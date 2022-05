Zkušený třiatřicetiletý fotbalista přitom více než půlhodinu na trávníku mlčel. Úřadovat začal až ve 38. minutě. Nejprve po úniku otevřel skóre, vzápětí přidal po podobné akci druhý gól a hned na to završil hattrick.

Rodák z Uherského Ostrohu však stále neměl dost. Ještě do přestávky vstřelil čtvrtou branku a svoji show zakončil v 55. minutě, kdy zvyšoval už na 5:0.

„Upřímně jsem si v neděli ráno říkal, že po tak dlouhé době, co jsem nehrál, by bylo fajn dát čtyři nebo pět gólů. Tak jsem si to asi přivolal,“ usmívá se.

V dresu Uherského Ostrohu se v okresním poháru proti Přečkovicím trefil šestkrát, jinak pět gólů v jednom utkání zaznamenal už asi potřetí nebo počtvrté.

Takový fofr to ale nikdy předtím nebyl. Zatímco v minulých duelech si branky rozložil do celého zápasu, tentokrát je smrskl jenom do malého časového úseku.

„Čtyři branky jsem určitě nikdy rychleji nedal,“ přiznává. „Hattrick se mi podařilo dát za pět minut, ale abych vstřelil čtyři góly za šest nebo sedm minut, to už je opravdu rarita,“ kroutí hlavou.

OP: Pavlas pěti góly sestřelil Březolupy, Bílovice deklasovaly Nezdenice

Všechno začalo u vedoucí branky ve 38. minutě, kdy jej do úniku parádní přihrávkou vyslal Martin Štach. „Jsem šel sám z boku na gólmana a na zadní tyč ho obstřelil,“ popisuje.

Jelikož si na tyhle situace celkem věří, proměnil i svůj druhý samostatný nájezd po zaváhání hostujícího stopera. „Zbylé góly padly skoro identicky po přihrávce pod sebe a já už moc práce neměl. Kluci mě to krásně připravili. Byl to vlastně od prvního gólu z každého protiútoku gól,“ líčí.

Fotbalisté Jarošova nakonec zdolaly předposlední Březolupy 6:0, triumf domácích v 87. minutě završil kapitán Marek Omelka.

Hosté se na výraznější odpor nezmohli. „Měli jsme několik možností jak otevřít skóre dřív, ale finální přihrávka nám nevycházela. Březolupy se to snažily hrát vzadu kombinačně, ale v záloze a útoku neměly nikoho kdo by něco vytvořil, takže po napadání přišel dlouhý balon dopředu, kde jsme si to pohlídali,“ říká.

„Musím vyzdvihnout hostujícího brankáře, který hrál dobře nohama a taky dobře četl hru, nebýt jeho tak byl výsledek dvouciferný,“ má jasno.

Pavlas však soupeře neřeší. Dívá se hlavně na sebe, na tým. Útočník Jarošova se díky nedělní explozi znovu vyšvihl do čela tabulky střelců. Na svém kontě už má dvaadvacet zářezů. Před druhým Pavlisem z Nezdenic vede o pět branek. Třetí je Pomajbík.

„Nebudu zastírat, že tabulku střelců nesleduji. Po podzimu jsem ji vedl, a tak jsem viděl, jak se ostatní pomalu dotahují,“ uvedl.

„Ačkoliv to pro mě není priorita, tak by bylo fajn na sklonku kariéry tabulku střelců ovládnout a získat nějaké ocenění, ať je pak na co vzpomínat. Byla by to hlavně vizitka celého klubu a všech hráčů, kteří by k tomu nemalou měrou přispěli,“ míní.

„Fotbal je kolektivní hra, takže každý má podíl na vstřelených gólech, vždy ta akce někde začne, není to jen o jednom hráči,“ ví dobře.

Kanonýr Deníku: Huňka zůstává věrný Mistřicím, kde má výhled na okolní kopce

Když ale Pavlas v minulých zápasech kvůli zranění chyběl, bylo to na výkonech i výsledcích Jarošova znát.

Zkušený forvard mimo pár minut vynechal pět utkání. Problémy měl nejenom s nataženými vazy v koleni, ale i výronem kotníku a natrženým lýtkovým svalem

„Bylo to asi moje první vážnější zranění co hraji fotbal. Dodnes to není úplně dobré, takže pomalu vyhlížím konec sezony, abych to mohl zcela doléčit,“ říká.

Na tribuně jej to nebavilo. Radši by byl na trávníku, střílel góly. „Bylo těžké dívat se na některé zápasy a nemoct klukům pomoci. Doufám však, že je to již za mnou a budu moct naplno hrát ve zbylých zápasech,“ přeje si.

Jarošov do konce sezony ještě čeká pět duelů. V tabulce je třetí, takže celek z Uherského Hradiště ještě může zamíchat postupovými kartami. „Určitě se chceme porvat o co nejvíc bodů,“ přitakává.

„Poslední roky postupuje a sestupuje i více než jeden tým, takže není úplně nereálná vidina postupu i pro nás. Na konci sezony se pak uvidí co a jak,“ přidává.

Pro Pavlase by bylo pikantní, kdyby se do I. B třídy podíval třeba na úkor Uherského Ostrohu, kde dlouho hrával. S bývalými spoluhráči se ale může na podzim potkat i v okresním přeboru.

Ostrožané jsou totiž nyní poslední, s Vlčnovem se na dálku přetahují o udržení v nejnižší krajské soutěži.

„Výsledky Ostrohu sleduji. Určitě mě to štve. Není mě lhostejná situace v klubu, ve kterém jsem strávil opravdu úžasné chvíle a úspěchy. Bohužel tato sezona je pro ně hodně špatná a do posledního kola to bude velmi těžké, ale není to nereálné, že by se zachránili,“ je přesvědčený.

„Jsou tam namočené tři týmy a uvidí se na konci, kdo se udrží v soutěži. Nyní nemá cenu předbíhat a říkat, jestli spolu budeme příští sezonu hrát nebo ne,“ dodává.