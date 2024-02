Klání pro mládež v sobotu uspořádali Volodymyr Korolovych a Ladislav Horňák za pomoci dalších členů bánovského futsalu v tamní sportovní hale. Akce byla určená pro mladší žáky.

„Do turnaje bylo přihlášeny čtyři družstva, bohužel na poslední chvíli se jeden z týmů omluvil a nepřijel, tak se o vítězství utkaly pouze tři týmy,“ informuje známý okresní sudí a jeden z hlavních organizátorů Volodymyr Korolovych.

Ze sousedního Slovenska přicestovali mladší žákyně Trenčína, které se utkaly s mladými fotbalisty Buchlovic a domácími Kindermafiáni z týmu futsal Bánov.

„V turnaji hrál každý s každým a to dvoukolově osmnáct minut,“ hlásí Korolovych.

V zahajovacím utkání se proti sobě postavili domácí kluci proti holkám z Trenčína a dokázali je porazit 4:0, když se o branky se postarali Smutek, Beníček a dvakrát se trefil Adam Kočica.

Ve druhém zápase Bánov zdolal Buchlovice 1:0, jediný gól vstřelil Maxmilián Chovanec.

Následně holky Trenčína remizovaly s Buchlovicemi 1:1, skórovali Bláha a Hajbaneová.

„Druhé kolo nezačalo pro domácí borce nejlépe, když prohráli s Trenčínem 2:3,“ poznamenal Korolovych.

Za domácí se trefili Lukáš Beníček a Smutek, góly slovenského týmu zaznamenaly Gubová, Hajbaneová a Fraňová.

„Domácí futsalisti bohužel prohráli ve druhém kole i druhé utkání, když po dramatickém závěru zápasu podlehli Buchlovicím 0:1. Rozhodl Kučík,“ říká Korolovych.

Děvčata z Trenčína v závěrečném střetnutí přehrála Buchlovice přesvědčivě 4:0. Hattrickem se blýskla Hajbaneová, jednu branku dala Gubová.

Obě získaly také individuální ocenění. Hajbaneová se stala nejlepší střelkyní, Gubová byla vyhlášena nejlepší hráčkou. Nejlepším hráčem byl zvolen domácí David Mikyska, cenu pro nejlepšího gólmana obdržel Adam Hnilička.

„Po turnaji všechny tři týmy společně usedly k jednomu stolu, poznaly se s novými kamarády,“ dodal Korolovych.

Ku-Du cup junior 2024

Konečné pořadí: 1. AS Trenčína (7 bodů), 2. Kindermafiáni futsal Bánov (6 bodů), 3. TJ Sokol Buchlovice (4 body).

Nejlepší hráčka: Sofia Gubová (AS Trenčín)

Nejlepší hráč: David Mikyska (Futsal Bánov)

Nejlepší brankář: Adam Hnilička (Futsal Bánov)

Nejlepší střelec: Hana Hajbaneová (AS Trenčín)