Jak je dobrým zvykem, tak finálový zápas poháru OFS se hraje na ligovém pažitu prvoligového Slovácka. V letošním roce se do bojů o cennou trofej probojovali staří známí.

Loňský finalista a lídr okresního přeboru Sokol Jankovice a vítěz poháru z roku 2016 Slavoj Jarošov. Favoritem byli fotbalisté z Jankovic. Ve vesnici s necelou pětistovkou obyvatel zažívají fotbalovou horečku.

Mužstvo kolem trenéra Vladimíra Póla šlape, s přehledem vede okresní přebor a má namířeno do krajské soutěže.

Jankovice začali plnit roli favorita už po dvanácti minutách hry. Na ideální centr si naběhl Vladimír Brázdil a s pomocí tyčky poslal favorita do vedení – 1:0. Úvodní čtvrthodinka patřila jasně vedoucímu mužstvu okresního přeboru. Jarošov se do kloudné příležitosti vůbec nedostal.

Do první větší příležitosti se dostal Jarošov ve 22. minutě, ale místo gólové nahrávky nakopl Marek Stojaspal jenom domácího obránce.

Druhá polovina prvního dějství jasně patřila fotbalistům z Jarošova. Deset minut před odchodem do kabin vyrovnal Příplata, po parádní nahrávce Jančíka -1:1. Okamžitě z rozehrávky sice mohl strhnout vedení na stranu Jankovic znovu Brázdil, ale gólman Kotman vytáhl skvělý zákrok a balon vytěsnil na roh.

Od favorita to byla na dlouhou dobu všechno. Zbytek poločasu diktoval tempo hry Jarošov, ale šance Jančíka ani Omelky v síti neskončily.

Druhý poločas začal šancí Jankovic, ale jarošovský gólman svoje mužstvo znovu podržel.

Po hodině hry mohl skórovat jankovický Tomáš Večeřa, ale z nadějné pozice minul. Ve druhém poločase tempo hry viditelně opadlo. Hra byla rozkouskovaná, plná vzájemných soubojů a strkanců. Zdálo se, že oba mančafty čekají na penaltový rozstřel.

Jenže deset minut před koncem se po přesné přihrávce Radima Brázdila trefil přesně k tyči Šustr – 2:1. Favorit šel znovu do vedení, které si v závěru už pohlídal. Jankovice mohli slavit největší úspěch v historii fotbalu.

Hlasy trenérů po zápase:

TJ Sokol Jankovice, Vladimír Pól: Jsme šťastní, Jarošov byl kvalitní soupeř.

Vrátili jsme se po roce na ligový stadion pro výhru, ale musím před Jarošovem smeknout. Ukázal se jako velmi kvalitní mančaft. Jsme šťastní, že jsme finále dotáhli do vítězného konce. Hodně kluků hrálo s nevyléčeným zraněním, musíme tu sezonu nějak dohrát. Spoléháme se na brankáře Petra Remeše, který je jeden z nejlepších gólmanů. Je to náročná sezona, hrajeme to v pár lidech, v závěru už nám docházeli síly. Chtěl bych pochválit kulisu zápasu. Byla výborná i ze strany fanoušků Jarošova. Jsme malá obec, byla tu snad celá dědina.

TJ Slavoj Jarošov, Pavol Hyža: Udělali jsme maximum

Porážka ve finále mrzí každého, my jsme udělali pro dobrý výsledek maximum. Scházelo nám štěstíčko v zakončení. Měli jsme respekt ze soupeře, postupem času šla nervozita dolů a sami jste viděli, že jsme měli daleko víc šancí, které jsme bohužel nevyužili. Ta chybička při rozhodujícím gólu tam byla. Branka přišla v závěru, už jsme neměli na to, abychom s tím výsledkem něco udělali. Jankovice mají svoji kvalitu a nejsou nadarmo tam, kde jsou. Chválím také atmosféru zápasu a prostředí. Pro kluky je to obrovská motivace, jsou za to určitě věční.

Pohár OFS Uherské Hradiště – Finále

TJ Sokol Jankovice – TJ Slavoj Jarošov 2:1 (1:1)

Branky: Vladimír Brázil, Šustr – Příplata. Rozhodčí: Večeřa – Štulíř, Hříbek. ŽK: Radim Brázdil, Panáček (všichni Jankovice). Diváci:1 398.

TJ Sokol Jankovice: Remeš –Panáček, V. Brázdil, R. Brázdil (90.Zapletal) , Daťko – Surovec, Šustr, T. Večeřa (69. Silný), M. Večeřa Kubík (38.Hruška), Mikulica (85. Šilc), Trenér: Vladimír Pól.

TJ Slavoj Jarošov: Kotman – Brim (86. Roubínek), Jurča (90. Kolaja), Příplata, Marek Omelka (69. Trávník) – V. Jančík (46. Běťák), Martin Omelka, M. Jančík, Stojaspal (73. Němec) – Štolba, Komárek: Trenér: Pavol Hyža.