„Administrativně už je to dotažené, Radim už patří nám. Bydlí v Huštěnovicích, kvůli studijním a pracovním povinnostem chce hrát chvíli doma. Bude pro nás velkou posilou,“ je přesvědčený předseda Huštěnovic Petr Malenovský.

Jinak kádr desátého týmu okresního přeboru Uherskohradišťska zůstává stejný. „Jsem moc rád, že se nám podařilo udržet všechna esa včetně Šuranského a Hlupíka,“ těší Malenovského.

Huštěnovice nejsou spokojené se současným umístěním, bodovým ziskem. Ve druhé polovině sezony chtějí rozhodně výš, mít klid. „Mužstvo máme výborné, teď to jenom potřebujeme potvrdit i na hřišti. Snad si to konečně sedne. Chceme se co nejdříve dostat do horní poloviny tabulky,“ říká šéf Sokola.

Huštěnovice začaly se zimní přípravou kolem dvacátého ledna. Trénují dvakrát týdně v domácích podmínkách, čas tráví hlavně na víceúčelovém hřišti.

Příští čtvrtek 2. března odjíždějí na soustředění, v Břestku budou do neděle. Kemp zakončí úvodním přípravným duelem v Korytné.

Před startem jara sehrají ještě dva duely. Nejprve se představí v Petrově na Hodonínsku, odchod pochází ex-ligista Filip Hlúpik, v generálce vyzvou Svratku Brno C.