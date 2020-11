V okresní uherskohradišťské soutěži skupiny A inkasoval v devíti zápasech pouze tři branky, žádný jiný tým na Zlínsku se podobně pevnou defenzivou pyšnit nemůže. „Tak dobrá sezona přichází jednou za život, ale je to výsledek celého mužstva, zocelené party i trenéra. Podobný ročník jsem měl už před deseti lety, kdy Mařatice postupovaly do okresního přeboru,“ říká v rozhovoru pro Deník někdejší jednička Traplic, Mistřic či Kněžpole.

Vyčítáte si některý z těch tří obdržených gólů?

Vyčítám si každý gól, který jsem dostal. Nikdy nejsem sám se sebou spokojený. A taky skoro všechny inkasované branky si už od žáků pamatuji. Promítám si je před očima a přemýšlím, zda jsem nemohl udělat něco jinak a zabránit gólu. Samozřejmě je i důležitá pokora, kterou někteří mladí kluci dneska nemají.

Co stojí za výbornou defenzivou mařatického mužstva?

V týmu se sešli perfektní obránci, které si diriguje kapitán Pavel Žák nebo Jakub Sklenář. Za takovou obranou se potom lépe chytá. Myslím si, že mně ji v okrese všichni gólmani závidí. (úsměv) Ale chtěl bych říct, že to není jenom věcí defenzivy, máme také výbornou zálohu a mladé, dravé pušky v útoku. Střelecky se všem daří. Vyzdvihnout chci také trenéra Pavla Strakáče, který to s námi někdy nemá jednoduché, přesto dokáže mužstvo perfektně připravit. Umí dát ty správné pokyny a nahecovat nás. Na výsledcích má velkou zásluhu.

Mařatice dominují okresní soutěži skupině A. Zatím jste neztratili ani bod. Je postup vaším jasným cílem?

Je to tak. Postup je určitě naším jasným cílem. V posledních letech se v Mařaticích od základu budovalo nové mužstvo, které teď budí respekt u všech soupeřů. Tímto musím ocenit předsedu oddílu Vlka, který udělal kus práce a znovu vybudoval přípravku, žáky a taky dorost, takže se Mařatice nemusí o budoucnost obávat.

Štve vás hodně, že byla soutěž kvůli pandemii koronaviru přerušená?

Určitě nás to všechny mrzí. Bohužel to nemůžeme nijak ovlivnit. Trošku jsme to ale i čekali. Hlavně jsme chtěli odehrát alespoň všechny podzimní utkání.

Udržujete se nyní nějak v kondici, nebo čekáte až na společnou přípravu?

V kondici se pořád udržuji. Trenér nařídil individuální tréninky, takže občas běhám nebo dělám nějaké cvičení, protože v dnešní době už ani okres bez tréninku hrát nejde. Navíc v mém věku. (úsměv)

Dokdy chcete chytat?

Gólman, který je deset let kovaný na hradišťské škváře vydrží všechno a práh bolesti má někde jinde, takže určitě budu chytat co nejdéle.

Jak se vám zamlouvají současní gólmani?

Dnešní brankáři mě moc neberou. Spíš jsem měl rád Ivo Viktora, Pláničku a z těch mladších Edwin Van Der Sar. Všechno je to stará škola, dneska už ti brankáři mají úplně jiné podmínky.