Našlápnuto má parta hrajícího kouče Miroslava Machaly dobře, po podzimu bez porážky vévodí okresní soutěži skupině B, před druhou rezervou Dolního Němčí má luxusní osmibodový náskok.

„Lhota určitě má minimálně na okresní přebor, ale na jaře to určitě nebude nic lehkého. Přes zimu se může stát hodně věcí,“ zůstává obezřetný Zalubil.

Vyšší soutěž jej ale láká. Vždyť okresní přebor hrával před více než deseti lety, takže před sebou má novou výzvu. „Jsem zvědavý, jaká je úroveň soutěže teď,“ přiznává.

Bývalý forvard Hluku nebo Kunovic hodnotí půlrok pozitivně. Lhoťané na podzim ztratili jen čtyři body, když remizovali s béčkem sousedního Hluku a s Horním Němčí, jinak soupeře válcovali.

„Jelikož jsme neochutnali hořkost porážky, tak s výsledky jsem spokojený, i když to párkrát bylo o fous, ale cením si, že jsme vždy dokázali zabojovat alespoň o tu remízu,“ říká.

Ostrožskou Lhotu střelecky táhl právě Zalubil, který je se třinácti brankami nejlepším střelcem soutěže. Hned za ním spoluhráč Erik Pešík, v desítce nejlepších kanonýrů je i Miroslav Machala, jedenáctý Kamil Horák dal čtyři góly.

Zkušený útočník ale rekordy už nehoní, osobní statistiky neřeší. V sedmatřiceti lety už nepotřebuje nikomu nic dokazovat. Fotbal hraje hlavně kvůli dvěma potomkům, kteří se rovněž prohánějí po zelených trávnících a kopou do míče. „Synové mě ženou dopředu. Chtěl bych jim být dobrým vzorem,“ přiznává.

Kanonýr Ostrožské Lhoty Martin Zalubil (ve žlutém dresu).Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

Udržovat se ale v nějaké kondici je pro něj s přibývajícími lety čím dál těžší. Protože na trénování nemá tolik času, co dřív, snažím se připravovat individuálně právě s dětmi nebo v posilovně. „Dávat góly se ale nezapomíná. Je to jako na jízda na kole,“ směje se. „A když nato máte ještě kvalitní spoluhráče, o to je to jednodušší,“ přidává vážnějším tónem.

Navíc většina soupeřů se v dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru flákala, takže to má Zalubil se svými parťáky jednodušší.

„Je pravda, že dlouhá pauza týmům spíš uškodila, než pomohla. Některé mančafty mají problém se sejít na zápas a od toho se odvíjí také úroveň soutěže,“ míní.

Opora Ostrožská Lhoty sleduje i vyšší třídy. Pravidelně chodí na domácí zápasy Hluku, kde strávil většinu kariéry, nejlepší fotbalová léta. Spartaku přeje úspěch, návrat do krajského přeboru. „Mančaft teď mají opravdu hodně dobrý a přál bych jim postup do vyšší soutěže,“ dodal Zalubil.

Třeba bude příští léto slavit double.