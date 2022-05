Finále poháru OFS Jarošovský pivovar

Velké finále: SK Stříbrnice – SK Jalubí (18)

Vložené utkání dorostu (15.45)

Finálový zápas poháru OFS žáků Autoravira: Popovice/Vlčnov – Nivnice (13.30)

„Finále poháru je pro většinu z nás nejen zápasem roku, ale možná celé kariéry. Před deseti lety, kdy jsme slavili osmdesáté výročí založení klubu, jsme všichni usilovali o udržení v I. B třídě. Nyní hrajeme o postup a ještě k tomu máme nadosah pohárovou trofej. Pro všechny z nás to bude velký den,“ říká trenér Jalubí Filip Grebeníček.

Jeho tým se role favorita nezříká. Gajdorus a spol. letos Stříbrnice dvakrát porazili, proti rivalovi si věří i potřetí. „Pokud chceme být úspěšní, musíme utkání zvládnout. Soupeř nám ale zadarmo nic nedá,“ ví dobře dvaatřicetiletý kouč.

Fotbalisté Jalubí se ve finále poháru stejně jako protivník představí poprvé. „Je to pro nás nová zkušenost. Bude to jiné než mistrovský zápas,“ vnímá Grebeníček.

„Nebude se hrát v neděli, ale již v pátek večer. Navíc jdeme do jiného, neznámého prostředí, přijde víc lidí než obvykle. Nikdo kromě dvou kluků to od nás nezažil, takže očekávání jsou velká,“ uvedl.

Kanonýr Tomáš Gajdorus vyhrál pohár před čtyřmi lety v dresu Uherského Ostrohu, David Blaha se do finále dostal v roce 2016 s Jarošovem, kterému pomohl k triumfu.

Zbytek týmu si na ligovém stadionu zahraje poprvé.

Všichni v červeném! Stříbrnice žijí finále, někteří půjdou na fotbal poprvé

Trenér Jalubí chce pobavit diváky atraktivní hrou, nevadila by mu ani přestřelka. „Radši ať vyhrajeme 10:9, než když to bude svázané taktikou, skončí to bez branek a rozhodovat budou penalty,“ přeje si.

I když i lídra okresní soutěže skupiny A trápí viróza, do zápasu půjde v kompletním složení.

Grebeníček o sestavě úplně jasno nemá. Hlavu mu zamotala nečeká domácí porážka s Velehradem, kterou si Jalubí zkomplikovalo boj o postup do vyšší soutěže.

„Až další kola ukáží, co to způsobilo, ale nezvládli jsme teprve třetí zápas za dvacet kol, takže panika není na místě. Stále to máme ve svých rukou. Pokud v neděli porazíme Mařatice, před kterými vedeme tabulky o čtyři body, bude rozdíl zase větší,“ připomíná.

Také Grebeníčkův tým se ale přesvědčuje o tom, že poslední krok bývá ten nejtěžší.

„Kluci to mají těžké. Soupeři se na nás poctivě připravují. Nemyslím si ale, že by nám docházely síly nebo se kupily zraněn. Spíš nám chybí lehkost, kluky neposlouchají nohy. Svazuje je pocit, že při našich možnostech něco velkého mají nadosah,“ myslí si.

V pátek večer však půjde nervozita stranou. Jalubí chce zase slavit. Klub do Uherského Hradiště vypravuje tři autobusy, fanoušci se navlékají do bílé, červenou barvu nechají soupeři.