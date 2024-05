„Vyšlo to krásně,“ lebedil si hrdina nedělního střetnutí.

Triumf nad Horním Němčí si náležitě vychutnal. Se spoluhráči poseděli na hřišti, odkud se přesunuli do hospody, kde až do desíti hodin slavili a rozebírali nadmíru vydařený duel.

„Bylo to docela velké, ale žádnou ostudu jsme si netrhli,“ tvrdí s úsměvem.

Fotbalisté Pitína výhru zapili pivem, k tomu padlo i pár panáků.

Kuchař poroučet rundu nemusel, do kabiny příspěvek za hattrick přinese později. „Kluci už mě hecovali, že minimálně tři litry slivovice musím donést,“ říká.

Jednatřicetiletý fotbalista parťáky rád obdaruje. Vždyť mnoho lepších zápasů v kariéře neodehrál.

Hattrickem se blýskl po devíti letech. Navíc třikrát skóroval proti Hornímu Němčí, přímému konkurentovi v boji o vítězství v soutěži, což těší dvojnásob.

Poprvé se prosadil v 9. minutě po standardní situaci, když hostujícího brankáře Rybníkáře překonal střelou z boku. „Nekopl jsem to moc dobře, ale gólman to pustil mezi nohama. Byla to jeho chyba,“ míní.

Vzápětí udeřil znovu. Po přihrávce dorostence Chmely poslal míč ze šestnáctky nechytatelně na zadní tyč.

Fotbalista Pitína Marek Kuchař.Zdroj: se svolením Marka Kuchaře

Svůj střelecký mimořádný výkon korunoval domácí ofenzivní záložník těně před přestávkou, kdy se parádně trefil z dvaceti metrů k tyči.

Pitín už si poločasové vedení 3:0 v klidu pohlídal. „Radost byla velká, protože se dá říct, že jsme hráli o první místo. Pokud bychom po prvním poločase vedli 5:0 nebo 6:0, nikdo by se nemohl divit. Ve druhém poločase jsme ale už spíše jenom bránili výsledek. Nechtěli jsme dostat gól, soupeř si skoro nic nevytvořil,“ říká.

Fotbalisté Pitína se po jasném triumfu dotáhli na nedělního soupeře, o víkendu vyzvou vedoucí Havřice. „Bude to ještě vyhecovanější duel,“ tuší.

Postup do okresního přeboru totiž láká všechny tři týmy. Nejen Pitín a Havřice, ale i Horní Němčí. „Chceme soutěž vyhrát,“ přitakává Kuchař.

„U nás se vytvořila fantastická parta, dobře zapadli i mladí kluci. Rádi bychom si vyzkoušeli vyšší soutěž. Chceme si dokázat, že na ni máme,“ pronesl.

Až do konce sezony to však bude velký boj. O víkendu se jistě nerozhodne, ať dopadne duel v Havřicích jakkoliv.

„Doma se nám daří, hodně dlouho jsme tam neprohráli. Myslím, že máme nejlepší los. Havřice navíc ještě hrají s Horním Němčí, mohou se obrat mezi sebou. I kdybychom teď prohráli, bude to otevřené až do konce,“ souhlasí.

Kuchař už si vyšší soutěž vyzkoušel v rodných Bojkovicích. Ve Slovácké Viktorii prošel od mládeže až do mužů. Připsal si však jenom pár startů. Kvůli malému vytížené odešel do Přečkovic, kde ale nebyl šťastný. „Sice jsem tam zažil jeden postup, ale nevzpomínám na tom příliš v dobrém. Nezapadl jsem do kolektivu, teď jsem daleko šťastnější. Pitín mám opravdu v srdci,“ vyznává se.

Pohoda uvnitř týmu se projevuje na výsledcích i výkonech. Kuchař nastupuje na pozici ofenzivního záložníka, prožívá nejlepší sezony za poslední roky. „Tolik branek jsem dlouho nedal,“ dodává.