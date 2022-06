Byť poslední dva duely kvůli poraněnému kolenu vynechal, jinak odehrál všechny zápasy, na postupu má obří zásluhu. „Tato sezona nám vyšla. I trenér do toho dal všechno. Chodíme poctivě na tréninky, fotbal vypadá slušně,“ těší Mahdala.

Bánovští fotbalisté, které o víkendu slavili výročí osmdesáti let od založení klubu, se do přeboru vracejí po čtyřech letech. „Jsme moc rádi, protože to byl náš dlouholetý cíl,“ říká opora týmu.

Zkušený zadák v obci na Uherskobrodsku pamatuje zlaté časy, kdy mužstvo válelo v I. A třídě, zažil i drsný pád do nejnižší pralesní ligy. „Tehdy u nás nastupovali hlavně přespolní kluci, nyní je priorita hrát s domácími. Jenom s nimi ale do vyšších soutěží nemůžete,“ ví Mahdal.

V Bánově se ale s pouhou účastí v okresním přeboru spokojit nechtějí. Mají vyšší cíle. „Chceme hrát do pátého místa,“ přiznává šéf obrany. Někteří mladíci myslí na ještě vyšší příčky, další postup.

„Samozřejmě je to lákavé. Sám jsem tu zažil první A třídu, byl to skvělý fotbal. Kluci ze staré gardy na to pořád rádi vzpomínají,“ uvedl.

Podívejte se: Bánov před rekordní návštěvou stvrdil svůj návrat do přeboru

Právě i s bývalými hráči si současní členové prvního týmu v sobotu večer s chutí připili. V Bánově se totiž v sobotu sešly všechny generace fotbalistů, společně si užili významné klubové jubileum.

Popřát ji přijeli i současní či bývalí ligové hráči, hokejisté či známé osobnosti nejen z televizní obrazovky. „Postup jsme ještě neslavili, čekali jsme až na tuto událost, aby to všechno bylo při jednom. Uděláme to ve velkém stylu,“ plánoval nejen Mahdal, které dělá provětrávané fasády, staví KFC, Burger king.

Fotbalu se věnuje i po čtyřicítce, končit nemíní. Mahdal patří mezi věrné klubisty, oddané hráče. Od šesti let nikde jinde nehrál. „I když jsme měl nabídky z vyšších soutěží, nikdy mě nepustili,“ tvrdí s úsměvem.

Teď už nikam neuteče, v Bánově to dokope. V klubu pomáhá s přípravkou, zapojuje se do činnosti oddílu. „Všechno je to o lidech,“ má jasno.

„Víme, že potřebujeme hlavně mládež, na které to stavíme. Máme silnou přípravku a velmi dobrý dorost,“ chlubí se.