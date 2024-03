Mařatice se tak nedělním triumfem naladily na čtvrtfinále okresního poháru proti Huštěnovicím.

„Pro sebevědomí kluků je to velice důležité vítězství,“ říká trenér Pavel Strakáč.

Okresní soutěž skupina A, dohrávka 10. kola -

TJ SOKOL MISTŘICE – SK MAŘATICE 0:1 (0:0)

Branka: 51. Viktor Johaník. Rozhodčí: Brhel – Kubíček, Krátký. Diváci: 214.

Jeho tým se na tři body pořádně nadřel. „Byl to velký boj, ale s tím jsme počítali, protože soupeř se na nás důkladně chystal. Mistřice po odloženém utkání cítí křivdu, za nás ale tehdy bylo hřiště nezpůsobilé. Jsem rád, že jsme to zvládli a do jara se výborně odrazili,“ těší kouče.

Svěřence chválil hlavně za přístup, nasazení. Herně to nebylo stoprocentní, což ve složitých podmínkách ani nešlo.

„Celou zimu jsme strávili na umělé trávě, nebylo to ideální,“ připouští.

„Navíc už v prvním poločase se nám zranili dva klíčové hráči Petřek s Kaštánkem, ve druhé půli měli nějaké zdravotní problémy i další kluci, takže nás pomalu ubývalo, ale i když nás soupeř ke konci zatlačil a posledních patnáct minut měl i díky silnému větru velký tlak, náskok jsme ubránili,“ prohlásil Strakáč.

„Podržel nás gólman, absolutorium zaslouží i ostatní kluci. Taky nám pomohli dorostenci, které chválím, hráli velice dobře,“ přidal spokojeně.

Mařatice na půdě rivala představily i novou posilu, Štěpána Šafránka z Polešovic. Domácí v zimní pauze ale ulovili větší jméno.

Do Mistřic zamířil zkušený Michal Dvořáček, jenž prošel Hulínem a naposledy byl v Napajedlech. Na nový mančaft i soutěž si teprve zvyk. „Byl z toho trošku vykulený, ale jistě pro nás bude platnou posilou,“ věří hrající sekretář klubu Michael Huňka.

První půlka natěšeným fanouškům nic extra nenabídla. „Mařatice hrály s větrem v zádech, měly více ze hry, ale nějakou velkou šanci si nevytvořili. Ani my jsme tam ale neměli skoro nic,“ říká Huňka.

Hosté zahrozili pouze Mařákem, gólman Novák ale balon skvěle vytáhl na roh.

„První půlka byla z naší strany takticky výborně zvládnutá,“ pochvaloval si Strakáč.

Mařatice udeřily až po změně stran. V 51. minutě se hlavou po rohu prosadil Johaník, kterému asistoval Houser.

Domácí sice reklamovali ofsajd, ale sudí Brhel branku uznal.

Ve zbytku utkání se tak hnali za vyrovnáním, organizovaný soupeř ale odolával a balony v klidu odvracel. „Mařatice hrály chytře, zezadu, už to ukopaly,“ říká Huňka.

Domácí pořádně zahrozili pouze jednou, ale dorážející Cenek míč do sítě nedostal.

„Kluci z Mařatic byli důraznější, agresivnější, pro nás se ale ani po porážce 0:1 nic nemění,“ tvrdí Huňka.

„Zůstali jsme třetí, na postup nemyslíme, i když samozřejmě chceme hrát co nejvýš,“ přiznává.

Pětatřicetiletý hrající sekretář Sokola konec nezvládl. Po závěrečném hvizdu se pustil do sudího Brhela a po zápase obdržel červenou kartu, takže týmu bude nějakou dobu chybět.

„Byla to frustrace. Něco pískl jinak, protihráč mi tam málem zlomil, ale spíš pořád ve mně zůstalo odložené utkání z podzimu, kdy sudí neuznal hřiště jako regulérní, přitom za nás bylo dobře nachystané a s verdiktem jsme nesouhlasili,“ přiznává.

Nyní už je duel konečně odehraný, za dva týdny startuje druhá polovina sezony.