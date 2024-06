Třicetiletý srdcař je jedním z nich. Patří k oporám týmu hrajícího okresního přeboru, k tomu vypomáhá tátovi Martinovi, předsedovi oddílu.

„Fotbal děláme pro radost. Hlavně chceme ať je nás dost, aby nás to bavilo. Zásadní je mládež, široká členská základna,“ ví dobře.

I když v dávné minulosti v Jarošově hrála Sparta či Slavia, Jarošovští se nikam nehrnou.

„Dříve jsme hrávali vysoko, za posledních dvacet let jsme byli nejvýš v I. A třídě, ze které jsme ale spadli až do okresní soutěže. Potupně jsme vybudovali komplet nový tým, vrátili se alespoň do okresu a od té doby jsme jeho stabilním účastníkem,“ hlásí.

Jarošov patří v okresním přeboru mezi lepší týmy. V poslední sezoně skončil šestý, nahoře chce hrát i příští rok.

K tomu mají pomoct i posily. Vedení klubu přivedlo z Částkova brankáře Tomáše Andrýska, konkurenci zvýší i Pavel Lorenc z Ostrožské Nové Vsi.

Zatím poslední novou tváří je Ukrajinec Igor Stěpaněnko. Čtyřiatřicetiletý borec dorazil na volný přestup z Nové Lhoty. „Je to starší kluk. Chce to u nás zkusit, tak uvidíme, jak na tom bude,“ uvedl.

Jinak žádná z opor nekončí, takže kádr Slavoje čítá jednadvacet jmen. Klub navíc může využít i hráče ze Starého Města.

Jarošov zahájí letní přípravu v pátek 12. července, před začátkem nové sezony chce sehrát alespoň dva zápasy. „Záleží na poháru. Pokud bude nasazení až do druhého kole, najdeme si soupeře,“ říká Jančík.

Hrající jednatel klubu by měl mužstvo vést i coby kouč. Na jaře zaskakoval za Zbyňka Pavlase, od léta by měl mít nového kolegu. „Brzy to doladíme a zveřejníme. Budeme to dělat ve dvou. Hlavně to musí dávat smysl a fungovat,“ ví dobře.

O postupu se v Jarošově nebaví, byť je jasné, že soutěž by taky rád vyhrál. „Ambice jsou. Důležité bude dobře odstartovat, od toho se bude všechno odvíjet. Dřív jsme měli velké plány, ale nikdy to nedopadlo. Teď půjdeme postupně, zápas od zápasu,“ říká.

V Jarošově kromě mužů dbají i na mládež. Pochlubit se může přípravkou, mladší a starší žáci budou nastupovat v krajské soutěži. „Ty ale máme spojené se Starým Městem,“ připomíná.

Priorita pro nadcházející ročníky je založení družstva dorostu, kam by se měli přesunout šikovní žáci. „Chceme ho mít vlastní, abychom v budoucnu mohli odkud čerpat hráče pro první tým,“ dodává Jančík.