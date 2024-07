Nováčky z Bojkovic na stupních vítězů doprovodily domácí celky. Druzí skončili Avangers A, bronz brali Avangers B.

„Stříbrný mančaft coby kapitán znovu vedl Petr Krajčovič, který po roční rodičovské odmlce měl opět chuť k fotbalu a předváděl svůj výborný um s míčem a skvělou technikou ve stylu. U nás mu říkáme, že je jak Maradona,“ líčí s úsměvem známý okresní fotbalový sudí a hlavní organizátor turnaje Volodymyr Korolovych.

Branku Avangers A hájil Martin Kvasnička. Opora Dolního Němčí se stala nejlepším gólmanem letního klání, když za celý turnaj inkasovala pouze dvakrát.

Třetí tým dal dohromady nestárnoucí pořadatel turnaje Ladislav Horňák. „I jeho mančaft byl převážně poskládaný z hráčů Bánova. Paradoxem bylo, že nejlepším střelcem turnaje se stal Pavel Borák, jenž ve velkém fotbale nastupuje na pozici stopera,“ říká Korolovych.

Nepopulární čtvrtou pozici obsadil favorizovaný UA tým složený s ukrajinských hráčů. Dohromady ho dal právě pořadatel turnaje Korolovych.

„Mužstvo v čele s kapitánem Berkelou nakonec bralo jen pytel brambor,“ směje se organizátor.

Pátý skončil další bánovský tým, kterému šéfoval kapitán Dominik Machalík. „Kluci se snažili co to šlo, ale v některých utkáních i zásluhou zřejmě špatně zvolené taktiky či snad pitného režimu na soupeře ztráceli,“ pronesl Korolovych.

Předposlední byli Kindermafiáni. Nejmladší tým v čele kapitánem Davidem Mikyskou dokázal pouze dvakrát vyhrát nad dívkami, ostatní duely prohrál. „Kluci jsou mladí a šikovní, fakt se snažili. Na to, že nejstaršímu z nich bylo pouhých dvanáct let, tak se nebáli hrát ani s o tři hlavy vyššími soupeři. V sestavě měli i Lukáše Smutka, která se blýskl nádherným gólem nůžkami a byl vyhlášen nejlepším hráčem do patnácti let,“ říká Korolovych.

Poslední bez jediného bodu skončil ženský tým v čele s nejlepší hráčkou Eliškou Martinákovou. „Přestoze holky neuhrály ani jeden bod a skóre měly 5:38, byly u všech soupeřů nejvíce oblíbené,“ uvedl Korolovych.

Účast děvčat, které nosí dres Sigmy Olomouc, Zlína, Tečovic či Uherského Brodu, na akci byla pro fotbalisty příjemným zpestřením. „I když kolky skončili jasně na posledním místě, tak se jim zřejmě náš turnaj líbí, protože jako jediné nám přislíbily účast i na dalším turnaji v zimě ve sportovní hale,“ pronesl Korolovych.

I když organizátoři počítali s účastí osmi týmů, na poslední chvíli se jim odhlásil loňský vítěz a obhájce, Brodský Arsenal s kapitánem Jakubem Hulínem.

„Ten si musel plnit své klubové povinnosti v třetiligovém ČSK. Bohužel tým účast bez svého lídra na turnaji odmítl,“ posteskl si Korolovych.

Pořadatelé tak nakonec pozměnili hrací systém a nakonec se hrálo dvoukolově, jeden zápas trval šest minut.

„Jsem rád, že se turnaj lidem líbil. Zástupce všech týmů nás pochválili za bezproblémovou organizaci, k čemuž i hodně velkou měrou přispěli rozhodčí Kubíček s Brhelem, kteří patří k nejlepším v okrese. Nikdo si na ně nestěžoval, neudělali žádnou zásadní chybu,“ těší kolegu Korolovyche.

Závěrem poděkoval skvělým zapisovatelkám Kateřině Ambrožové a Lilianě Janíkové. „Na turnaji zapisují už čtvrtým rokem a nemáme k nim žádné výhrady,“ dodal.