Kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec, starosta města Stanislav Blaha, předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. Nejen známé tváře přišly v neděli dopoledne poblahopřát fotbalistům Mařatic k vítězství v okresní soutěži skupině A a k postupu do okresního přeboru.

Fotbalisté Mařatic převzali pohár pro vítěze okresní soutěže | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenéra Pavla Strakáče zvládli i poslední letošní domácí duel, s věrnými fanoušky se rozloučili divokou výhrou nad Sušicemi 8:3 a po utkání převzali pohár pro vítěze nejnižší soutěže. Oslavy pokračují dál.

„Je to nádhera, velice si to užíváme. Čekali jsme na to strašně dlouho. Pokud to zvládne i dorost, bude to nádherný ročník,“ uvedl šéf mařatického klubu Radomír Vlk.

Okresní soutěž skupina A, 25. kolo -

SK MAŘATICE – SUŠICE/TRAPLICE B 8:3 (6:1)

Branky: 1., 20, a 27. Filip Příplata, 22. a 33. Roman Mařák, 10. Ondřej Stašek, 50. Jakub Sklenář z penalty, 53. Stanislav Zbořil – 4. Michal Hejda, 63. Vlastimil Šišák, 66. Václav Šrámek. Rozhodčí: Hodulík – Kubáň, Řihák. Diváci: 244.

Modré postupové triko navlékl i trenér Pavel Strakáč. Zkušený kouč byl jedním ze strůjců úspěchu, návratu do okresního přeboru.

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce. O postup se pokoušíme po celou dobu, co jsem tady. Jednou nás vypekl covid, pak jsme si to pokazili sami. Letos měli kluci neuvěřitelnou fazonu. Všichni věděli, o co jde, šli si za tím,“ uvedl Strakáč.

Jeho tým v letošním soutěžním ročníku ani jednou neprohrál. Na podzim pouze třikrát remizoval, jaro projel bez jediné ztráty.

„Kluci hráli opravdu velmi dobře, v této soutěži byli nejlepší,“ ví dobře Vlk.

Mařatičtí fotbalisté svůj triumf v soutěži stvrdili už před dvěma týdny výhrou nad Mistřicemi, soupeře však ničí dál.

V neděli si doma pohráli se Sušicemi. První poločas ovládli jasně 6:1, zbytek utkání v klidu dohráli.

Výsledek nikdo neřešil. Všichni se těšili na pivo, na pohár, další oslavy.

„Po těch šesti letech, co jsme započali tuto práci, je to super pocit,“ líčí kapitán Mařatic Jakub Sklenář.

„Důležité bylo, že jsme mančaft udrželi pohromadě, kádr doplnili o další kluky. Pomohli nám Petr Chaloupka, vrátil se Filip Příplata, Laďa Petřek je nejlepší hráč soutěže. Díky nim jsme ani jednou neprohráli,“ míní.

„Kluci si to v zimě ještě více ujasnili, podřídili tomu všechno. Nejen v přípravě makali, což se na výkonech i výsledcích projevilo,“ má jasno Strakáč.

Mařatičtí se vyšší soutěže nebojí. Pohárové zápasy s Babicemi či Huštěnovicemi ukázaly, že celek z Uherského Hradiště nebude v okresním přeboru rozhodně do počtu.

„Pokusíme se o další postup,“ vzkazuje soupeřům Vlk.

Že to není nereálný cíl, potvrzuje béčko Hluku, které coby nováček nejspíše ovládne okresní přebor.

„Nějaké posily bychom rádi přivítali, ale současný kádr na okresní přebor má. Bude to pro nás hratelné,“ míní Strakáč.

Také Vlk současnému týmu věří. „Přijdou tři nebo čtyři dorostenci, kteří do mužstva bez problémů zapadnou a ještě zvýší jeho kvalitu,“ myslí si.

Rozebírat svoje šance v příští sezoně mohou fotbalisté Mařatic třeba u piva. V neděli jej pili z mistrovského poháru. „Oslavy už se táhnou dva týdny,“ připomíná Sklenář.

„Ty hlavní, spontánní, byly po utkání s Mistřicemi, které jsme porazili jednoznačně, rozdílem třídy. Tehdy jsme věděli, že už nás nikdo nepřeskočí. Teď budou pokračovat dál,“ tvrdí s úsměvem mařatický kapitán.

„Za týden máme Den otců, poslední zápas, takže to zakončíme kvalitně. Jak se sluší a patří,“ dodává se smíchem Sklenář.

Brzy slavit budou také dorostenci, kteří jsou velmi blízko vítězství v okresním přeboru. Pokud ve středu doma porazí Topolnou, bez ohledu na další výsledky postoupí do krajské soutěže. „Je vidět, že klub funguje. Není to jenom o mužích, ale máme i výbornou mládež,“ vyzdvihuje Sklenář.

Už v neděli mohou slavit fotbalisté Havřic, kteří vévodí okresní soutěži skupině B. Do okresního přeboru by se vrátili po roční pauze.