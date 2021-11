„Postoupit chceme už dlouho, ale loňská sezona se kvůli covidu nedohrála. Vzhledem k našemu postavení se můžeme soustředit také na pohár, ten bychom chtěli vyhrát,“ říká odvážně šikovný záložník, který mužstvo také trénuje.

Tréninky vedete vy. Kdo určuje sestavu a koučuje mužstvo při zápasech?

V zápasech organizuje mužstvo Jirka Jurásek. Před zápasem se spolu bavíme o sestavě. Vidím kluky na tréninku. Vidím, kdo se jak snaží. Trénování mě hodně baví. Jsem do toho zapálený. Na trénink se připravuji, snažím se dělat pokaždé jiné cvičení. Dřív jsem se těšil spíš jen na zápas, teď se těším i na každý trénink. Na tuto soutěž byla účast na tréninku hojná, kluci chodí. Bez tréninků by to nešlo, takže se snažíme poctivě trénovat.

Hrával jste v Hluku krajský přebor a patřil jste do základní sestavy. Proč jste odešel do Lhoty?

Bylo to těžké rozhodnutí, přemýšlel jsem o tom každý den. Hodně mě přemlouvali kamarádi ze Lhoty, největší roli v tom hrál Patrik Štergenich, který je výborný fotbalista. Dalším důvodem jsou fanoušci ve Lhotě. Máme od nich neskutečnou podporu, jak doma, tak i venku.

Můžete srovnat základní a krajskou soutěž?

Ten rozdíl je velký, v krajské soutěži jsou kvalitní hráči s dobrou kopací technikou a fyzickou kondicí. Jsou tam pohlednější akce, hráči líp kombinují, neztrácí tolik míč.

Lhota vede tabulku o osm bodů. S podzimem tedy musíte být spokojený. Je to tak?

Jsem spokojený, protože osm bodů už je slušný náskok. Hlavně mě těší, že jsme všechny domácí zápasy vyhráli s pěkným skóre.

Martin Zalubil: Dopředu mě ženou synové. Chtěl bych jim být dobrým vzorem

Cíl pro jaro musí být postup. Souhlasíte? Kde myslíte, že se mužstvo bude ve vyšší soutěži pohybovat? Nemáte obavy, že by to mohlo být jen na jednu sezonu?

Postoupit do okresu chceme už dlouho, ale poslední dva roky se sezona nedohrála kvůli covidu, takže jsme ani neměli možnost o postup zabojovat. Co se týká okresu, tak teď nedokážu odhadnout, kde bychom se mohli pohybovat v tabulce. Týmy v okrese moc neznám. Nevím, jak hrají, ale věřím, že se v pohodě udržíme a budeme bojovat o vrchní příčky.

Čekal jste, že půjdete do jara s tak velkým náskokem?

Určitě jsem takový náskok nečekal. Čekal jsem, že bude boj o první místo vyrovnanější, ale teď je spíš hodně vyrovnaný střed tabulky. Hodně jsme trénovali a šli jsme si za tím, že určitě chceme postoupit. Po podzimu jsme na dobré cestě.

Kdo je váš největší soupeř v soutěži?

Ačkoliv se jim tuto sezónu nedaří, tak největší soupeř je pořád Hluk B, s kterým jsou zápasy vždy hodně vyrovnané.

Které utkání bylo na podzim nejdůležitější?

Nejdůležitější utkání bylo v Dolním Němčí. Prohrávali jsme 2:0, ale dokázali jsme zápas obrátit na naši stranu, a nakonec jsme vyhráli 2:4.

Před začátkem sezony přišel z Hluku Josef Fojtík, ale moc na hřišti nebyl. Proč?

Jožka přišel do Lhoty pomoct a předat zkušenosti. Odchytal dobré zápasy, ale má děti, tak tráví čas s rodinou a byl taky zraněný. Je dobré, že aktuálně máme dva kvalitní brankáře.

Mimo Fojtíka přišel ještě Jegla. Jaký má Lhota vlastně kádr?

Lhota má momentálně široký kádr složený mladými, ale i zkušenými hráči. Jegla je šikovný hráč, posílil kraj zálohy, kde využívá svou rychlost a dobrou práci s balonem.

Ostroh má nejlepšího střelce v dorostu. Těžím ze svého myšlení, říká Petráš

Ve Slovácku se pořád mluví o tom, jak jsou skvělá parta. Jak je to ve Lhotě?

Ve Lhotě je také výborná parta, díky které mě začal fotbal hodně bavit. Všichni se dobře známe, takže v kabině je pořád sranda. I když si na hřišti někdy zanadáváme, tak to zůstane jenom na hřišti a po zápase si všichni sedneme a oslavíme výhru nebo probereme zápas.

Lhota je ještě ve čtvrtfinále okresního poháru. Jaký je cíl?

Vzhledem k našemu postavení v tabulce se můžeme víc soustředit na pohár, ten bychom chtěli taky vyhrát. Já už jsem ho jednou s Hlukem vyhrál a vím, jaký je to zážitek, ale se Lhotou by to bylo víc speciální. Takže si přeji hlavně pro kluky, aby to taky zažili a mohli jsme to pořádně oslavit.

Pojďme k vám. Kdy jste vůbec začal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

Fotbal jsem začal ve Veselí nad Moravou asi ve druhé třídě a přivedl mě k tomu můj dobrý kamarád. Ve Veselí jsem zažil dobré fotbalové dětství, na které rád vzpomínám, a bez něj bych se nenaučil hrát fotbal. Měli jsme silný ročník a umístili jsme se vysoko i na mezinárodním turnaji.

Kdy začne příprava na jarní část? Bude Lhota ještě posilovat?

Máme do konce roku pauzu, ale od ledna začneme trénovat. Zimní příprava bude hodně o běhání. Co se týče posil, tak dva hráči mají zájem hrát za Lhotu, ale záleží na nich, jak se nakonec rozhodnou, to bych ještě nechtěl prozrazovat.

Kdo je Miroslav Machala (23)?



Záložník a trenér SK Ostrožská Lhota. S fotbalem začal v žácích ve Veselí nad Moravou. Poté nastupoval za Spartak Hluk v krajském přeboru. Z roku 2017 má pohárovou trofej OFS, s „béčkem“ Hluku deklasovali na prvoligovém stadionu Slovácka Babice 5:0. Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti, momentálně studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Technologickou fakultu. Měl by být strojním inženýrem. Mimo fotbal ho baví jízda na motorce a další sporty jako nohejbal, posilování či volejbal. Je také členem oddílu kulturistiky.

Podzim SK Ostrožská Lhota v číslech

Doma: 1. 6 – 0 – 0 - 27:3

Venku: 1. 3- 2- 0 - 17:8

Střelci soutěže: 1. Martin Zalubil - 13 branek, 2. Erik Pešík - 10 branek, 7. Miroslav Machala - 5 branek, 11. Kamil Horák - 4 branky

Pohár OFS Uherské Hradiště

1.kolo: TJ Korytná – SK Ostrožská Lhota 1:4 Branky: Martin Zalubil 4.

2. kolo: SK Ostrožská Lhota – FC Bánov 3:1 Branky: P. Štergenich, E. Pešík, Machala.

Třetí kolo, které je zároveň čtvrtfinále, se bude hrát na jaře 2022.