V Osvětimanech, kterým šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář a jimž na trávníku pomáhá manažer ligového Slovácka Veliče Šumulikoski, panuje naprostá spokojenost.

Nadupaný tým ve třinácti zápasech získal pětatřicet bodů při skóre 62:12. Celek z Uherskohradišťska klopýtl pouze v Újezdci, kde zvítězil až na penalty, a také v Bojkovicích, kde padl 1:2. Jinak ale Zýbalovi a spol. soupeři výraznější odpor nekladli.

„Samozřejmě jsme spokojení. Jediné, co mě mrzí, je porážka v předposledním kole. Všechno se ale vyhrát nedá. Série bez porážky je úctyhodná. Mám radost z toho, jak to kluci zvládli,“ uvedl trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Zatímco fanoušci a soupeři už mají o vítězi I. A třídy skupiny B jasno, bývalý ligový záložník v žádném případě neslaví. „Ještě není rozhodnuto,“ míní Němčický.

Žádný kolaps si ale nepřipouští.

„Bylo by to velké zklamání, kdybychom jaro s tímto náskokem a kádrem nezvládli. Stát se ale může všechno. My se ale budeme poctivě připravovat v zimě i v sezoně,“ říká Němčický.

Motivaci mají v Osvětimanech jasnou. „Chceme soutěž konečně vyhrát, což se nám dva roky po sobě nepovedlo,“ připomíná známý kouč.

Případný postup do krajského přeboru zatím neřeší. „Samozřejmě se o tom bavíme. Ještě před Vánoci máme sezení, kde to budeme řešit. Jsou tam pro i proti,“ prohlásil Němčický.

Ať debaty dopadnou jakkoliv, kádr mnoha změn nedozná. Jahoda s Tomaštíkem absolvují přípravu s rezervou Slovácka, kterou Němčický rovněž trénuje. Pokud se ve třetí lize neprosadí, vrátí se zpátky do Osvětiman. Jiné hráče klub nehledá.

„Chceme tým udržet, což se nám snad podaří. Možná mančaft doplníme o jednoho hráče, ale nic velkého,“ tvrdí Němčický.

Jeho tým zahájí zimní přípravu 17. ledna. Před startem jara odehraje pět zápasů. Kromě Starého Města vyzve třeba Ratíškovice, Baťov nebo Veselí nad Moravou. Lídr krajské soutěže bude trénovat v Osvětimanech na tenisových kurtech, nějaké jednotky absolvuje i na malé umělce v Uherském Hradišti.

BOJKOVICE SÁZEJÍ NA ODCHOVANCE

Nahánět vedoucí Osvětimany i na jaře chtějí druhé Bojkovice. Slovácká Viktoria i přes letní oslabení týmu a očekávaný boj ve středu tabulky, poskládala slušné mužstvo, které překvapila všechny, když zvládlo pět penaltových loterií a s osmadvaceti body hájí stříbrnou pozici.

„Jsme spokojení. Před začátkem sezony jsme to nečekali. Vyšel nám ale začátek a na špici tabulky jsme se udrželi až do konce podzimu,“ těší bojkovického trenéra Martina Lišku, který měl k dispozici tým složený téměř výhradně z odchovanců.

„To pro nás bylo zásadní. Toto nesplňoval pouze Vacula, který stejně kvůli zdravotním problémům hrál pouze fragmenty zápasů,“ připomíná.

Bojkovice přitom po minulé sezoně přišly o Vargu, Hladíka a Holíka. „Ztráty byly citelné,“ přiznává Liška.

Borce ze základní sestavy až těsně před začátkem sezony nahradil Vojtěch Dolina. Zkušený záložník se do mateřského oddílu vrátil z třetiligového Uherského Brodu.

„Pro celý podzim byl pro nás hlavně v ofenzivě klíčovým mužem,“ vyzdvihuje bývalého hráče Slovácka či Bystrce bojkovický trenér.

Zda devětadvacetileté křídlo ve Slovácké Viktorii zůstane i na jaře, zatím není jisté.

„Jde do přípravy s Brodem. Během ní se rozhodne, zda zůstane u nás, nebo se vrátí zpět do ČSK,“ informuje Liška.

Zápasy Bojkovic na podzim náramně bavily. Druhý tým tabulky si vytvářel šance a střílel branky, ale vzadu také hodně chyboval a inkasoval.

„Ve druhé části podzimu jsme přeskupili sestavu a posílili zadek. V té chvíli se podíl inkasovaných branek výrazně snížil,“ těší kouče Slovácké Viktorie.

A když duely skončily po devadesáti minutách nerozhodně, opanovaly Bojkovice pokutové kopy. V penaltové loterii se radovaly hned v šesti případech.

„Přitom jsme penalty vůbec netrénovali,“ usmívá se Liška. „Mužstvo ale mělo vítězného ducha. Kluci věřili, že na to mají a uhráli šest bodů navíc, což je právě rozdíl mezi námi a třeba pátým Újezdcem,“ říká.

V Bojkovicích po úspěšném podzimu žádné změny neplánují. „Chceme udržet sestavu pohromadě. Mužstvo nijak výrazně doplňovat nebudeme. Možná někoho vyzkoušíme v přípravných zápasech, kterých máme zatím domluvených pět, ale možná ještě jeden přidáme,“ uvedl Liška.

Jeho tým začne s tréninkem po dvacátém lednu, utkání má naplánovány od druhého únorového víkendu. „Scházet se bude dvakrát v týdnu. Jelikož v areálu nemáme umělku, některé tréninky přesuneme na víkend, kdy za příznivých klimatických podmínek můžeme za světla být na přírodní trávě,“ pravil Liška.

Na postup v Bojkovicích vůbec nemyslí. Cílem je skončit do třetího místa. „Jasným kandidátem jsou Osvětimany, které mají nadstandardní kádr. Každý z jejich hráčů má parametry na krajský přebor a vyšší soutěže,“ dodává Liška.

NIVNICE CHCE UDRŽET TŘETÍ MÍSTO

Vydařený půlrok za sebou mají také fotbalisté Nivnice, kteří pod vedením trenéra Václava Uhlíře drží třetí pozici. „Je to nečekané, ale příjemné. Získali jsme čtyřiadvacet bodů, hráči zaslouží pochvalu hlavně za poctivý přístup. V těchto soutěžích totiž není pravidlem, aby na tréninky chodilo tolik lidí,“ pochvaluje si Uhlíř.

Mezi klíčové borce Nivnice patří střelec Straňák, záložník Bumbalík či spolehliví stopeři Roubal s Veleckým. „Cílem bude udržet kádr pohromadě a přivést jednoho mladého hráče, který je v jednání,“ říká Uhlíř. V klubu končí pouze Kelíšek, jenž se vrací do Uherského Brodu.

Nivnice zahájí neoblíbený zimní dril 17 ledna. Kromě tréninků a přípravných zápasů je v plánu také soustředění na Horní Bečvě. „Bodové rozdíly jsou minimální, takže kdyby se nám podařilo udržet třetí místo, bylo by to ideální,“ pravil Uhlíř.

DROBISZ STŘÍDÁ NOŽIČKU

Ve Zlechově po dvou a půl letech skončil trenér Pavel Nožička, kterého nahradil bývalý ligový brankář Synotu nebo Olomouce Petr Drobisz. „Před zápasem s Buchlovicemi jsem vedení klubu nabídl rezignaci. Špatné výsledky totiž pro mě byly hodně frustrující. Hráči mě však přesvědčili, abych s nimi dodělal podzim. Po něm bylo jasné, že se něco musí změnit, proto odcházím,“ vysvětluje Nožička.

Zlechov paradoxně doplatil na historický úspěch v podobě mimořádného postupu do I. A třídy, kterou předtím nikdy nehrál. „Promítlo se to do nálady i výsledků,“ tvrdí Nožička.

„Byli jsme dohodnutí, že se o postupu pobavíme s hráči, protože polovina kluků byla rezolutně proti. Měli oprávněné obavy, že na první A třídu nemají. I přesto to vzal předseda klubu na sebe a vyšší soutěž přihlásil,“ přidává.

Dalším problémem byla nedostatečná letní příprava. „Tréninková účast byla havarijní. Po odchodu tří hráčů doplnil kádr pouze Trubačík. Navíc Tomáš Vaněk, Balíček i Velcr byli zranění, takže to bez čtyř až pěti hráčů základní sestavy bylo velmi složité,“ říká

Aby komplikací nebylo málo, vyskytl se další zádrhel. Šéf zlechovské akademie Urbanec po neshodách s vedením nováčka I. A třídy převedl kompletní dorost do Buchlovic.

„To jsem vůbec nepochopil,“ kroutí hlavou Nožička. „Všichni mladí kluci dostali striktní zákaz trénovat s prvním mužstvem. Asi v tom byly nějaké mocenské zájmy. Někdo nepřál tomu, aby Zlechov měl dobré výsledky, jinak si to totiž neumím vysvětlit,“ přidává zklamaně.

Bývalý hráč a trenér Slovácké Slavie Uherské Hradiště doufá, že se poměry ve Zlechově změní, spolupráce se obnoví a všichni budou bojovat za stejné cíle.

Naději dal už konec podzimní části, kdy se do sestavy vrátili uzdravení Tomáš Vaněk a Martin Balíček. Mužstvo ožilo a s hratelnějšími soupeři získalo v posledních čtyřech zápasech slušných osm bodů.

„Nakonec to vypadá přece jenom o něco lépe. Věřím, že se kluci zachrání,“ přeje dnes už bývalý kouč Zlechova, kterým svému nástupci poradil, aby přivedl do mužstva hlavně útočníka a středního záložníka.

„Ve třinácti zápasech jsme vstřelili osm branek a s nimi získali dvanáct bodů, což je rarita nejenom v České republice,“ myslí si Nožička.

Nováček I. A třídy nedokázal nahradit nejlepšího střelce Omelku, který se vrátil do Popovic.

HLUKU CHYBÍ VŮDCE

Velké zklamání zavládlo v Hluku. Spartak se dobrovolně vzdal účasti v krajském přeboru a mužstvo přihlásil o soutěž níž, problémům ale stejně neunikl. Parta nového trenéra Jiřího Vojtěška získala v první polovině sezony jenom devět bodů a v jarních odvetách bude bojovat pouze o záchranu.

„Je to velké zklamání nejen pro mě, ale i vedení klubu. Všichni jsme měli jiné představy,“ přiznává nástupce úspěšného kouče Uhlíře, který v létě zamířil do Nivnice. S ním v Hluku skončily i některé opory. A omlazený tým měl problémy.

„Když jsem přišel poprvé do kabiny, kluky jsem upozorňoval, že první A třída není vůbec špatná soutěž. Oproti krajskému přeboru byly zápasy víc bojovné, méně fotbalové, ale o to náročnější,“ říká Vojtěšek.

Hlučané doplatili na mizerný začátek a zbytečné ztráty v úvodu sezony.

„Po pátém či šestém kole na nás padla deka. Krize se s přibývajícími koly prohlubovala. Každý, kdo fotbal hrál ví, že hlava je pro hráče strašně důležitá,“ uvedl někdejší vynikající obránce.

„Nohy nešly tak jako za jiných okolností. Kluci hrát fotbal umějí, ale do konce podzimu už se z toho nedostali. Bylo složité je oživit,“ přidává Vojtěšek.

Ten v sestavě postrádal přirozeného lídra. Vůdce, který by strhl ostatní kluky.

„V člověku to buď je, nebo není. Nedá se to naučit. A já jsem za celý podzim nenašel nikdo, ani z těch starších hráčů,“ mrzí trenéra.

„Přitom mužstva, která měla ve svém středu dva či tři rozdílové hráče, skončila nahoře. My jsme je bohužel neměli, proto jsme prohrávali,“ uvedl Vojtěšek.

I proto se vedení Spartaku ohlíží po posilách. Přivést fotbalisty do ofenzivy je však nejen pro funkcionáře Hluku nesmírně složité. „Zažívá to snad každý oddíl. Někdy je to až nadlidský úkol,“ ví Vojtěšek.

Předposlední tým soutěže potřebuje hlavně útočné hráče.

„Defenziva ještě šla nějakým způsobem poskládat, ale balony z útoky se nám strašně rychle vracely. Ale klukům vpředu nic nevyčítám. Bukvicovi je sedmnáct let, nemůže na mě stát naše ofenziva,“ prohlásil.

Tým by měl i přes nevydařený podzim zůstat pohromadě. Skončit chce pouze Michal Galuška, ostatní se pokusí soutěž pro Hluk zachránit. Příprava startuje v polovině ledna. Svěřenci trenéra Vojtěška mají k dispozici sportovní halu i malou umělou branku za jednou z branek. V plánu je šest přípravných zápasů.

BUCHLOVICE HLEDAJÍ TRENÉRA

Fotbalisté Buchlovic po nepovedeném podzimu shánějí trenéra. Po dobrovolném konci kouče Libora Matouška tým dočasně vedl sekretář klubu Josef Křiva, který společně s kolegy z výkonného výboru hledá svého nástupce.

„Rozhodnuto zatím není. Jasněji by mělo být do desátého prosince,“ říká Křiva, který připouští, že se do Buchlovic nikdo nehrne.

A není se co divit. Tým ve třinácti zápasech získal pouhých devět bodů, zachránit se nebude vůbec nic jednoduchého. „Flintu do žita ale neházíme. Budeme bojovat. Chceme soutěž zachránit,“ tvrdí Křiva.

Případného sestupu se nebojí. „Tragédie by to nebyla,“ ví zkušený funkcionář.

V Buchlovicích ani ve složité situaci nechtějí lanařit a hlavně přeplácet cizí hráče.

„Žádné zvučné posily kupovat nebudeme. Víme ale, že sehnat kluky je dneska velký problém. Prostě budeme hrát, na co máme,“ uvedl Křiva.

Nový trenér by měl mít k dispozici stejný kádr jako na podzim. Klub se snaží přivést domů Rašticu z Boršic, v hledáčku má ještě další dva hráče.

Podzimní výsledky a výkony výrazně ovlivnilo vážné zranění kapitána Davida Křivy hned v prvním kole. Stoper či střední záložník si v Kunovicích potrhal vazy v kotníku, po návratu si zase odrazil patu na tréninku, takže nedoléčený odehrál pouze pár zápasů.

„Kdyby hrál všechny utkání, měli bychom o šest bodů víc,“ je přesvědčený hráčův otec.

„Máme mladý tým a kluky jeho vyřazení postihlo. Na Davidovo zranění těžce reagovali. Nikdo jim nedokázal zavelet,“ pokračuje.

Formu si nedokázal udržet ani Belant, Otrusiník byl zase vyloučený a výkyvy ve výkonech měli i ostatní borci.

„Bohužel náš mančaft není vyzrálý. Kluci jsou povahově výborní, soudržní, tvoří partu, ale jsou taky hodně mladí a bez toho vůdce to nejde,“ ví Křiva. Toho mrzí ztráty se Zlechovem, v Újezdci, se Šumicemi.

„Neproměnili jsme nějaké penalty, nezvládli jsme koncovky, což mužstvo sráží,“ pronesl.

Křiva převzal tým po debaklu 0:5 v Nivnici. V šesti zápasech získal sedm bodů. „Kádr sice není široký, ale potenciál tam je,“ míní Křiva.

1. Osvětimany 13 11 1 0 1 62:12 35

2. Bojkovice 13 6 5 0 2 38:22 28

3. Nivnice 13 6 2 2 3 29:14 24

4. Koryčany 13 6 1 3 3 29:28 23

5. Újezdec 13 6 0 4 3 33:24 22

6. Dolní Němčí 13 6 0 3 4 29:24 21

7. Nedachlebice 13 6 0 2 5 30:31 20

8. Fryšták 13 5 2 1 5 24:25 20

9. Šumice 13 4 2 2 5 28:34 18

10. Kunovice 13 5 1 0 7 24:28 17

11. V. Otrokovice B 13 5 0 0 8 21:36 15

12. Zlechov 13 2 3 0 8 8:40 12

13. Hluk 13 2 1 1 9 17:28 9

14. Buchlovice 13 2 1 1 9 14:40 9

TABULKA STŘELCŮ

20 – Ondřej Zýbal, 15 – Jakub Salay (oba Osvětimany), 14 – Rostislav Gejdoš (Koryčany), 11 – Jan Sedlář (Nedachlebice), Filip Lekeš (Újezdec), Marek Vavruša (Fryšták), 9 – Filip Hanák (Koryčany), Petr Gago (Bojkovice), 9 – Stanislav Pilka (Šumice), Tomáš Stojaspal (Dolní Němčí).