Klub z Uherského Hradiště podporuje i v době pandemie. Byť kvůli vládním restrikcím na stadion nemůže, i v letošní zvláštní sezoně si pořídil permanentní vstupenku a oblíbenému klubu fandí alespoň na dálku. „Je to ode mě takový malý sponzorský dar,“ usmívá se.

Dvaapadesátiletého sportovního fanouška mrzí, že nemůže sledovat úspěšné tažení Slovácka na živo. Na zápasy se tak alespoň dívá alespoň v televizi. Radost mu však dělají i další oblíbené týmy.

„Do fotbalu dělám sedmadvacet let, takže mi nyní hodně chybí. Jsem rád, že se daří Slavii, která postoupila do osmifinále Evropské ligy, také fandím West Hamu, kde celou Českou republiku výborně reprezentují Souček s Coufalem,“

Na fotbal v televizi má čas, protože nižší soutěže v tuzemsku jsou již od loňského října přerušeny. Nemůže se hrát ani společně trénovat. Kouč Záhorovic tak společně se svěřenci čeká na rozvolnění opatření a případný restart.

„Hromadně jsme vůbec netrénovali, jenom co nám nouzový stav dovolil. Kluci chodili jenom sami nebo trénovali ve dvojicích, maximálně si šli kopnout v malých skupinkách,“ tvrdí.

Podle Andrlíka se okresní přebor Uherskohradišťska jenom tak nezačne. „Situace je velmi špatná. Chápu, že kluby, které chtějí postupovat, mají zájem, aby se soutěže dohrály, ale podle mě se stihne maximálně zbytek podzimních kol,“ míní.

Osobně si ale nemyslí, že uzavírat ročník po odehrání poloviny utkání je správné. „Vím, že to tak bylo před sezonou schváleno, ale podle mě nikdo moc nepočítal, že se pandemie koronaviru takto protáhne. Podle mě by se za této situace sestupovat ani sestupovat nemělo. Je to neregulérní,“ myslí si.

„Protože pokud se budou na konci května nebo v červnu po tak dlouhé pauze dohrávat čtyři kola, navíc třeba bez diváků, nebude to ono,“ přidává.

Záhorovice jsou po devíti odehraných kolech předposlední. Na podzim jenom třikrát remizovaly, zbývajících šest duelů prohrály. Vedení klubu se snaží mužstvo doplnit.

V jednání je příchod dvou hráčů ze stejné soutěže, jejich jména trenér Záhorovic zatím tají. Jinak tým zůstává stejný. „Nemám žádné zprávy, že by chtěl někdo skončit. Naopak starší kluci nám slíbili, že nám ještě pomohou,“ uvedl Andrlík.

V obci na Uherskobrodsku na jaře plánují zapískování hřiště a tradiční drobné úpravy. V budoucnu by s přispěním obce chtěli vybudovat zavlažování.