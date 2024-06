V jednu chvíli byli na odpis, jasný kandidát na sestup. Fotbalisté Kněžpole se ale na konci sezony neuvěřitelně zvedli, z poledního místa se odrazili na jedenáctou příčku, k záchraně okresního přeboru Uherskohradišťska.

Fotbalisté Huštěnovic přehrály v semifinále poháru Žítkovou 2:0 | Video: Libor Kopl

Parta kouče Radima Palčíka v posledních pěti kolech zvítězili čtyřikrát, po třech výhrách 3:1 v řadě dostali pod sebe Bánov, Bílovice i Jalubí. Pokud zvládnou i závěrečný zápas sezony proti druhým Nedakonicím, mohou začít slavit. Okresní přebor totiž bez ohledu na další výsledky budou hrát i příští rok.

Okresní přebor, 25. kolo -

TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE – SOKOL KNĚŽPOLE 1:3 (0:1)

Branky: 62. Petr Konečný – 45. Dominik Hančík, 70. Roman Šimík, 79. Vít Valenta. Rozhodčí: Kubáň. Červená karta: 76. Lubomír Puškáč (Huštěnovice). Diváci: 130.

„Na konci sezony se nám daří, jsme v laufu. Snad zvládneme i poslední zápas sezony s Nedakonicemi a okresní přebor zachráníme,“ doufá trenér Kněžpole Radim Palčík.

Zatímco rivalové procitnutí Sokola nechápou, nad jeho výsledky nechápavě kroutí hlavami, Valenta a spol. se neuvěřitelně probrali a sbírají body potřebné k záchraně.

Naposledy zaskočili i favorizované Huštěnovice, vítěze poháru na jeho hřišti zdolali 3:1, což bylo další obrovské překvapení.

„Domácí byli odhodlaní, chtěli nás porazit. Naštěstí neměli v sestavě Hlúpika, bez něj jsou o třetinu slabší,“ říká Palčík.

„Teď už to můžu říct, Filip neměl hrát ani finále poháru. Byl zraněný, dostal ale injekce do svalu a zápas odehrál se sebezapřením. Nyní se necítí, proto nehraje,“ vysvětluje absenci nejlepšího hráče soutěže huštěnovický kouč Antonín Šimon.

Trenér Grebeníček po sezoně končí v Jalubí, na odchodu je i kanonýr Blaha

Sestavu při domácí derniéře sestavu skládal, jak se dalo. „Na soupeři bylo vidět odhodlání, že hraje o záchranu. My jsme doma poslední utkání nechtěli prohrát, na našem výkonu se ale projevila únava z náročného programu. Hráli jsme druhý zápas ve třech dnech, kluci toho měli dost,“ říká Šimon.

„Pokazili jsme spoustu špatných přihrávek, nebylo to ono. Prohráli jsme zaslouženě. Kněžpole do toho dalo víc,“ uznává.

Zápas poznamenalo i vyloučení domácího brankáře Puškáč, který čtvrt hodiny před koncem fauloval mimo šestnáctku Hančíka a šel ven. „Utkání dochytal Straka, což je další hráč z pole,“ povzdechl si Šimon.

Kněžpole bylo důslednější, za výhrou šlo více než soupeř.

„Utkání bylo poměrně vyrovnané. My jsme šli na konci první půle do vedení, prosadil se Hančík. Huštěnovice ve druhé půli skóre srovnaly. Dál měly tlak, šance, ale druhý gól nepřidaly. Pak projel přes půlku hřiště Šimík, který svůj průnik zakončil povedenou střelou. Moc jsem mu nevěřil, spadlo to tam. V závěru nám pomohlo vyloučení domácího brankáře Puškáče. Přesilovku jsme zužitkovali třetím gólem Valenty, domácí na zvrat v deseti neměli,“ dodal Palčík.