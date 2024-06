Dokázali to! Po prvním týmu Mařatic slaví postup do vyšší třídy také dorostenci. Celek z Uherského Hradiště po okresním poháru ovládl i okresní přebor, double svěřenci trenéra Radomíra Vlka stvrdili ve středeční dohrávce 24. kola s Topolnou, doma zvítězili 3:2 a v předstihu slaví první místo.

Dorostenci Mařatic zdolali Topolnou 3:2 | Video: Libor Kopl

„Jsem rád, že jsme to zvládli, čekal jsem ale úplně jiný zápas. Znovu se potvrdilo, že poslední krok bývá nejtěžší. I když jsme mohli dát pět nebo šest branek a vyhrát vyšším rozdílem, utkání jsme si neproměněnými šancemi zbytečně zkomplikovali, ale nakonec máme tři body, což je hlavní,“ oddechl si kouč Mařatic Radomír Vlk.

Okresní přebor dorostu, dohrávka 24. kola -

SK MAŘATICE – TOPOLNÁ/NAPAJEDLA 3:2 (1:1)

Branky: 8. Jan Raštica, 48. Adam Navrátil, 49. Petr Petrakovič – 9. Tomáš Zálešák vlastní, 59. Daniel Solecký. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 60.

Jeho tým se na výhru, která favoritovi zajistila vítězství v soutěži, dost nadřel.

Domácí šli sice gólem Raštici v 8. minutě do vedení, ale vzápětí si dal Zálešák vlastní gól a nerozhodný výsledek vydržel až do konce poločasu.

Hned po změně stran sice Navrátil s Petrakovičem slepenými brankami dali Mařaticím klid, jenž pak chyboval brankář Krátký a Solecký snížil na 3:2.

Vedoucí tým mohl ve zbytku utkání protivníka několikrát dorazit, neproměnil ale velké šance, nastřelil břevno i tyč, ale uklidňující čtvrtý gól nepřidal, a tak se o těsný náskok strachoval až do konce.

„Soupeř byl nepříjemný, měl v sestavě dva nebo tři šikovné hráče, kteří nás celý zápas zlobili,“ uvedl Vlk.

Záložník Mařatic Jan Raštica po utkání s Topolnou

Zdroj: Libor Kopl

Hosté ani tak ale porážce neunikli. Hlavně díky skvělému brankáři Bernatíkovi a výtečnému stoperovi, kapitánu Podlasovi, bojovali o remízu až do konce střetnutí.

„Do Mařatic jsme přijeli s respektem, protože soupeř je první, má kvalitní tým. My jsme mu ale nechtěli postup darovat. Myslím, že jsme mu to hodně znepříjemnili. Sice byly Mařatice herně lepší, vypracovaly si daleko víc šancí než my, kluky ale musím za předvedený výkon pochválit. Nemáme se za co stydět. Soupeři přeji, ať se mu ve vyšší soutěži daří,“ prohlásil kouč Topolné Tomáš Mikulka.

Tým z Uherského Hradiště půjde do krajské soutěže téměř s novým týmem. Do mužů totiž vychází dvanáct hráčů, které nahradí patnáct žáků. „Obměna bude velká, ale strach nemám. Kluci jsou šikovní, ve vyšší soutěži to zvládnou,“ nepochybuje Vlk.

Mařatice mimořádný úspěšný ročník zakončí v sobotu, kdy mají muži i dorostenci ukončenou, k tomu se v areálu koná tradiční Den otců. „Bude to velké,“ tuší Vlk.

Mejdan na mařatickém kopci tak stále trvá.