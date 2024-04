Tahle trefa patří do televize. Fotbalista Uherského Brodu Marek Mančík ozdobil sobotní…

I když někteří spoluhráči dvaačtyřicetiletého borce nechápali a byli by radši, kdyby penaltu proměnil a srovnal na 3:3, rodák z Uherského Brodu svého rozhodnutí v žádném případě nelituje.

„Jakmile jsem zjistil, že sudí nařídil pokutový kop po faulu na mě, tak jsem se rozhodl ji zakopnout,“ říká Lux.

Podle něj šlo o běžný souboj, žádný faul. „Trošku jsme se drželi, ale na penaltu to určitě nebylo,“ má jasno.

„Sudí měl zakrytý výhled, a když mě viděl spadnout, rozhodl se jí písknout. Já ho ale chápu. Je mladý a měl určitě trému. Hodně mu pomáhal zkušený kolega Korolovych, který byl na lajně,“ přidává.

Jelikož fotbalisté Bystřice pod Lopeníkem kvůli zahozené penaltě doma padli, bylo gesto fair-play hlavním předmětem pozápasových diskuzí. Zatímco hosté ze Žítkové přístup Luxe ocenili a veřejně mu poděkovali, někteří spoluhráči jen nechápavě kroutili hlavami.

„Je fakt, že se ze začátku divili, ale myslím, že mi později dají za pravdu, i když bohužel ne všichni,“ říká smutně.

Lux paradoxně patří mezi vyhlášené penaltové specialisty. Pokutové kopy zahrával i v předchozích klubech a jen málokdy selhal.

Žítková oceňuje nevídané gesto. Soupeř odmítl vyrovnání, úmyslně zahodil penaltu

V sobotu neproměnil pokutový kop úmyslně, což by se počítat nemělo. Prosadil se pouze ze hry. V 62. minutě poslal domácí tým do vedení 2:1.

Bystřice pod Lopeníkem ale dobře rozehraný duel ztratila, doma padla 2:3 a v tabulce zůstává až jedenáctá.

„Byl to vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza,“ míní Lux. „První půle byla z naší strany špatná, po změně stran se hra zlepšila, ale bohužel nás opět zradila koncovka. Hosty naopak podržel gólman, který jen mně chytl dvě šance. Chybělo nám to pověstné štěstíčko,“ přidává zklamaně.

Dvaačtyřicetiletý Lux má za sebou zajímavou kariéru. Rodák z Uherského Brodu prošel Prakšicemi, Šumicemi, Slavkovem, Drslavicemi a Bánovem, kde nyní žije a provozuje tam hospodu. „Jsem tam každý den. Vždycky si jenom odskočím na hřiště a pak letím zase zpět,“ říká s úsměvem.

Obrovský fanoušek pražské Sparty rád vzpomíná především na exhibiční zápas Bánova se Spartou. Při divoké porážce 4:9 dvakrát překonal brankáře Zítku. „Trefil jsem se i z 35 metrů levačkou,“ chlubí se.

Nikdy nezapomene ani na výročí osmdesáti let fotbalu v Bánově v roce 2022, kdy navlékl dres staré gardy Bánova v souboji s Mercedes Teamem, za který nastoupil i někdejší slovenský reprezentant Marek Hamšík.

OP: Nedakonice odskočily druhému Hluku, Bánov zahodil dvě penalty

Lux hrál nejvýš I. B třídu, trénovat se mu moc nechtělo. „Ale dřív byl fotbal na lepší úrovni než teď,“ ví dobře.

Milovaný sport jej baví i ve 42 letech. I proto se nechal po operaci přemluvit a šel hrát do Bystřice pod Lopeníkem. „Původně jsme se domluvili pouze na derby proti Bánovu, jeden zápas jsem ale protáhl na dva roky. Toto by ale opravdu měla být moje poslední sezona. Zdraví totiž již neslouží,“ říká.

Fotbalu ale zůstane věrný dál. Lux je věrným fanouškem Sparty Praha. V minulosti jezdil na skoro každý ligový zápas, evropské poháry. Nyní se do hlediště dostane jen občas. Času je málo, povinností spousta.

„Sparta je moje srdeční záležitost od malička. Jsem členem fanklubu, platím poplatky. V mém okolí je nás docela hodně. Určitě víc než sešívaných,“ tvrdí.

Na duely Letenských cestuje s kamarádem z dětství Martinem Polákem. Naposledy byli v prosinci na Kypru, za sebou mají i výjezdy do Itálie, Švýcarska, Německo a další evropských zemí.

O tom, kdo získá letos mistrovský titul, vůbec nepochybuje. „Tak to je snad jasné,“ dodává s úsměvem.