „Naše ambice jsou vyhrát každý zápas. Nikdo z vedení klubu nám žádný cíl nestanovil,“ tvrdí Vystrčil.