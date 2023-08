„Pro nás to byl těžký zápas. V poli nám to až tolik nešlo, taky vzadu jsme udělali nějaké chyby. Naštěstí se to na konci převalilo na naši stranu a vyhráli jsme,“ radoval se dvaadvacetiletý fotbalista.

Kolaja měl prsty hned ve dvou brankách. Pokaždé se prosadil střelou zpoza šestnáctky. K prvnímu gólu mu výrazně dopomohl domácí brankář Tománek, jemuž míč po trestném kopu hostující desítky smolně propadl mezi rukama až do sítě. „Trošku mu to skočilo, ale mohl to chytit,“ ví dobře.

V závěru při druhé střele Kolaji už Tománek nechyboval. Předtím se ale červenal i po střele Frühaufa, který jej z dálky přehodil. „Byla to dělovka našeho kapitána,“ zastal se s úsměvem bílovického brankáře.

Béčko Strání bylo v páteční předehrávce mimořádně produktivní. Do čeho koplo, to skončilo v síti. Moc jiných šancí si nevypracovalo.

Naopak soupeř měl ve druhé půli navrch a nechybělo mnoho, aby výsledek dokonce otočil. „Je pravda, že domácí se dostali trošku do hry a my nevěděli, co s míčem. Spíše jsme jenom nakopávali balony dopředu. Kombinace nám až tolik nešla,“ přiznává.

Kolaja nastoupil na pozici levého záložníka, do zakončení se mimo gólové střely nedostal.

Zdroj: Libor Kopl

Přitom předtím v Nivnici i dorostu Strání hrával v útoku. „Teď jsem v záloze, ale vždycky se něco ujme,“ nemá z toho těžkou hlavu šikovný mladík, který se na Zelničky vrátil letos v zimě právě z Nivnice, kde hrával I. A třídu.

„Vyšší soutěž mě pořád láká, ale s kluci ze Strání mě přemluvili, ať jdu zpátky, že pokud vytvoříme dobrou partu, bude to fungovat a můžeme jít klidně výš,“ vysvětluje.

„Teď se vrátil i Paťa Halvík, tak uvidíme, jak to bude vypadat,“ pokračuje.

Kolaja se na novou sezonu v okresním přeboru Uherskohradišťska těšil. Na žádné dovolené nebyl, čas bez fotbalu si užíval doma.

Bílovice na úvod sezony podlehly Strání B, hostům pomohly i chyby gólmana

„Mně by ani nevadilo, kdyby žádná pauza nebyla a v létě se hrálo pořád,“ přiznává s úsměvem.

Béčko Strání trénuje jednou týdně. Před prvním mistrovským duelem sehrálo v rámci okresního poháru akorát zápas s Bánovem, po prohrané penaltové loterii už je z bojů venku. Soustředit se může na přebor. „Letos chceme hrát o nejvyšší příčky,“ přiznává.

Kolaja se kromě fotbalu věnuje také vysoké škole. V Brně studuje na lesnické fakultě. „Přítel mamky je myslivec, jeho táta byl zase hajný. K přírodě mám vztah, baví mě to,“ přiznává.