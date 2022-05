Jak jste si užil zápas s Velehradem? Byl zápas jednoznačný, jak napovídá výsledek?

Utkání mě od začátku bavilo, takže jsem si ho dost užil. Pokud se podíváte na konečný výsledek 5:0, vypadá to hodně jednoznačně, nicméně každé utkání proti Velehradu je strašně těžké i proto, že má dobré mužstvo a velmi dobrého kapitána Adama Úředníčka, který je, troufnu si říct, stavebním článkem celého týmu. A pokud se mu daří, daří se i celému Velehradu. U nás tomu asi tolik nebylo.

Tolik branek střílíte od dětství?

Moje pozice je levý obránce, takže si plním spíše obranné úkoly a za střelce se nepovažuji. Od toho jsou u nás jiní. Ale pokud se klukům v útoku zrovna nedaří, rád za ně zaskočím, třeba jako teď proti Velehradu. (úsměv)

Vyjde vás hattrick draho?

No myslím si, že kluci už něco vymyslí. Hned po utkání už mi říkali, že bude zapotřebí doplnit naši lékárničku v kabině o něco ostřejšího. Vstřelit tři branky už se mi v mužské kategorii jednou podařilo, ale z pozice levého obránce se samozřejmě do tolika zakončení nedostávám.

Hattrick jste završil z penalty. Musel jste si o balon říct, přetahovat se o něj s jinými hráči?

Na penalty určený rozhodně nejsem. (smích) Nicméně musím poděkovat našemu kapitánovi, který byl neoblomný a trval na tom, abych pokutový kop zahrával já, i když všichni ví, jak špatně na tréninku penalty kopu. Jsem rád, že jsem nezklamal.

Díky výhře jste se dostali před Vážany na třetí místo tabulky. Jak hodnotíte sezonu?

Se smíšenými pocity. Měli jsme nebo máme určitý cíl, který se nám ne vždy daří plnit na sto procent. Ale je to pořád jenom fotbal a pořád to děláme pro zábavu. Jsem hlavně rád, že se nám daří zkvalitňovat náš areál, tak aby byli spokojení fanoušci i hráči samotní, ale třeba i fotbalisté soupeře. Samozřejmě zahrát si vyšší soutěž by byla do určité míry odměnou pro nás pro všechny, kteří mají fotbal v Mistřicích rádi.

Celou kariéru zůstáváte věrný Mistřicím. Nikdy jste neměl žádnou nabídku, vyšší soutěž vás nelákala?

Ano, celou tu dobu hraji jenom tady. Párkrát jsem nabídku zahrát si jinde měl, ale přiznám se, že bych si to snad ani jinde nedokázal představit. Už jenom pro ten nádherný výhled na okolní kopce. To bych asi v jiném klubu nikdy nezažil. (úsměv) Mám to tady rád.

Přitom se budete stěhovat, že?

Žijeme s manželkou a našimi dvěma dětmi v Mistřicích, nicméně dokončujeme náš dům ve vedlejší vesnici v Bílovicích. Pracuji jako kontrolor kvality. Práce a fotbal skloubit jdou. Trénujeme dvakrát týdně. Bez toho se fotbal nedá dělat ani v té nejposlednější soutěži na světě. Snažím se stíhat alespoň jeden trénink týdně. Přeci jenom když máte dvě děti a dokončujete dům mnoho času nezbývá, ale musím především poděkovat své skvělé manželce, bez které bych tohle všechno určitě nikdy nezvládl. A nebyl bych tam, kde jsem teď.