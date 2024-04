Nedostali žádný gól, všechno vyhráli a zaslouženě se radují z postupu do okresního finále, které v pondělí hostí Uherské Hradiště. Mladí fotbalisté Dolního Němčí ovládli v okrskovém finále na umělé trávě Lapač v Uherském Brodě skupinu B, dál jde také Strání, Šumice a z druhého místa postupuje i Základní škola Mariánské náměstí.

McDonald’s Cup 2024, okrskové finále Uherský Brod | Video: Libor Kopl

„Kluky bych chtěl za výkony i výsledky pochválit. Snažili se, dupali nahoru i dolů. Doufám, že výkonnost potvrdíme i v Uherském Hradišti. Akci vnímám velmi pozitivně,“ prohlásil učitel a vedoucí týmu z Dolního Němčí Igor Hrdlík.

Na Lapači se dařilo i chlapcům ze Strání. Naděje divizního týmu rovněž neprohrály. Ke dvěma výhrám přidaly dvě remízy osm bodů jim k postupu stačilo.

McDonald’s Cup 2024, okrskové finále Uherský Brod

Kategorie A, mladší děti: žáci 1.–3. tříd, (ročníky 2014 a mladší): ZŠ Dolní Němčí, ZŠ Strání, ZŠ Šumice, ZŠ Mariánské náměstí

Kategorie B, starší děti: žáci 4.–5. tříd, (ročníky 2012 a mladší): ZŠ Bojkovic, ZŠ Bánov, ZŠ Nivnice, ZŠ Strání.

Kategorie Malotřídky: ZŠ Boršice u Blatnice

„Hrál mi tam syn, ale chválím nejen jeho, ale i další kluky. Byli šikovní, zvládli to. Jsem ráda, že postupujeme do okresního finále,“ uvedla zástupkyně pedagogického sboru ze Strání Helena Majorová.

Nadmíru spokojený byl také Václav Marek. Dlouholetý trenér a funkcionář Šumic získal se svým týmem deset bodů. Šumice remizovaly pouze v derby s Újezdcem, jinak třikrát zvítězily. „Hráli jsme to, co umíme,“ pochvaloval si zkušený kouč.

„Máme v týmu individuality, ale všichni kluci to odbojovali. Jsou šikovní, hrají spolu v přípravce, takže se znají. Nyní se těšíme do Hradiště, kde to pro nás bude svátek fotbalu, tam si to užijeme,“ nepochybuje Marek.

Jako poslední si zajistily postup děti ze Základní školy Mariánské náměstí. Parta vedená učitelem Martinem Smetanou v nabité skupině s Dolním Němčí, Nivnicí, Prakšicemi a Bánovem skončila druhá, v klíčových zápasech o čtvrté místo ale zdolala Starý Hrozenkov i soupeře z Katolické školy v Uherském Brodě a těší se na okresní finále.

„Neměli jsme to jednoduché, odehráli jsme hodně těžkých zápasů, ale nakonec jsme to zvládli a postupujeme dá,“ těší Smetanu.

Celkem se v úterý dopoledne představilo na Lapači v Uherském Brodě patnáct týmů, které pořadatelé rozdělili do tří skupiny. „Hrálo se systémem každý s každým, vítězové stejně jako nejlepší celek z druhého místa postoupily do pondělního okresního finále, které se hraje v Uherském Hradišti,“ uvedl ředitel Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě Zdeněk Moštěk.

Předseda Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Uherské Hradiště má na starosti základní kolo, podílel se na organizaci všech dosavadních pětadvaceti ročníků největšího fotbalového turnaje určeného chlapcům a dívkám od šesti do jedenácti let.

Už v pondělí se na Lapači utkaly mladší děti v kategorii A. V konkurenci třinácti týmů obstála družstva z Bojkovic, Bánova, Nivnice a Strání.

V souboji malotřídek porazily Boršice u Blatnice nad Horním Němčí a těší se na souboj s Kněžpolem.

„Byl to dobrý turnaj. Musíme panu Mošťkovi poděkovat za perfektní organizaci. Já jsem tady snad podvacáté a pokaždé to bylo na úrovni,“ vyzdvihuje Marek.