ROZHOVOR/ Kapitán Ostrožské Lhoty Miroslav Machala nastoupil do finálového kláni se sebezapřením. Lídra týmu brzdí na jaře svalové zranění. Také ve finálovém duelu vydržel zhruba polovinu prvního dějství. Na hřišti se vrátil ve druhém poločase, ale zasloužené prohře svého týmu nezabránil.

Huštěnovice dominovaly hlavně ve druhém poločase. „Soupeř byl víc na míči, my jsem se většinou bránili,“ přiznal zkušený fotbalista.

Začátek byl z vaší strany nadějný. Už po třinácti minutách jste vedli.

Začalo to skvěle. Lepší úvod, jako vedení, jsme si nemohli přát, ale od našeho vstřeleného gólu nás soupeř držel na naší polovině. Bylo by to hodně náročné udržet vedení až do konce. Huštěnovice byly víc na míči, my jsem se většinou bránili.

Ve druhém poločase jste hráli víc zezadu. Čekali jste na penalty?

Chtěli jsme co nejdéle udržet jednobrankové vedení. Pak jsme dostali vyrovnávací gól, už jsme to nechtěli otvírat. Po nějaké chybě přišel druhý gól. Nechali jsem Hlúpika volného, přesto, že jsme se na něho připravovali. Někdo se zapomněl vrátit a byla z toho jeho druhý gól.

Bývalý hráč Slovácka Filip Hlúpik dal obě branky vítězů. Byl to jeho zápas?

Byl rozdílovým hráčem, nebyl pokrytý, dostal prostor, kterého dvakrát využil a vystřelil krásné góly. Řekl bych, že víceméně ten pohár Huštěnovicím vyhrál on.

Střídal jste už v průběhu první půlky. Bylo tam nějaké zranění nebo to byl spíš taktický záměr?

Do zápasu jsem nastupoval se zraněním, bohužel, noha vydržela zhruba do 25. minuty, pak jsem musel jít ven. Druhou půlku jsem nastoupil zpátky s tím, že zápas dohraju, ale už to nebylo oni. Byl jsem poloviční, ale chtěl jsem to vyzkoušet a zabojovat.

Jak jste si užil finále na prvoligovém stadionu Slovácka?

Moc jsem se na zápas těšil, atmosféra byla suprová. Naši fanoušci úžasní. Řekl bych, že v hledišti jsme vyhráli. To mě moc těší. Jsem rád, že jsme si to užili i my hráči.

Jak se vám hrálo na velkém stadionu?

Původně jsem si myslel, že to je podobné jako u nás ve Lhotě, jenže hřiště je ještě o kousek větší. Trávník byl výborný, hrálo se super, akorát jsme moc neměli balon (směje se).

Oslavovat budete i druhé místo?

Určitě. Po zápase si sedneme a s odstupem času si řekneme, že finále je velký úspěch a jsme rádi, že jsme si na stadionu Slovácka zahráli.