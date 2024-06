V české nejvyšší soutěži vstřelil devět branek a všechny v dresu Slovácka. V sobotu se ex-ligový záložník Filip Hlúpik na Městský stadion Miroslava Valenty staršího vrátil coby hráč Huštěnovic a svému týmu ve finále Poháru OFS Uherské Hradiště dvěma góly zařídil výhru nad Ostrožskou Lhotou 2:1.

Kapitán Huštěnovic Ondřej Adamík po finále Poháru OFS Uherské Hradiště | Video: Libor Kopl

„Je příjemné, že jsem dal dvě branky a mančaftu pomohl k trofeji, ale je to zásluha celého týmu, úspěch všech kluků,“ tvrdí skromně třiatřicetiletý středopolař.

V bohaté hráčské kariéře toho zažil spousty. Rodák z Petrova na Hodonínsku se do velkého fotbalu dostal ve Slovácku, za které odehrál 96 ligových zápasů.

Vyzkoušel si i zahraniční angažmá, působil v Bulharsku a Finsku, po návratu do Česka nosil dres Příbrami a Třince, přes rakouské kluby Mank a Landerdorf zamířil do Huštěnovic, kam to má ze Starého Města, kde s rodinou žije, kousek.

Zdroj: Libor Kopl

Nyní Sokolu pomohl k obrovskému úspěchu, vytoužené trofeji.

„Pocity jsou parádní. Finále jsme zvládli, takže super,“ usmíval se a náručí držel malou dcerku.

Návrat do známého prostředí Hlúpikovi vyšel skvěle. „Hrálo se mi dobře. Travička byla dobrá, atmosféra taky. Vyšlo i počasí, nemělo to chybu,“ dodal spokojeně.

V neděli se bude ležet, tuší kapitán Adamík

Pohár z rukou předsedy OFS Uherské Hradiště Františka Mika převzal huštěnovický kapitán Ondřej Adamík. V devětatřiceti letech si vychutnával chvíle slávy.

„Jsem strašně šťastný. Vím, že to docením až později. Je úžasné zahrát si na ligovém stadionu. Je mi skoro čtyřicet, jsem na konci kariéry. Pro mě je to taková třešnička na dortu. Moc si toho vážím. Stojí to za to a všem to přeju,“ prohlásil.

Obránce Huštěnovic na sobotní duel jenom tak nezapomene. V hlavě mu zůstanou nejenom trefy Hlúpika, ale i inkasovaná branka, skvělá atmosféra, lidé v ochozech, oslavy přímo na ploše, ale i v kabinách nebo na hřišti v Huštěnovicích.

„V neděli se bude ležet,“ tušil krátce po utkání.

Zdroj: Libor Kopl

Zápas jej stál hodně sil, energii dobil se spoluhráči u piva. „Ostrožská Lhota je nepříjemný soupeř. Nehráli jsme s ní poprvé, máme ji v soutěži, takže jsme věděli, co čekat. Potvrdila, že je bojovný protivník, měla dobré standardky, ale herně jsme na tom byli lépe a vítězství si zasloužili,“ nepochybuje Adamík.