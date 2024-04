Od začátku potvrzují roli obrovského favorita, ničí jednoho soupeře za druhým, góly střílí, jak na běžícím pásu, suverénně vítězí. Mladí fotbalisté Slovácka pod hlavičkou Základní školy Sportovní v McDonald’s Cupu 2024 bez problémů splnili první úkol, když společně s Hlukem, Starým Městem a Traplicemi postoupili z okrskového do okresního finále.

McDonald’s Cup 2024, okrskové finále Uherské Hradiště | Video: Libor Kopl

„Nějaká kvalita nám sice odešla do šesté třídy, ale zase nám doskočili šikovní mladší kluci, jako jsou Šumulikoski, Jonáš Vojáček či David Vaněk. Máme kvalitní tým, který by měl postoupit minimálně do krajského finále,“ říká učitel a hlavní pořadatel Základní školy Sportovní v Uherském Hradišti Petra Chvojka.

McDonald’s Cup 2024, okrskové finále Uherské Hradiště

Kategorie A, mladší děti: žáci 1.–3. tříd, (ročníky 2014 a mladší): ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, ZŠ Hluk, ZŠ Mistřice, ZŠ Staré Město

Kategorie B, starší děti: žáci 4.–5. tříd, (ročníky 2012 a mladší): ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, ZŠ Hluk, ZŠ Staré Město, ZŠ Traplice

Kategorie Malotřídky: ZŠ Kněžpole

Celkem se v úterý dopoledne představilo na atletickém stadionu Dany Zátopkové v Uherském Hradišti devatenáct týmů, které pořadatelé rozdělili do čtyř skupiny. „Nejsem si jistý, ale za mě je to téměř rekordní počet. Nevím, že bychom v okrskovém kole měli někdy dvacet týmů,“ přemítá Chvojka.

Nejlepší dva celky z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále, o medaile se nehrálo, protože všichni semifinalisté se těší na pondělní okresní finále.

Mezi nimi jsou i Traplice vedení fotbalistou a futsalistou Janem Šipkou. „Všichni kluci hrají fotbal, dva dokonce za Slovácko, což se nakonec projevilo. O den dříve jsme tu měli kluky, co se fotbalu až tolik nevěnují, pro ně to byla spíše zábava. Pro všechny to byl ale velký zážitek,“ prohlásil Šipka.

„Pamatuji si ještě sebe, když jsem se celý rok těšil na McDonald’s Cupu. I když jsme v pondělí všechno prohráli, u kluků převažoval zážitek. Mám z toho super pocit. Co mám zprávy od rodičů, někteří prý nemohli ani dospat,“ přidává s úsměvem učitel tělocviku a zeměpisu na traplické základní škole.

Podobně na tom byly i další týmy. „Mě to sice v minulosti minulo, ale je to super akce. Pro děti je vždycky dobře, když mají nějaké srovnání, možnost se konfrontovat, někam postoupit. Komu se to podaří, má hezké zážitky,“ vnímá učitel na Základní škole Větrná v Uherském Hradišti Pavel Kučera.

Jeho svěřenci se z okrskového kola nedostali. „V týmu sice máme samé fotbalisty, ale je to něco jiného než na vesnicích, kde jsou všichni pohromadě, jsou na sebe zvyklý. My to vždycky nějak poskládáme, polepíme,“ říká kouč Boršic.

Kučerův svěřenec z klubu Lukáš Ohnutek vedl coby trenér tamní žáky. „My se turnaje účastníme po delší době. Je to dobrá akce. Vzpomínám na to, jak jsme tady v mládí hrávali. Přepadla mě nostalgie, mám na tu dobu hezké vzpomínky. Proto jsem rád, že tu zase mohu být alespoň roli trenéra,“ prohlásil Ohnutek.

Už v pondělí se na atletickém stadionu utkaly mladší děti v kategorii A. V silné konkurenci obstály ZŠ Sportovní, Hluk, Staré Město a Mistřice.

V souboji malotřídek Kněžpole porazilo Huštěnovice a těší se na souboj s Boršicemi u Blatnice.