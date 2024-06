Byl to zlomový moment utkání, klíčová trefa. Záložník Ostrožské Lhoty Daniel Štergenich se v nedělním zápase 25. kola okresního přeboru Uherskohradišťska blýskl nádherným gólem.

Záložník Ostrožské Lhoty Daniel Štergenich (v červeném dresu) v páteční dohrávce proti Strání B. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hostujícího brankáře Martina Šestáka překonal střelou z vlastní poloviny, dalekonosnou ranou z padesáti metrů. Zkušený středopolař tak velkou měrou přispěl k výhře domácího týmu 5:2 nad Slováckem C.

„Už v první půlce jsem si všiml, že gólman Slovácka se hodně vytahuje. Ve druhém poločase se naskytla příležitost, zkusil jsem to, spadlo to tam. Ještě nikdy jsem podobnou branku nedal,“ povídal o neobvyklém gólu Daniel Štergenich, který se po dlouhém zranění pomalu vrací do týmu.

Okresní přebor, 25. kolo -

SK OSTROŽSKÁ LHOTA – FC SLOVÁCKO C 5:2 (3:0)

Branky: 20. a 22. Erik Pešík, 25. a 75. Tomáš Fantura, 54. Daniel Štergenich - 50. a 85. Pavel Kříž (obě z penalty). Rozhodčí: Snopek. Diváci: 210.

Dalšími hrdiny utkání byli Erik Pešík s Tomášem Fanturou, oba se blýskli dvěma góly.

„Jsem spokojený. Kluky musím za výkon i výsledek pochválit. Byl to od nás dobrý výkon. Konečně jsme hráli tak, jak bych si představoval,“ pochvaloval si trenér Ostrožské Lhoty Richard Dominik.

Jeho tým zvládl brutální víkendový program, po páteční remíze se Stráním B 2:2 se s věrnými fanoušky v posledním domácím zápase rozloučil výhrou, díky triumfu skončí v letošním ročníku nejhůře desátý.

„I když byl soupeř více na míči, vpředu byl téměř neškodný. Hosté se prosadili pouze ze dvou penalt, obě byly nařízeny správně. První za jasný faul, druhý za evidentní ruku. My jsme hráli chytře, byli daleko nebezpečnější, hrozili po jednoduchých akcích, z rychlých protiútoků,“ uvedl Dominik.

Šlágr rozhodl jediný gól. Uherský Ostroh přišel o neporazitelnost, dál je první

Domácím výrazně pomohl Erik Pešík. Zkušený forvard v pátek stejně jako Machala nehrál. Jak moc je pro tým důležitý, ukázal v neděli, kdy nastoupil ve dvacáté minutě a hned dal dva góly.

„Byli jsme efektivní, využili i další možnosti. Mohli jsme přidat další dva nebo tři góly. Jednou jsme nastřelili i břevno,“ říká Dominik, který pochválil také krajní záložníky, kteří tam servírovali krásné centry.

Hosté ze Sadů si se soupeřem nevěděli rady, i přes větší držení míče vysoko prohráli.

„Hodnocení je jednoduché: Hosté hráli fotbal, domácí dávali góly,“ glosoval utkání trenér Slovácka C Roman Svoboda.

Výhrady měl k výkonu mužstva i přístupu. „Zápas se hrál ve vlažném tempu, které odpovídalo úmornému počasí, fázi sezony, velikosti hřiště nebo i vysoké trávě,“ uvedl.

„Sestavu jsme měli slušnou, ale do dvacáté minuty to od nás bylo lázeňské tempo,“ přidal.

Hosty z Uherského Hradiště srazil soupeř třemi brankami v rozmezí pouhých pěti minut.

Chleba se podle kouče Slovácka C lámal v 54. minutě, kdy za stavu 3:1 Vašek trefil tyč a soupeř z vlastní půlky přehodil brankáře. „Byl to zlomový moment zápasu. Místo toho, abychom snížili na 3:2, bylo to 4:1,“ povzdechl si Svoboda.

„Lhota v utkání vytěžila z minima maximum. Dala nám pět gólů, taky nastřelila břevno,“ doplnil.

I přes prohru pochválil výkon mladého rozhodčího Snopka. „Zvládl to s přehledem a to neříkám pro to, že jsme kopali dvě penalty,“ dodal na závěr Svoboda.

Oba týmy o víkendu čeká poslední zápas sezony. Zatímco Ostrožská Lhota končí v Nezdenicích, Slovácko C před vlastním publikem vyzve Huštěnovice.