„Nemyslím si, že by v našem okrese bylo všechno úplně špatné nebo tragické, třeba předsedu pana Mika bych vůbec neměnil. Spíš musí dojít k postupné a generační obměně, na které bych se rád podílel,“ přiznává čtyřiačtyřicetiletý nadšenec a činovník.

Žádný převrat ani puč ale s kolegy z jiných oddílů neplánuje. „Rozhodně nejsem příznivcem defenestrací. Nemyslím si, že je dobrá cesta, aby se všichni lidé vyházeli a přišli samí noví. Ono to není tak jednoduché,“ uvědomuje si Malenovský.

„Někteří lidé musí ve funkcích zůstat, aby to mohlo všechno fungovat. Někteří si to možná ani neuvědomují, ale velký problém je třeba z rozlosováním. Kdo to nikdy nedělal, neví, o čem mluvím. Změna musí být postupná,“ míní.

Navíc nyní nikdo neví, co bude za týden či měsíc. Velký otazník visí nad dohráním letošní sezony. „Sám nedokážu říct, jak to bude. Co vím, tak stačí dohrát čtyři podzimní kola, aby se sezona mohla schválit a uzavřít. Mně se to ale moc nelíbí,“ přiznává.

Podle Malenovského je to neregulérní. „Každý by měl mít možnost odehrát zápasy se soupeři doma i venku. Navíc někomu půlrok nevyjde a bude sestupovat. Takto se může zvednout, zlepšit,“ uvedl.

V Huštěnovicích ale postupové ambice ani záchranářské starosti nemají. Tým je v okresním přeboru přesně v polovině tabulky sedmý. I proto vedení klubu žádné změny neplánuje.

„Zatím se nám nikdo neozval, že by chtěl končit. Naopak by u nás měl pokračovat brankář Jakub Mačuda, který u nás na podzim hostoval z Nedachlebic. Jinak máme kádr celkem stabilizovaný,“ těší sekretáře.

Parta hlavního trenéra Antonín Šimona se v zimě udržovala pravidelným fotbálkem, při lockdownu země ale jakoukoliv činnost přeruší. „S kluky jsme se domluvili, že teď to utneme a tři týdny nic dělat nebudeme,“ prohlásil.

Sám Malenovský nyní tráví veškerý volný čas s rodinou. „Mám tři děti, a jelikož jsou všechny školy zavřené, učíme se s nimi doma,“ uvedl.

V zimních měsících nejraději sleduje lyžování či biatlon, v televizi si nenechá ujít ani vybrané zápasy FORTUNA:LIGY. Oblíbený tým ale nemá. „Stačí mi dobrý fotbal,“ dodává s úsměvem.