„Bod bereme. Sice jsme byli herně o něco lepší a vypracovali si více šancí, ale na to, v jaké jsme tam byli v sestavě, je pro nás remíza něco jako vítězství,“ říká kouč Huštěnovic Antonín Šimon.

Okresní přebor, 20. kolo -

TJ SOKOL NEZDENICE – TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE 1:1 (0:1)

Branky: 73. Marek Kolínek – 26. Petr Konečný. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

Hostům v Nezdenicích scházelo hned pět hráčů. Kromě ex-ligisty Hlúpika také Střítecký, Kedra, Grebeň a Balajka, takže na utkání s sebou museli vzít i dva dorostence.

„Potěšili mě. Kluci, co nastoupili, odehráli výborný zápas,“ říká Šimon.

„Oba šli sami na brankář,e a i když velkou šanci neproměnili, zhostili se toho velice dobře, zahráli opravdu výborně. Byl jsem velice překvapený, jak se k tomu postavili a zabojovali,“ přidává spokojeně.

Huštěnovicím se zranil gólman Mačuda. Při jednom ze zákroků si obrátil prst na ruce, musel jít ze hřiště. Jelikož hosté náhradního brankáře neměli, utkání dochytal hráč z pole Straka. „Na konečný výsledek to ovšem nemělo žádný vliv,“ míní Šimon.

Jeho tým měl k vítězství blíž než soupeř, za stavu 1:0 však nepřidal druhý gól a Nezdenice skóre po trefě Kolínka srovnaly.

„Se silným soupeřem bod bereme. Myslím, že je pro oba týmy zasloužený,“ říká domácí trenér Vlastimil Ogrodník.

Bývalý třetiligový sudí byl s utkáním spokojený. „Hrálo se za pěkného počasí, na dobrém terénu. Byl to klidný zápas. Šancí bylo celkově málo, hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Soupeř šel v první půli do vedení, my jsme ho po přestávce trošku zatlačili a výsledek srovnali. Remíza odpovídá průběhu utkání, body si oba mančafty po zásluze rozdělily,“ dodal Ogrodník.

Sobotní soupeři se v okresním přeboru Uherskohradišťska drží v horní polovině tabulky.

Nezdenice jsou sedmé, Huštěnovice čtvrté. Přeskočit je však může Slovácko C i Jarošov.