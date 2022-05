Jarošov doma na podzim smáznul Záhorovice 6:0, teď zvítězil ještě výraznějším rozdílem. „Již ve druhé minutě jsme vedli 1:0, což nám dodalo klid na kopačky. Postupně jsme přidávali další branky a v poločase jsme šli do kabin za stavu 5:0, kde jsme si řekli, že do druhé půle nastoupíme se stejnou intenzitou a pokusíme se vstřelit další branky. Celý zápas jsme měli plně ve svých rukou, i když soupeř si vytvořil také několik šancí, ze kterých mohli skórovat,“ říká Jančík.

Hosté neměli s motivací problém, byť koncentrovat se na utkání po devadesát minut nebylo vůbec jednoduché. „V kabině jsme si řekli, že nesmíme soupeře podcenit a hrát zodpovědně, což jsme myslím splnili,“ pravil.

Jančík se díky čtyřem vstřeleným brankám přiblížil v tabulce střelců spoluhráči Pavlasovi, jenž do víkendového duelu nenastoupil. Na svém kontě má patnáct gólů, mezi okresními kanonýry je čtvrtý.

„Góly střílím již od dětství a i teď se snažím hodně podporovat ofenzivu. Zápas mi vyšel, některé góly byly se štěstím,“ přiznává.

Jarošovský rodák pravidelně nastupuje ve středu zálohy, ale může hrát v podstatě kdekoliv. „Poslední podzimní a první jarní kolo jsem například chytal v bráně,“ připomíná s úsměvem.

OP: vedoucí Prakšice prohrály v Kněžpoli, Jarošov načepoval devítku

Celek z Uherského Hradiště se i díky Jančíkovi posunul v okresním přeboru na třetí místo. Svěřenci trenéra Miroslava Trávníka těží hlavně z domácího prostředí, kde doposud neprohráli, na venkovních hřištích už to ale z jejich strany taková paráda není.

„Tam jsme získali pouze deset bodů, což ale chceme zlepšit, například hned o víkendu v Nedakonicích. Na domácí zápasy se dokážeme správně nahecovat a zkoncentrovat, což nám venku chybí. Toto musíme do konce sezóny změnit,“ ví dobře.

Fotbalista Jarošova Martin Jančík.Zdroj: se svolením hráčem

Jančík patří mezi odchovance Jarošova, velké srdcaře. V klubu je už šestnáct let, dříve nosil jenom dres Slovácka, kde to zkoušel coby žák, ale jinak zůstává věrný místní části města Uherské Hradiště.

„Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych šel hrát jinam, jelikož jsme vždy měli a máme skvělou partu, což je základ úspěchu,“ tvrdí.

I když by si jednou rád vyzkoušel vyšší třídu, o změně klubu v žádném případě neuvažuje. „Určitě jsem o tom přemýšlel. Pokud bych ale někdy měl hrát vyšší soutěž, bylo by to jedině s Jarošovem. Až jednou přijde konec kariéry, bude to právě tady,“ má jasno student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde právě dokončuje bakalářskou práci a budu se připravovat na státnice.

I když mu učení zabírá spoustu času, ve středu večer má program jasný. Vezme přítelkyni a vyrazí na Městský stadion Miroslava Valenty, kde bude ve finále MOL Cupu proti pražské Spartě fandit svému Slovácku.

„Tento zápas si nemůžu nechat ujít. Snad to kluci zvládnou. Budeme jim fandit,“ slibuje.