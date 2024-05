V neděli večer se na Městském stadionu Miroslava Valenty představila ligová Sparta, o den později se na stejném místě proháněly žákovské naděje, budoucí fotbalové hvězdy. Uherské Hradiště totiž v pondělí dopoledne hostilo okresní finále McDonald’s Cupu 2024.

Okresní finále McDonald’s Cupu 2024 | Video: Libor Kopl

V domácím prostředí podle očekávání uspěla pořádající Základní škola Sportovní, která ve finále deklasovala Staré Město 12:0. V mladší kategorii přehrála Bojkovice 6:2.

McDonald’s Cup 2024, okresní finále Uherské Hradiště

Kategorie A, mladší děti: žáci 1.–3. tříd, (ročníky 2014 a mladší): 1. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 2. ZŠ Bojkovice, 3. ZŠ Staré Město

Kategorie B, starší děti: žáci 4.–5. tříd, (ročníky 2012 a mladší): 1. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 2. ZŠ Staré Město, 3. ZŠ Hluk

Kategorie Malotřídky: ZŠ Boršice u Blatnice – ZŠ Kněžpole 5:4 a 4:4

„Splnili jsme povinnost a jdeme dál. Nechci vůbec snižovat kvalitu ostatních týmů, ale naši kluci jsou z klubu dobře trénování, vedení. Hrají ve Slovácku, takže všechny soupeře o třídu převyšovali. Na druhé straně i v jiných družstvech byli šikovní kluci i děvčata,“ vypozoroval učitel ZŠ Sportovní Uherské Hradiště a trenér výběru Jiří Kodrla.

Starší tým coby kapitán vedl Tobias Šumulikoski. Syn sportovního ředitele Slovácka vyčníval, zářil hlavně ve finále, ale s kamarády si užil všechny duely. Se soupeři moc slitování neměl.

„Bylo to fajn. Dali jsme hodně branek, dobře si zahráli. Všechny jsme poráželi a zaslouženě zvítězili,“ usmíval se.

Školní triumf si vychutnal i Stanislav Hofmann. Syn stopera Slovácka, který mimochodem sledoval počínání svého potomka z tribuny, byl v týmu vůbec nejmladší, přesto přispěl k postupu ZŠ Sportovní do krajského finále.

„Standa je teprve v první třídě. Je šťastný, že to zažívá taky. Byl jsem trošku nervózní z těch starších kluků, ale zvládl to v pohodě. Na svůj věk je vysoký, mezi třeťáky se neztratil. Je to levák, šikovný kluk. Fotbal ho baví, což je hlavní,“ uvedla opora ligového celku.

Tobias Šumulikoski po okresním finále

Zdroj: Libor Kopl

Mostecký rodák si McDonald’s Cup v minulosti rovněž zahrál, do republikového finále se ale nikdy nedostal. „V dětství to byl nejhezčí turnaj. Vždycky tím žila celá škola. Bylo to prestižní, s kluky jsme si to užívali,“ říká.

Nyní se bavil při sledování nové generace nejen fotbalistů.

Na stadionu Slovácka se dařilo i žákům ze Starého Města, který v silné konkurenci získal stříbro a bronz.

„Kluci podali fantastické výkony, je to pro ně úspěch. Na všechny jsem stejně jako paní učitelky náležitě hrdý. Ne všichni hrají fotbal, ale celkově to zvládli bezvadně. U starších bych chtěl vyzdvihnout výkon Štěpána Slámy a u mladších Kristiána Klečky,“ prohlásil šéftrenér mládeže Jiskry Roman Abrhám.

Skvělými výkony se blýskly i naděje z Bojkovic, které pod vedením učitele Jana Baiera dokráčely až do finále. Po porážce 2:6 na ně zbyly stříbrné medaile.

„Kluci byli super. V týmu mám spoustu druháků, takže věřím, že to příští rok vyhrajeme my,“ prohlásil sebevědomě.

Z výkonů a výsledků týmu překvapený nebyl. „Na začátku turnaje jsem podle rozlosování říkal, že budeme hrát v semifinále s Mistřicemi a ve finále se Sportovkou, což se potvrdilo. Akorát jsem si myslel, že ji uděláme. Je to škoda, ale rozhodla větší vyhranost a zkušenosti soupeře, který měl v týmu hlavně výbornou dívku,“ uvedl Baier.

Žáci ze ZŠ Sportovní po okresním finále

Zdroj: Libor Kopl

Souboj malotřídek si podmanila Základní škola Boršice u Blatnice, které uspěla ve dvojzápase s Kněžpolem. První duel skončil 5:4, odveta dopadla nerozhodně 4:4.

„Bylo to velice vyrovnané, dramatické. Kněžpole mělo v týmu starší i vyšší kluky, i tak jsme to zvládli a dovedli do úspěšného konce,“ těšilo učitele ZŠ Boršice u Blatnice Martina Vrágu.

Jeho parta se nyní těší na krajské finále do Brna. „Snad nad něco uhrajeme,“ doufá Vrága, který má v družstvu jen čtyři fotbalisty, ostatní se kopané nevěnují.

Okresního finále McDonald’s Cupu 2024 se zúčastnilo ve třech kategoriích osmnáct týmů. V kategorie A a B bylo osm týmů rozděleno do dvou čtyřčlenných skupin, které hrály systémem každý s každým dvakrát deset minut.

Nejlepší dvě družstva postoupila do bojů o medaile. Všichni si užívali kulisy ligového stadionu Slovácka, kam se akce vrátila po nějaké době.

„Ne pokaždé to vyjde, vždycky záleží na programu ligového týmu, vytíženosti hřiště. My jsme ale moc rádi, že nám vedení klubu vyšlo vstříc a stadion nám zapůjčilo. Pro všechny to byl velký zážitek,“ uvedl učitel Základní školy Sportovní v Uherském Hradišti a hlavní pořadatel Petra Chvojka.

Krajské finále McDonald’s Cupu 2024 se uskuteční příští úterý na ve Zlíně na Vršavě.