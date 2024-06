V Hluku nepřestávají slavit, zapíjet úspěchy. Po loňské mimořádné sezoně, kdy vítězství v soutěži oslavily oba mužské týmy, žáci i přípravka, letos ovládli své třídy nejen mladší a starší žáci, ale znovu i béčko.

Fotbalisté Hluku B opět po roce slaví postup do vyšší třídy. | Foto: se svolením Jan Miroše

Svěřenci trenérů Jana Miroše a Štěpána Juráska v předstihu opanovali okresní přebor, získali třetí trofej během dvou sezon a po dlouhých čtrnácti letech se vrací zpět do krajské soutěže.

„Celkové vítězství je pro mě překvapením. Jako hráč jsem si to nesmírně užil a jako předseda cítím velký hrdost,“ říká šéf Spartaku Zdeněk Horák.

Hlučané svůj triumf stvrdili v neděli v Bánově, po přesvědčivé výhře 4:1 mohli slavit. Před posledním zápasem vedou tabulku o sedm bodů před druhými Nedakonicemi, závěrečný duel s rezervou Strání už si užijí bez stresu, jakéhokoliv napětí.

I když béčko Spartaku na podzim třikrát prohrálo a za suverénními Nedakonicemi zaostávalo, na jaře předvedlo spanilou jízdu. Využilo zaváhání hlavního rivala a jaro projeli bez jediné porážky.

„Náš výbor si před pár lety jako jeden ze svých úkolů dal postup béčka do 1. B třídy. Tuto sezónu to ale cíl nebyl. Reálně jsem věřil, že se budeme pohybovat někde do pátého místa. V naší juniorce je ale skvělá parta kluků, která dokáže táhnout za jeden provaz,“ vyzdvihuje Horák.

OP: Hluk B opět po roce slaví postup, Bánov sestupuje, trenér Jalubí končí

Fotbalisté Hluku B zakončí sezonu v sobotu, při duelu se Stráním od čtrnácti hodin převezmou pohár pro vítěze okresního přeboru, užijí si oslavy v domácím prostředí.

Řešit se však bude i další ročník. Ne všem se do I. B třídy chce. „Postup ale s největší pravděpodobnosti přijmeme,“ říká Horák.

Definitivní verdikt ale padne až o víkendu. „Po posledním zápase a předávání poháru si sedneme. Budeme mít dostatek času to probrat. Každý si může říct svůj názor. Věřím, že máme velký potenciál a po případném postupu se v 1. B neztratíme. Musíme se ale již reálně zamyslet nad tréninkovou morálkou,“ ví dobře.

Docházka a přístup všech hráčů totiž není rozhodně ideální. „Tým se za celou zimu a jaro dokázal sejít snad jenom třikrát na tréninku. Máme ale pár kluků, kteří chodí pravidelně s áčkem, takže ten rozdíl je znát. Jsou to klíčový hráči. Všem bych chtěl poděkovat,“ pronesl.

Horák současnému mančaftu věří, posilovat chce spíše první tým. „Béčko je tvořené čistě z domácích kluků. Kdyby se ale nějaký zajímavý hráč objevil a měl zájem u nás hrát, budeme se o tom s trenéry určitě bavit,“ říká.

Pokračovat by měli úspěšní trenéři Jan Miroš se Štěpánem Juráskem. Sehraná dvojice odvádí v béčku skvělou práci. „Před zápasem, při zápase, ale taky po zápase,“ usmívá se devětatřicetiletý činovník.

„Byly víkendy, kdy jsme se měli problém sejít, ale naši trenéři vždycky dokážou vytáhnout nějakého králíka z klobouku. Zaslouží si poděkování a respekt. Pokud budou chtít pokračovat, nevidím důvod, proč hledat trenéra nového. Vše si ale vyhodnotíme po sezóně,“ uvedl.

Brankář Chvojka vychytal v Rakousku postup: Tým odletěl slavit na Mallorku

Také Horák by rád týmu ještě pomohl. „Fotbal mě ještě pořád hodně baví. Pokud to bude v mých časových možnostech a bude mít ještě klukům co dát, tak bych rád nějaký zápas ještě odehrál,“ říká.

Předseda klubu dokonce naskočil i ve čtyřech duelech krajského přeboru. V součtu všech zápasů odehrál 167 minut, takže se rovněž podílel na mimořádném úspěchu, druhém místu.

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že jako nováček skončíme druzí a skoro až do posledního kola budeme trápit ambiciózní Kvasice, nevěřili bychom mu. Druhé místo je v Hluku obrovský úspěch,“ má jasno.

Spartak v minulosti bral stříbro dvakrát, letošní ročník byl ale z hlediska výsledků a bodového zisku mimořádný.

„Je tam ale jedno velké ale. Všichni víme, že postup do divize byl opravdu blízko,“ cítí nejen Horák.

Celek ze Slovácka štvou hlavně prohry ve Štítné nad Vláří nebo Francově Lhotě, kde byl jasně lepší a neproměnil obrovské množství šancí, také je mrzí zbytečné domácí remízy.

Havřice se po roce vrací zpět do přeboru, končí Franc, v jednání jsou tři posily

„Takový je bohužel někdy fotbal,“ povzdechl si. „Velkou část jara jsme odehráli ve dvanácti lidech, v jednu chvíli jsme museli sáhnout už do hodně rezavých rezerv. Kluci i celý realizační tým zaslouží jeden velký klobouk dolů. Ode mě mají velkou pochvalu a uznání,“ přidává předseda oddílu.

Závěrem vyzdvihuje práci správce areálu Štěpána Juráska. Hlavně díky němu se může Hluku pochlubit fantastickým trávníkem, ligovou hrací plochou.

„Je to jeden z faktorů, který výsledkům áčka i béčka výrazně napomáhá. Všechny naše kategorie to mají postavené především na fotbalovosti, a i to je důvod, proč se nikomu kariéra končit nechce,“ dodává Horák.