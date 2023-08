Známého činovníka po letní pauze potěšil hlavně postup v okresním poháru. „S Jarošovem to byl oboustranně nadstandardní fotbal okresní úrovně. I když jsme vyhráli až díky penaltám, kluci předvedli vynikající výkon. Tak by to mělo vypadat každý týden,“ říká s úsměvem Vlk.

Mařatice by se v poháru rády dostaly až do finále, zahrály si na stadionu ligového Slovácka, kde právě Vlk dělá správce. „Je to náš každoroční cíl,“ přiznává.

Soupeře pro čtvrtfinále celek z Uherského Hradiště zatím nezná. Losovat i hrát se bude až na jaře.

Teď se svěřenci trenéra Pavla Strakáče soustředí na zápasy v okresní soutěži. Ve skupině A patří mezi hlavní favority, žhavé adepty na postup do přeboru. „Chceme o něj zabojovat,“ přiznává Vlk.

Mařatice svoji sílu demonstrovaly hned v neděli, kdy deseti brankami vyřídily domácí Popovice.

„K zápasu nejde moc co říct. Byli jsme jednoznačně lepší, soupeře ve všech směrech přehráli,“ uvedl Vlk.

Vysoko v 1. kole zvítězily také Hradčovice, které by společně s Drslavicemi a možná i Částkovem mohly Mařatice nahánět.

Další zápasy byly kvůli podmáčenému hřišti odloženy. „My jsme byli rádi, že jsme to odehráli,“ přiznává Vlk. „Ráno jsem sice nevěřil, že se bude v Popovicích hrát, protože u nás v Mařaticích bylo hřiště pod vodou a zápas našeho dorostu jsme museli odložit, ale trávník v Popovicích byl v dobrém stavu. Terén zápas určitě neovlivnil,“ tvrdí.

Zkušený trenér Pavel Strakáč má k dispozici téměř stejný tým jako na jaře. Akorát se ze Slovenska vrátil Filip Příplata, kariéru obnovil zkušený Petr Chaloupka.

Bývalý zadák Kunovic, Osvětiman, Kyjova či Veselí nad Moravou je ale nyní zraněný. Jinak je tým kompletní.

O postup nechtějí v Mařaticích hrát pouze muži, ale i dorostenci, kteří v minulé sezoně skončili třetí. I letos chce parta, kterou vede coby trenér rozhodčí Ondřej Vlk, hrát v popředí tabulky okresního přeboru. „Pro postup uděláme maximum,“ slibuje Vlk starší.

Klub sází na práci s mládeží, což je vidět i v žákovské kategorii. V nadcházejícím ročníku se mařatické naděje představí v krajském přeboru Zlínska. Budou mít mladší i starší žáky. „Je to sice už dost vysoká soutěž, ale máme hodně šikovných kluků, tak to chceme zkusit,“ vysvětluje šéf oddílu ze Slovácka.

Jelikož v Mařaticích mají širokou mládežnickou základnu a spoustu dětí, vytvořili i žákovské béčko. „Chceme, aby kluci co se nedostanou do nominace na zápas měli herní vytížení, takže budou nastupovat v okresním přeboru,“ hlásí.

Oddíl samozřejmě disponuje i přípravkou, která pomalu začíná s tréninkem.