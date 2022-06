Kvůli pandemii koronaviru se uplynulé dva ročníky nedohrály – do třetice se podařilo soutěž dokončit. Lhota byla jednoznačným favoritem celé soutěže. Fanoušci brali jenom postup, všechno ostatní by pro ně bylo zklamání.

Při posledním domácím zápase přispěchal lhotským fotbalistům pogratulovat také předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. „Jménem Okresního fotbalového svazu vám gratuluji k suverénnímu postupu do okresu. Chtěl bych vaši laťku postavit ještě výš. Myslím, že váš tým má dokonce na krajskou soutěž,“ nabádal František Miko lhotské fotbalisty, kteří vyhráli soutěž s devatenáctibodovým náskokem.

Podívejte se. Kapitán Lhoťanů chce hrát v okrese do pátého místa

Podobně mluvil starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček. „K postupu vám gratuluji. Jste skvělá parta. Věřím, že to není váš poslední postup. Každopádně máte navíc než na Okresní přebor.“

Martin Zalubil míří do Hluku

V nacházející sezoně se ovšem budou muset lhotští fotbalisté obejít bez největší opory. Martin Zalubil oznámil, že po sezoně odchází do sousedního Spartaku Hluk. „V příští sezoně bych chtěl hrát za béčko Hluku. Slíbil jsem, že pomůžu Lhotě vykopat okres. To se nám podařilo, jsem za to rád. Myslím, že se kluci ve vyšší soutěži neztratí. Ve Lhotě je mladý mančaft, ale chtělo by to trenéra, který bude mít u kluků autoritu,“ dobře ví zkušený fotbalisty, který oslavil v březnu 38 narozeniny.