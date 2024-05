„Pro všechny z nás je to odměna, vrchol kariéry. Byl to náš cíl. Jsem moc rád, že jsme ho splnili. Nebylo to ale jednoduché, protože i v Anglii dokáže tým ze čtvrté divize vyřadit účastníka Premier League,“ upozorňuje huštěnovický kouč Antonín Šimon.

I když si zkušený trenér Sokola stejně jako svěřenci přál v závěrečné bitvě utkat se sousedními Babicemi, na derby nakonec nedojde. „Pro naše fanoušky by to bylo velké lákadlo, ale Ostrožská Lhota je rovněž kvalitní soupeř, takže lidé se na utkání moc těší. Snad nám vyjde i poslední zápas. Bylo by to krásné,“ prohlásil Šimon.

Semifinále Poháru OFS Uherské Hradiště

TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE – FC VODAFIX ŽÍTKOVÁ 2:0 (1:0)

Branky: 31. Ondřej Šuranský z penalty, 66. Filip Hlúpik. Rozhodčí: Korolovych – Kroča, Řihák. Diváci: 123.

Další semifinále: Ostrožská Lhota – Babice 2:0 (0:0)

Favorizované Huštěnovice postoupily do finále zaslouženě. V domácím prostředí měly nad soupeřem z nižší třídy navrch. A i když si vypracovaly daleko víc šancí než protivníka, herně zase až tolik neexcelovali.

Domácí trápil nejen houževnatý protivník, ale si silný vítr. „První půlku nám všechno srážel, po změně stran nám zase balony utíkaly. Vítr byl hrozný, ale pro obě mužstva byly podmínky stejné,“ ví dobře Šimon.

I když s výhrou a postupem byl nadmíru spokojený, k výkonu mužstva měl výhrady.

„Mysleli jsme si, že to bude jednodušší, ale nejsme schopní se zavčasu uklidnit druhou nebo třetí brankou, pak jsou to zbytečné nervy,“ povzdechl si.

„Ve druhé půli hra uvadla, soupeř vycítil šanci a my se trochu trápili, ale nakonec to zvládli,“ oddechl si.

Žítková doplatila především na absence. Do Huštěnovic dojela s početným realizačním týmem, ale pouze s jediným náhradníkem.

„Sestava byla polepená, chyběl nám klasický útočník,“ přiznal hostující kouč Miroslav Husár.

Vodafix se i tak bez několika opor snažil, moc šancí ke skórování ale neměl. Fotbalistům Žítkové venkovní prostředí a hlavně větší hřiště úplně nesedělo, sedmý tým okresní soutěže skupiny B se ale na los sympaticky nevymlouval.

„Nebáli jsme se hrát venku, kde hrajeme i lepší fotbal než doma. Spíš nám vadí velmi diskutabilní penalta, která utkání rozhodla,“ říká Husár.

„Domácí hráč ležel na zemi, trošku poskočil … Za mě to bylo trošku trapné. Soupeři ale přeji ve finále všechno dobré,“ přidal kouč Žítkové.

Podle faulovaného Filipa Hlúpika byl ale pokutový kop nařízený správně. „Penalta byla jasná,“ tvrdí bývalý hráč Slovácka.

Klíčová chvíle přišla po půlhodině hry. Hostující stoper Čejka těsně před brankovou čarou zalehl v leže dorážejícího Hlúpika, pomohl si přitom rukama.

Míč si vzal Šuranský a přesnou ranou otevřel skóre.

Fotbalista Huštěnovic Petr Konečný po semifinále se Žítkovou

Zdroj: Libor Kopl

Huštěnovice si už předtím vytvořily pár velmi slušných příležitostí, dlouho se ale zastřelovaly. Po rohovém kopu neuspěli Konečný s Brušítem, další šanci zazdil Nguyen.

Žítková se po většinu první půle pouze bránili. Zahrozila jenom Sadenem ve 21. minutě, hostující forvard ale střílel slabě.

Domácí měli i po změně stran herně navrch, byli však málo efektivní. Hlúpik střílel těsně vedle, dorážka Piskláka po rohu šla pouze do připraveného gólmana Ševčiva, kterému pomohla při dorážce Stříteckého tyč.

Huštěnovice definitivně uklidil přesnou střelou k tyči Hlúpik. Klíčový muž Sokola v 66. minutě zvýšil na 2:0.

Domácí mohli své vedení ještě navýšit, ale krajní bek Čechmánek pálil ze šestnáctky těsně nad a mimo tři tyče šel i pokus střídajícího Kanyzy.

Žítková se rvala až do konce. V závěru soupeře přimáčkla, gól však nedala a s pohárem se loučí v semifinále.

„Samozřejmě jsme zklamaní. Chtěli jsme vyhrát a postoupit, soupeř byl ale herně o něco lepší a proměnil své dvě šance, což nakonec rozhodlo,“ dodal Husár.

V Huštěnovicích se tak chystají na velký fotbalový svátek. Sokol stále živí šanci na double. V okresním přeboru ale ztrácí na vedoucí Hluk B a o skóre druhé Nedakonice šest bodů.