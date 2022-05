McDonald’s Cup, okresní finále Uherské Hradiště

Starší děti (žáci 4.–5. tříd)

Finále: ZŠ Sportovní – Bojkovice 8:0

O 3. místo: Bílovice – Hluk 1:5

Semifinále: Hluk – Bojkovice 0:5, ZŠ Sportovní – Bílovice 11:0

Konečné pořadí: 1. ZŠ Sportovní, 2. Bojkovice, 3. Hluk, 4. Bílovice, 5. Dolní Němčí, 6. Mariánské náměstí Uherský Brod, 7. Polešovice, 8. Pod Vinohrady Uherský Brod



Mladší děti (žáci 1.–3. tříd)

Finále: ZŠ Sportovní – Dolní Němčí 7:0

O 3. místo: Mariánské náměstí UB – Hluk 1:2

Semifinále: ZŠ Sportovní – Mariánské náměstí UB 10:1, Dolní Němčí – Hluk 1:0,

Konečné pořadí: 1. ZŠ Sportovní, 2. Dolní Němčí, 3. Hluk, 4. Mariánské náměstí Uherský Brod, 5. Traplice, 6. Nivnice, 7. Ostrožská Nová Ves, 8. Pod Vinohrady Uherský Brod

Ani jeden z týmů Sportovní školy nezaváhal. Parta složená ze žáků čtvrtých a pátých tříd suverénně ovládla základní skupinu, v semifinále deklasovala Bílovice 11:0 a ve finále pak zdolala Bojkovice 8:0. Třetí skončil ve starší kategorii Hluk.

„Bylo to lehčí než jsme čekali, ale aspoň jsme si zahráli. S kluky už se těšíme do Zlína, kam pojedeme místo školy. Chceme se dostat co nejdál, třeba soutěž i vyhrát. McDonald’s Cup se nám líbí, je to větší pohoda než v klubu,“ uvedl talent Slovácka a žák Základní školy Sportovní Štěpán Vagdal.

Turnaj si stejným způsobem podmanili i jejich mladší kamarádi, kteří ve třech zápasech základní skupiny nastříleli soupeřům pětačtyřicet branek. Jediný gól inkasovali v semifinále proti Mariánskému náměstí Uherský Brod, který porazili 10:1. I finále byla jednostrannou záležitostí, favorit zdolal Dolní Němčí 7:0.

„Jsem spokojený. S kluky jsme si to užili. Bylo to těžší než první okrskový turnaj, ale soupeře jsme převyšovali. Snad se nám bude stejně dařit i ve Zlíně, protože se chceme podívat do Teplic,“ říká Tobias Šumulikoski, devítiletý syn sportovního manažera ligového Slovácka.

Okresního finále se na atletickém stadionu v Uherském Hradišti v každé z věkových kategorií zúčastnilo osm týmů. Hrálo se na přírodní i umělé trávě, celky byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Nejlepší družstva pak hrála nejen o postup, ale i medaile.

Podle Chvojky se dlouhá pauze na výkonech dětí neprojevila. „U našich týmů žádných rozdíl není, protože kluci jsou pořád na hřišti a pravidelně trénují. Ostatní družstva možná mají o několik šikovných kluků méně, ale zase je vidět, kde se fotbalu věnují. Ať už je to Hluk, Dolní Němčí, Polešovice, Bílovice nebo Uherský Brod. To jsou stálice, která se do okresního finále kvalifikují pravidelně,“ uvedl Chvojka.

McDonald’s Cupu, který se kvůli pandemii koronaviru koná po třech letech, je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol. Účastní se jej holky a kluci z prvního stupně základních škol. Ti pak soutěží ve dvou kategoriích. „Kategorie A je určena pro mladší žáky z prvních až třetích tříd a kategorie B pro starší žáky čtvrtých a pátých tříd,“ informuje Chvojka.

Krajské finále se uskuteční v úterý 10. května ve Zlíně. Na Vršavě se bude bojovat o účast na Svátku fotbalu, celorepublikovém finále, kterého se zúčastní šestnáct nejlepších školních týmů z obou věkových kategorií. Letošní ročník vygraduje na přelomu května a června na teplických Stínadlech.