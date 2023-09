Fotbalisté Kněžpole se v okresním přeboru Uherskohradišťska na nováčka z Hluku bodově nedotáhli. Sokol totiž v páteční předehrávce 7. kola doma prohrál s béčkem Spartaku 0:3 a v neúplné tabulce zůstal pátý. Hosté minimálně do neděle poskočili do čela tabulky. Dvakrát se z trestného kopu trefil Jan Machala, triumf Hluku završil po brejku Petr Vozár.

Fotbalistům Hluku B (modrobílé dresy) se po postupu v okresním přeboru Uherskohradišťska daří. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Jsme spokojení. Zápas nám vyšel herně i výsledkově,“ pochvaluje si trenér Hluku B Jan Miroš.

„Celkově ale moc šancí k vidění nebylo. My jsme dobře bránili, soupeře do vyložených příležitostí nepouštěli. Utkání jsme měli pod kontrolou. Vyšly nám standardní situace, dva góly jsme dali po trestném kopu, třetí branku jsme přidali po brejku,“ líčí.

Okresní přebor, předehrávka 7. kola -

TJ SOKOL KNĚŽPOLE – TJ SPARTAK HLUK B 0:3 (0:1)

Branky: 15. a 60. Jan Machala, 80. Petr Vozár. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

Hlučany nasměroval za další výhrou Jan Machala. Zkušený fotbalista se hezky trefil v 15. minutě z trestného kopu a hosté vedli.

Kněžpole sice po inkasované brance zvýšilo aktivitu, úsilí, ale do pořádného zakončení se nedostalo. „Proti Hluku jsme to měli složité,“ připouští domácí útočník Dominik Hančík. „I když jsme se snažili a náš výkon nebyl úplně špatný, hosté dobře bránili a do mnoha šancí nás nepustili,“ přiznává zklamaně.

Sokolu citelně scházel špílmachr Valenta i další důležití borci. Proti Hluku B nebyl ani trenér Radim Palčík, mužstvo z branky usměrňoval gólman Filip Hančík.

Ten podruhé inkasoval v 60. minutě, kdy se znovu z trestného kopu prosadil Machala.

Hosté už zbytek utkání takticky zvládli, z brejku navíc přidali třetí branku. Na konečných 0:3 upravil Vozár.

„My jsme se snažili hrát, výsledek otočit, srazily nás ale hrubé chyby. Závěr už byl trošku vyhrocený, požďuchali jsme se, ale nic velkého. Soupeř prokázal svoji kvalitu, u nás vyhrál zcela zaslouženě. My jsme tentokrát na body neměli,“ uznává Hančík.

Béčko Spartaku utkání zvládlo i bez nemocného Romana Martiše, hostům chyběl také Petr Kuřina. Ve středu zálohy naopak nastoupil Milan Lakomý. Bývalý hráč Holešova a Slušovic prokázal svoje kvality a hostující mužstvo táhl. „Hodně nám pomohl,“ říká Miroš.

Utkání 7. kola se odehrálo již v pátek kvůli hasičské soutěži, která se v neděli na hřišti Kněžpoli koná.

Zbývající zápasy se odehrají o víkendu. Už v sobotu dopoledne hostí hodové Jalubí doma Strání B.