„Byla to naše poslední výprava předtím, než se zase všechno zavře a zpřísní,“ tuší s úsměvem čtyřicetiletý kouč.

Bez pohybu nemůže být. A i když jsou nižší fotbalové soutěže přerušené, snaží se něco dělat. „Sport je pro mě relax, ideální na vyčištění hlavy od každodenních problémů, proto chodím pravidelně běhat, na procházky do přírody,“ říká.

Svěřence ale nijak nehoní. I když o hráčích nějaký přehled má a je s nimi v kontaktu, žádné úkoly jim na dálku neposílá. „Nechtěli jsme porušovat žádné nařízení a nějak vybočovat, proto jsme zimní přípravu řešili individuálním tréninkem. Každý má doma hodinky nebo mobil, takže se kluci mezi sebou hecovali. Viděli, kdo co dělá a nedělá,“ uvedl Lukůvka.

Sám ale nedakonické fotbalisty nijak nekontroloval. „Je na každém z nich a jejich svědomí, jak k tomu přistoupí. Kdo nic nedělá, pak bude mít po návratu na trávníky těžší,“ připomíná.

Na začátku března, v době, kdy Česko kvůli epidemii koronaviru čeká výrazné zpřísnění opatření, si vůbec netroufá tipovat, kdy se s celým týme znovu potká na hřišti.

„Doba je šílená. Nedovedu si představit, jak to bude pokračovat dál,“ přiznává. „Původní plán byl ten, že se začne v březnu a bude se nejdřív dohrávat podzimní část sezony. Nyní víme, že je to absolutně nereálné. Asi budeme všichni rádi, když se do léta dohrají alespoň čtyři kola z podzimu a sezona mohla být regulérně uzavřená,“ myslí si.

Nedakonický trenér nevěří ani v dubnový návrat na trávníky. „Nikdo z nás se s tím nikdy předtím nesetkal. Veškerá sportovní činnost je zakázaná,“ připomíná.

Pstejné to bylo už loni v březnu. „Před rokem, kdy byl začátek covidové doby, bylo 150 nakažených a už se vyhlašoval lockdown. Teď máme pozitivních několik tisíc lidí a nikdo neví co bude za další rok. My jen můžeme doufat, že se to zlepší a my se konečně vrátíme k normálnímu životu i ke sportu,“ přeje si.

Lukůvkovi by nevadilo, kdyby se za zpřísněných hygienických opatření dohrály alespoň čtyři podzimní kola a týmy mohly postupovat.

„Nedovedu si představit hrát za nějaký tým, který už druhým rokem bojuje o postup nebo je nyní první, jako třeba Ořechov či Polešovice. Tyto mančafty jsou po delší době na špici, sezonu mají dobře rozehranou. Každý hraje fotbal, že ho baví a pro nějaký úspěch. Žene jej nějaký cíl, proto by to byl hnací motor nejen pro hráče, kdyby se sezona nějakým způsobem dohrála,“ míní.

Ne všichni amatérští fotbalisté se podle nedakonického kouče budou ctít na trávníky po dlouhé pauze vrátit. „Některým klukům se v pětatřiceti nebo osmatřiceti letech nebude chtít znovu začínat s fotbalem. Nebude jim to stát za to,“ myslí si Lukůvka.

Problémy budou ale i s mladšími ročníky. „Otázka je, jak se k tomu postaví,“ přemítá. „Doteď měli volné víkendy. Třeba zjistí, že jim fotbal vůbec nechybí. Já si hlavně kvůli dětem přeji, aby se to rozběhlo co nejdřív, protože se bojím, co bude za iks let. Jak bude fotbal pokračovat dál,“ zamýšlí se.

V Nedakonicích se nyní do budoucnosti nehledí. Vedení klubu momentálně neschůzuje, neřeší kádr. Všechno začne projednávat, až se situace zlepší a restrikce rozvolní.

„Všechny akce včetně valné hromady byly zrušené nebo přesunuté, je to na mrtvém bodě. Vůbec nevím, jak to bude dál pokračovat,“ krčí rameny.